Оренбургские платки и этнические наряды Камчатки: что посмотреть на выставке "Уникальная Россия"

До 9 февраля посетители смогут приобщиться к традиционному и академическому искусству, которое представят мастера со всей России и стран БРИКС.

Республика Татарстан в рамках выставки "Уникальная Россия" покажет богатейшее наследие своих народных промыслов. В мероприятии примут участие более 500 мастеров, которые привезут в Москву изделия из кожи в технике каюлы кун, национальную вышивку, а также продукцию "Алексеевской фабрики художественного ткачества" – от традиционных скатертей и полотенец до современной одежды.

Мастерицы фабрики "Городецкая золотная вышивка" научились использовать опыт древних традиций в ультрамодных аксессуарах. Изделия, вышитые золотыми и серебряными нитями, украшают сказочные персонажи, диковинные цветы и растительные мотивы, отражающие красоту русской природы.

Более 6000 уникальных изделий фабрики "Елецкие кружева" – история, которую бережно хранят и развивают на протяжении двух веков. На выставке мастера представят свои лучшие работы: элегантные и изысканные кружева для самых искушенных.

Фабрика "Паха Тере" в формате "Уникальной России" представит коллекцию этнической одежды "Ритмы города", которая сочетает современный стиль с традиционной чувашской аутентичной вышивкой. Уникальные орнаменты служат не только украшением, но и оберегами.

Милла Юлтыгина создает современные изделия из натуральной камчатской замши, сочетает традиционные этнические мотивы с модными трендами. Каждая вещь несет в себе частичку богатой культуры Камчатки.

Комбинат оренбургских пуховых платков представит изделия ручной работы из настоящего оренбургского пуха: паутинки, шали, жакеты, варежки, перчатки и пледы. А, как известно, оренбургский платок греет не только тело, но и душу.

В этом году на выставке впервые будет представлена хлудневская игрушка из Калужской области. Этот промысел, возникший в первой половине 19-го века, самобытен и неповторим: гематухи, гудухи, свистульки – это точно стоит посмотреть и показать детям.

Заслуженный художник России и продолжательница знаменитой династии жостовских художников Лариса Гончарова покажет на выставке свои уникальные работы. Ее подносы с характерным контрастом ярких красок на темном фоне и применением особой технологии росписи станут украшением любого интерьера.

Кроме того, среди экспонатов "Уникальной России" – подлинный этюд Василия Сурикова. Галерея "Меандр Антик" представит избранные предметы искусства 19-20-го веков, отражающие богатейшее культурное наследие страны. В центре экспозиции расположились картины ведущих русских художников: "Чаепитие" Сергея Пичугина, этюд к "Взятию снежного городка" Василия Сурикова и "Зимой во дворе" Михаила Гермашева.