Цветы и аппликации: 7 моделей, которые создадут весеннее настроение

По подиумным коллекциям этой весны явно видно, как все устали от плотных фактур, пастельных и темных оттенков. Хочется ярких декоративных деталей: фактуры, вышивка, объем, аккуратный рисунок. Даже выразительные элементы теперь не носят "на особый случай", их легко стилизовать с базой – показываем самые трендовые варианты.

Платье-мини

Короткое платье – один из самых точных способов добавить в гардероб легкость и динамику. В этом сезоне актуальны более строгие варианты без лишней романтичности – четкая линия плеча, талия и длина, прямые или слегка приталенные силуэты.





Главный акцент – декоративный элемент с цветами или аппликациями. Дополняйте минималистичной обувью, пальто прямого кроя и оверсайз жакетами, чтобы не отвлекать внимание от главной детали.

Джемпер с принтом

Любимый формат, с которым не надо думать, что надеть утром. Такая модель сделает любой простой образ стильным, особенно если выбрать монохромный вариант в одном оттенке.





Обратите внимание на оверсайз-джемперы – их можно носить с каблуками, плотными колготками или леггинсами как короткое платье. Добавляйте любые аксессуары – минималистичные кросс-боди, большие шопперы, длинные серьги или россыпь колец на разные пальцы.

Платье с вышивкой

Такая модель всегда будет выглядеть дорого и собирать весь образ. Вышивка сделает любой крой более фактурным, сложным и стильным.





Лучше всего такие платья выглядят в длине миди или макси, с мягким движением ткани: прямые, слегка расклешенные или с деликатной драпировкой. К ним не нужна сложная стилизация: дополняйте образ простой обувью, минималистичными металлическими украшениями, сумками без лишнего декора.

Рубашка

Рубашка с декоративными элементами – один из самых удобных способов встроить настроение сезона в повседневный гардероб. Она хорошо дополняет любую капсулу и может стать базой для любого образа – на работу, прогулку или на вечернее мероприятие без дресс-кода.





Выбирайте модели с простым кроем без дополнительных деталей (принтов, кружева). Носите с джинсами, прямыми брюками, юбками миди.

Топ

Этот вариант подойдет тем, кто не готов к ярким приемам и сложным образам. Топ точно не перегрузит образ, особенно если выбрать модель в спокойном оттенке.





Миксуйте с прямыми или приталенными джинсами, сатиновыми брюками, а сверху можно накинуть оверсайз-пиджак или свободную рубашку. Дополняйте однотонными лоферами, кедами или босоножками на каблуке.

Костюм с юбкой

Такие костюмы – одни из самых желанных моделей сезона. Больше никаких ассоциаций со скучным офисным нарядом и возрастным и комплектами. Выбирайте расклешенные юбки, жакеты мягкой формы, юбки длины мини и свободные удлиненные пиджаки.





Яркая деталь – аппликации, роспись цветами или флористический принт. Бонус – каждый элемент костюма можно носить отдельно. Например, юбку с базовыми свитерами, жакеты – с джинсами или платьями прямого кроя. Так костюм задержится в гардеробе дольше, чем на один сезон.

Костюм в пижамном стиле

Любимый пижамный стиль не отпускает, но этой весной актуальны не только комбинации и удлиненные топы с кружевом. Не проходите мимо пижамных комплектов – простой крой и фактура из шелка и сатина действительно могут давать ассоциации с домашним нарядом, но если сверху будут аппликация или вышивка, наряд становится вечерним.





Лучше всего выбирать модели из мягких, струящихся тканей – хлопка, вискозы, шелка – с рубашкой свободного кроя и прямыми брюками или шортами. Важно, чтобы посадка оставалась аккуратной: чрезмерная небрежность может сделать костюм неуместным. Дополняйте каблуками, классическими тренчами и шелковыми платками.