Стразы, начес и платформы: что носили звезды соцсетей в конце 90-х-начале 2000-х

В честь выхода в прокат фильма “Руки вверх!” мы спросили популярных блогеров, каким им запомнился период конца 90-х-начала 2000-х – что они носили, слушали и чем увлекались.

Алина Астровская, певица, актриса





– Каким вы были подростком? Старались быть модной, смотрели MTV, копировали стиль звезд?

– Мне кажется, как и все подростки в пубертатном возрасте, я была экспериментатором со своим позиционированием и стилем. Могла прийти в школу в джинсах, а сверху надеть юбку. В общем, был период поиска, кто я, и как любой подросток, я выражала это с помощью одежды. У меня в старших классах был яркий тотал-лук – вельветовые красные брюки, вельветовое красное пальто, ярко-красные лаковые ботинки и красный свитер. Видимо, внутренняя экспрессия таким образом выражалась и внешне.

Я не пародировала звезд, потому что в то время не было много площадок, где мы могли бы подглядывать за ними. Я больше наблюдала за своей мамой, которая всегда была модницей.

Но если, все-таки, вспоминать, кто мне нравился в школе, то это была певица Pink, которая носила штаны с карманами и панк-атрибутику. Или же Максим, которая была одновременно и нежной, и брутальной. В общем, все было соткано из контрастов, как и у любого подростка.

– Что у вас тогда было в гардеробе?

– В силу того, что моя мама была не просто модница, но еще и рукодельница, она многие вещи перешивала, в том числе и для меня – у меня были эксклюзивные вещички из журнала “Бурда”. Поэтому мой стиль формировался насмотренностью мамы – я это впитывала через нее.



– Какие модные тренды из того времени вы видите в современной моде?

– Мода циклична, поэтому не спешите выбрасывать из шкафа какие-то вспыхнувшие тренды и бренды, можно их припрятать и достать, когда будет новый модный виток этой вещи. Например, сейчас в моду вернулись сапоги-гармошки, ботфорты, острые носы, которые то уходят, то возвращаются в гардеробы. Мне кажется, сейчас мы не делаем акцент на чем-то одном, можно носить разные стили и оставаться модным, главное во всем этом не потерять себя.



Я надеюсь, что в моду никогда не вернутся сабо с носками наверх, как у Аладдина. У меня такие были! Это была какая-то короткая вспышка моды. Смотрелось это ужасно! К тому же, у меня достаточно большой размер ноги, а эта модель делала мои ноги еще больше!



Благодаря тому, что сейчас наблюдается мода на эстетику прошлого, появляются различные сериалы и фильмы, освещающие какую-то эпоху. На этой волне в моду входит стиль ретро, например, спортивные костюмы, сочетание спортивного и классического. Мне это нравится, потому что можно достать вещи, которые ждали своего часа, и круто их стилизовать с современной одеждой.



– Какую музыку вы слушали? Танцевали на дискотеках под “Руки вверх!”? Посмотрели уже фильм, посвященный этой группе?

– Я слушала певицу Pink, очень ее любила. Dido, Evanescence, тогда и сейчас очень люблю Red Hot Chili Peppers. Даже сейчас, когда мне грустно, я слушаю трек Can't stop, и внутри меня зажигается огонек, который поднимает настроение и мне, и всем вокруг.



Конечно, на дискотеках главным треком всех влюбленных и первых поцелуев был “Я не отдам тебя никому”. Это песня, под которую каждый человек танцевал медленный танец в школе, универе или дискотеке. Я не исключение!



Я – молодая мать с двумя детьми, поэтому для меня посмотреть сериальчик – это роскошество. Но “Руки Вверх!” посмотрю обязательно. Начала смотреть первую серию и уже чувствую эту ностальгию. Очень много интересных фактов, о которых я даже подумать не могла.



– Назовите 5 атрибутов конца 90-х-начала 2000-х, с которыми у вас связана та эпоха?

Кассета, на которую делали записи с радио, ловили любимые треки, записывали какие-то свои аудиоспектакли. Пленочный фотоаппарат. Жвачки Love is – даже сейчас я к ним неравнодушно отношусь. Sega Mega Drive – игрушка, которой владеть было очень круто. Настоящие крутые джинсы “варенки” – обожаю джинсы, но раньше они были такого качества, что могли служить очень долго.

Мару Ору, видео-блогер

– Каким вы были подростком? Старались быть модной, смотрели MTV, копировали стиль звезд?

– В подростковом возрасте я была трудным ребенком, проводила много времени с друзьями, лазая по деревьям и бегая по гаражам. Одежда для нас была не важна – главное, чтобы было удобно и не жалко порвать. Зато мы часто смотрели MTV, вдохновляясь клипами, и я мечтала, что однажды сама буду их снимать.



– Что у вас тогда было в гардеробе?

– В моем гардеробе подростка преобладали спортивные и мальчишеские вещи, так как мода меня особо не волновала. Чуть повзрослев, я начала интересоваться платьями, но никогда не была поклонницей брендов.



– Какие модные тренды из того времени вы видите в современной моде?

– Из модных трендов я замечаю возвращение джинсов с низкой посадкой как и массивные ремни или кеды с платьями. Сейчас это иногда вызывает улыбку, особенно, когда вспоминаешь увлечение платьями поверх джинсов или страсть к всевозможным заколкам и ободкам с огромными цветами. Но тогда мы чувствовали себя на высоте!



– Какую музыку вы слушали? Танцевали на дискотеках под “Руки вверх!”? Посмотрели уже фильм, посвященный этой группе?

– Я слушала самую разную музыку – от “Фактор 2” и МакSим до “Руки вверх!”. Я недавно посмотрела фильм "Руки вверх" и почувствовала сильную ностальгию, а также восхищение тем, какой титанический труд вложили участники группы в своё творчество.



– Назовите 5 атрибутов конца 90-х-начала 2000-х, с которыми у вас связана эпоха?

Тамагочи – все были одержимы этими виртуальными питомцами. Джинсы-клёш – носили почти все, это был главный модный тренд. Дискмен – ходили с ним везде, слушая любимые альбомы. Блестящие наклейки и тетрадки с "секретиками" – мы обожали обмениваться ими с друзьями. MTV – это был культ, благодаря которому мы открывали для себя музыку и моду того времени.

Виктория Горавская, бьюти-стилист, путешественница





– Каким вы были подростком? Старались быть модной, смотрели MTV, копировали стиль звезд?



– Я была самым модным подростком! Мало того, что мне покупали все самое модное на рынке, я еще и сама шила. То есть я сама что-то выдумывала, подсматривала какие-то модели.



– Что у вас тогда было в гардеробе?

– У меня в гардеробе было очень много разных модных штучек. Я даже приклеивала стразы себе на джинсы, помню тогда были популярны джинсы с заниженной талией. Конечно же, капри, которые у меня тоже были.



– Какие модные тренды из того времени вы видите в современной моде?

– В современной моде мы видим те же самые микро юбки, джинсы с заниженной талией, в целом много денима.

– Какую музыку вы слушали? Танцевали на дискотеках под “Руки вверх!”? Посмотрели уже фильм, посвященный этой группе?

– Конечно же, слушали “Руки Вверх”! К сожалению, фильм я еще не смотрела, но планирую это сделать в ближайшее время.



– Назовите 5 атрибутов конца 90-х-начала 2000-х, с которыми у вас связана та эпоха?

Велюровые спортивные костюмы. Ультра заниженная талия. Заколки-бабочки. Коричневый контур губ. Телефон-раскладушка. Это был очень модный аксессуар, мы его обязательно носили на шнурке. У кого был такой телефон, тот был самым модным, а если ты еще и в велюровом костюме – то это топ!

Оля Кисо, трэвел-блогер





– Каким вы были подростком? Старались быть модной, смотрели MTV, копировали стиль звезд?

– Весь мой подростковый период я была больше в спорте, чем в моде. Школа, уроки, английский, две тренировки по ушу– как-то так выглядел мой каждый день. Но при этом я успевала заглядываться на модных девчонок в школе. Про MTV и речи не шло, так как на телевизор времени просто не было.



– Что у вас тогда было в гардеробе?

– В то время удавалось выделяться по той причине, что мама и бабушка шили мне разные костюмы, которых ни у кого не было.

– Какие модные тренды из того времени вы видите в современной моде?

– Как сейчас помню: начес, тональник на губах, высоченные каблуки на платформе, мини платья по фигуре и кожанка. Сейчас, в эпоху кроссовок и миллиона вариаций удобной обуви, невозможно представить платформу с 13-сантиметровым каблуком (разве что на креативных съемках). А вот кожанка всегда актуальна. Изменился только фасон. Сейчас мы отдаем предпочтение оверсайзу или укороченным моделям с объемными плечами.

– Какую музыку вы слушали? Танцевали на дискотеках под “Руки вверх!”? Посмотрели уже фильм, посвященный этой группе?

– Моими фаворитами были группы “Звери”, “Фактор-2” и, конечно, “Руки вверх”! Одноименный фильм еще не смотрела, но обязательно выкрою на него время.



– Назовите 5 атрибутов конца 90-х-начала 2000-х, с которыми у вас связана та эпоха?

Джинсы с заниженной талией. Кассетный плеер. Майки со стразами. Фенечки с именами. Разноцветные носки с раздельными пальцами.

Виолетта Чиковани, певица





– Каким вы были подростком? Старались быть модной, смотрели MTV, копировали стиль звезд?

– Подростком я была достаточно скромным, но амбициозным, потому что понимала, что мне очень нравится сцена. Я следила за звездами, смотрела MTV, у меня в комнате висели разные плакаты знаменитостей. В чем-то старалась им подражать, даже помню, как мы с подругой пародировали клипы, в том числе Evanescence и Blue, потому что я была влюблена в Дункана Джеймса. Я росла на группе Gorillaz, Глюкозе нашей, поэтому можно сказать, что даже в раннем детстве я уже была вовлечена во все шоу и программы, которые показывали на MTV.

Я не могу сказать, что прямо копировала кого-то, скорее, я вдохновлялась. Например, мне очень нравилось, как выглядела Меган Фокс, поэтому старалась что-то подобное примерить и на себя – это выражалось и в стиле, и в общении, и в поведении.



– Что у вас тогда было в гардеробе?

– У меня были штаны-шаровары, мешковатые лонгсливы, но в основном я слушалась маму – как она скажет, так и будет. Спорт занимал большую часть моей жизни, я занималась бальными танцами, поэтому график был жесткий – и тренировки, и соревнования, и репетиции. Поэтому мой стиль, по сути, формировала мама.

Я всегда хотела выделяться, выбирала какие-то яркие цвета одежды, интересные прически и т.д. Иногда мне могли не разрешить так выйти из дома, потому что это было слишком необычно. И если сначала я больше любила какие-то светлые и яркие цвета, то с возрастом у меня появилась любовь к черному.



– Какие модные тренды из того времени вы видите в современной моде?

– Я помню выбритые затылки, цветное окрашивание или цветные пряди. У меня были и красные кончики волос, и каре, и выбритый затылок. Помню, как все красили губы тональником, я выщипывала себе брови – это, наверное, одна из самых больших ошибок моего детства. Я грузинка, и брови у меня от природы были очень широкие, но я никого не слушала и выщипала их, а теперь борюсь с тем, чтобы вернуть их в прежний вид.

Еще помню, что делала себе какие-то невероятные начесы, потому что в моде был объем. У меня постоянно была какая-то меховая одежда: шубы, жилетки, меховая обувь. Еще помню, что клеила себе стразы суперклеем на зубы! Поэтому вот эта экспрессивность всегда присутствовала в моем стиле.



– Какую музыку вы слушали? Танцевали на дискотеках под “Руки вверх!”? Посмотрели уже фильм, посвященный этой группе?

– Слушала “Руки Вверх!”, Филиппа Киркорова, а также иностранные группы, например, Gorillaz– их творчеством я вдохновлялась. Мне очень нравился мультяшный образ Глюкозы – загадочной блондинки с доберманом. Я даже переодевалась в Глюкозу, брала игрушечную собаку и шла так выступать в садике. А “Руки Вверх!” были в моем детстве 100% – их песни играли и на дискотеках, и на школьных вечерах.



– Назовите 5 атрибутов конца 90-х-начала 2000-х, с которыми у вас связана та эпоха?