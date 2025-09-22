Тренды на Лондонской Неделе моды, которые определят ваш гардероб весной 2026

Сентябрь знаменует не только начало осени, но и старт модной карусели в столицах мира. Все взгляды прикованы к Неделе моды в Лондоне, которая обещает раскрыть тренды сезона весна-лето 2026. Что предложили нам главные кутюрье столицы на этот раз и какие тенденции найдут свое место в нашем гардеробе? Разбираемся вместе с Клео.ру.

Банты

На Лондонской Неделе моды дизайнеры Ричард Куинн и Erdem возвели банты в ранг ключевого стилистического приема. В новой коллекции Куинна 52 платья были усыпаны роскошными атласными бантами, создавая эффектный и порой драматичный образ. В то же время Erdem предложили более утонченную интерпретацию, представив элегантные балетки, украшенные изящными бантами. Очевидно, что к сезону весна 2026 эти игривые, но в то же время смелые элементы станут неотъемлемой частью нашего гардероба.





Каркасные платья

"Как ненавистны мне турнюры!" – писал когда-то Верлен, не догадываясь, что платья с каркасом снова ворвутся в мир моды в 2026 году. Simone Rocha воссоздали S-образный силуэт платьев, подчеркивающих заднюю часть фигуры с помощью специального каркаса. Roksanda – бренд сербского дизайнера, проживающего в Лондоне, – сделал акцент на талии за счет контраста пышных юбок. А Erdem сделал упор на линию бедер, визуально расширив их каркасной формой.





Струящиеся формы

На Лондонской Неделе моды дизайнеры провозгласили культ струящихся форм: драпировки, шлейфы, бахрома – ключевой стала сама идея движения ткани. Полин Дюжанкур произвела фурор дебютной коллекцией, где волнистый тюль в бесчисленных слоях колыхался и развивался, сопровождая каждое движение моделей. В том же духе продолжила марка Roksanda, чья новая коллекция сделала акцент на пальто с объемной драпировкой и удлиненным шлейфом, создавая неповторимый драматический след на подиуме.





Пайетки

В этом сезоне дизайнеры прониклись праздничным настроением, усыпав нас пайетками и блестящими тканями. У бренда Simone Rocha дух праздника воплотился в кроп-топах и платьях, созданных целиком из пайеток. Тем временем, Ричард Куинн презентовал трендовые кейпы, обильно расшитые сияющими стеклярусами.





Лондонская Неделя моды не просто представила новые коллекции, но и предложила нам глубокое переосмысление привычных элементов. Банты из простого декора превратились в главные акценты, каркасные платья вновь обрели силу, бросая вызов минимализму, а свободно ниспадающие ткани стали символом легкости и движения. Даже пайетки, забыв о своей исключительно вечерней роли, обещают ворваться в повседневность весной 2026.