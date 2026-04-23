Dior для мужчин: 5 женских аксессуаров, которые стоит носить

Сегодня мода все чаще стирает границы между мужским и женским. Особенно ярко это проявляется в работах креативного директора Dior Джонатана Андерсона. В мужских коллекциях бренда все чаще можно увидеть такие элементы, как жемчужные чокеры, культовый аксессуар Lady Dior, перекинутый через плечо, и утонченные часы, которые одновременно служат украшением. Мы собрали пять женских аксессуаров, которые идеально вписываются в мужской стиль и становятся его важными составляющими.

Жемчуг не только для дам

Короткий чокер из белого жемчуга с золотыми бусинами и миниатюрным логотипом. Длина идеально облегает шею, застежка-лобстер.





В 2020-х годах жемчуг стал главным трендом. Среди его поклонников – Гарри Стайлс, A$AP Rocky и Фаррелл Уильямс. Dior представил коллекцию с матовым жемчугом. На мужчине этот аксессуар выглядит элегантно, выразительно и даже немного дерзко.

Носите это украшение под расстегнутой рубашкой или поло, поверх свитера с широкими брюками или даже с костюмом-тройкой вместо галстука. Важно: носите его в одиночку, без других цепочек. Эффект усилится, если добавить легкую щетину.

Lady Dior на мужском плече

Та самая культовая модель Lady Dior, украшенная фирменной стежкой cannage, с изысканным отличием – вместо традиционной цепи на ней надета нить жемчуга. Жемчужины обладают нежным белым перламутровым оттенком, а золотые детали и подвески D.I.O.R. придают изделию роскошный блеск. Материал сумки – каракуль или ламбскин.





Джонатан Андерсон представил эту сумку на мужских подиумах в качестве кроссбоди-аксессуара. Это Dior для мужчин с помощью иронии и роскоши.

Этот аксессуар можно носить по-разному: перекинув через плечо с тренчем или большим пиджаком, а также держа в руках с вечерним костюмом. Для создания легкого и непринужденного образа выбирайте микро-размер. Идеальный компаньон для этого украшения – упомянутый ранее жемчужный чокер. В итоге получится гармоничный pearl-look.

Квадратные очки с характером

Черная оправа из ацетата, линзы с градиентным серым оттенком, золотые шарниры с логотипом CD. Дужка украшена гравировкой Christian Dior.





Несмотря на то, что это изделие из женской коллекции, его квадратная форма и массивная оправа завоевали популярность среди представителей обоих полов. Мужчины выбирают эти очки за их дерзкий стиль и характерные для бренда детали.

Носите эти очки с деловым костюмом, кожаной курткой или джинсами. Летом их можно сочетать с поло. Чтобы очки выглядели акцентно, зачешите волосы назад. Не рекомендуется носить оверсайз, так как эти очки не любят конкуренции в образе.

Ремень как ювелирное украшение

Коричневый ремень Médaillon, изготовленный из высококачественной телячьей кожи. Пряжка выполнена из латуни и покрыта золотом в античном стиле. На ней выгравирована надпись Dior, а текстура напоминает изысканные элементы рококо.





Эту модель можно смело отнести в категорию унисекс. Она выполнена из классической кожи и оснащена массивной бляхой, которая придает изделию особый шарм. Это Dior для мужчин, ценящих внимание к деталям.

Носите его с чиносами, классическими брюками или джинсами в стиле casual-lux. Застегивайте ремень аккуратно, чтобы пряжка была в центре внимания. Прекрасно сочетается с часами La D My Dior (см. далее).

Часы, которые носят как браслет

Часы выполнены из нержавеющей стали, безель изготовлен из 18-каратного желтого золота с инкрустацией бриллиантами, а циферблат украшен белым перламутром. Заводная головка также украшена бриллиантами.





Почему они и мужские тоже? Эти часы – ювелирное изделие. У них изящный корпус, выполненный из сплава стали и золота. Их носят как аксессуар, напоминающий браслет. Некоторые мужчины осознанно выбирают женские модели из-за их утонченности.

Аксессуар можно надеть на левое запястье, сочетая его с рубашкой и костюмом, или носить поверх свитера для создания повседневного образа. Для завершения образа рекомендуется использовать ремень Médaillon и жемчужный чокер, что позволит создать гармоничный ансамбль.

Все эти собранные в единую историю аксессуары создают Dior для мужчин без оглядки на гендерные ярлыки. Носите их по отдельности или вместе – в любом случае вы окажетесь на волне тихой роскоши с привкусом подиумной дерзости.