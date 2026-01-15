Fashion-прогноз 2026: готический глэм, авангард и новая эра стиля

Новый год – идеальный повод ворваться в новую версию себя! Поэтому самое время выяснить, какие стили будут на пике в 2026-ом: утонченный готический глэм или смелый авангард. Поехали разбираться!

Готический глэм

Gothic core, или готическая эстетика, проживает свою прайм-эру. Точкой отсчета популярности готики принято считать премьеру обновленной версии мрачной киноленты Конрада Вернона – сериала "Уэнсдэй", который моментально побил все рекорды по просмотрам. Дженна Ортега, сыгравшая главную героиню, надевает на светские мероприятия готические наряды от Dilara Findikoglu, а в социальных сетях публикует образы в архивном Tom Ford. "Такое нам надо", – как говорят зумеры, и вот мы уже не замечаем, как завязываем две косички и желаем оказаться в академии Nevermore.



Самым популярным направлением в моде оказался стиль "готический глэм", который, как следует из названия, сочетает гламур с мрачностью готики. Получается этакая современная версия Мартиши Аддамс, которая живет не в замке, а в мегаполисе. Для создания образов в гламурно-готическом стиле маст-хэвом станут бренды Ann Demeulemeester, Elena Velez и Vivienne Westwood. Обувь и аксессуары лучше искать в винтажных магазинах: там можно найти подиумное ожерелье с крестом Gucci by Tom Ford ss 2004, которое носила Наталья Водянова, и заодно приобрести модную Balenciaga City bag.







Авангардная эстетика

По соседству с готическим гламуром расположился авангард. В 2025 году вопрос индивидуальности встал особенно остро: деконструкция, обновленные силуэты и новизна формы – авангард – это когда ты носишь не одежду, а идею. Среди любителей выделяться из толпы и не быть такими, как все особенно ценятся бренды-классики Rick Owens, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto и Issey Miyake.





Молодые марки тоже не стоят в стороне: No/Faith Studios экспериментируют с фактурой денима, а SHUSHU/TONG мягко привносят деконструкцию в женственную одежду.



Вдохновиться авангардным настроением можно в блоге инфлюенсера Salavat Kypere или стилиста Софии Бурнашевой.





