Король Британии Карл III посетил показ на Неделе моды в Лондоне

Лондонская неделя моды началась с неожиданного появления Карла III. Король Великобритании прибыл на показ бренда Tolu Coker. Впервые за все время он лично открыл главное модное событие страны. Визит британского монарха состоялся через несколько часов после задержания его брата принца Эндрю.

Прибытие короля держали в секрете до последнего. В сопровождении главы Британского совета моды Лоры Уир он занял место в первом ряду рядом со Стеллой Маккартни – модельером, которая десятилетиями продвигает идеи устойчивого люкса. Перед началом шоу Карл осмотрел выставку Маккартни, посвященную экологическим инновациям в британской моде, а после пообщался с молодыми дизайнерами, включая Толу Кокер, создательницу бренда, открывшего неделю.

Главным событием визита стала церемония, на которой монарх объявил Стеллу Маккартни официальным послом Sustainable Markets Initiative (SMI) – программы, созданной под его покровительством для продвижения этичного производства и защиты окружающей среды.





В знак признательности дизайнеру вручили символичный подарок – кашемировый шарф Erdos, выполненный из экологичного монгольского волокна и украшенный вышивкой с эмблемой Terra Carta, так называемой "зеленой хартией", созданной Карлом III для объединения бизнеса вокруг природоохранных целей.

Посещение недели моды стало продолжением традиции, начатой еще его матерью, королевой Елизаветой II, которая в 2018 году вместе с Анной Винтур присутствовала на показе Ричарда Куинна и вручила дизайнеру первую награду за вклад в британскую моду.