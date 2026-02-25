Мария Грация Кьюри представила дебютную коллекцию для Fendi

На Миланской неделе моды состоялся один из самых ожидаемых дебютов сезона. Мария Грация Кьюри представила первую коллекцию в статусе креативного директора Fendi. Показ Fall/Winter 2026–27 стал для дизайнера символическим возвращением, ведь именно в этом Доме она начинала карьеру в конце 1980-х и работала над аксессуарами, включая легендарную Baguette.





Новая глава для Fendi получилась подчеркнуто женственной и выверенной. В основе – три понятия: феминность, функциональность и чувственность. Силуэт строится вокруг пальто и жакета – четких, архитектурных, но при этом мягко подчеркивающих фигуру. В коллекции доминируют черный, бежевый и хаки, которые разбавлены вспышками белого, нежно-голубого, вишневого и фирменного желтого.





Кьюри сделала ставку на ремесло и текстуры: полупрозрачное кружево, струящиеся ткани, деним, шерсть, а также мех – преимущественно искусственный – на воротниках, манжетах и даже каблуках. Внимания также заслуживает "кружевная" кожа и анималистичные принты в аксессуарах. Сумки вновь стали сильной стороной показа: переосмысленные версии Baguette и Peekaboo, а также яркие шарфы, которые модели несли в руках, создавали эффектный контраст с почти монохромными образами.





Дизайнер не отказалась и от фирменных текстовых манифестов. На футболках появились лаконичные надписи, а более развернутые послания разместились на шарфах. Этот прием уже знаком поклонникам ее предыдущих работ и вновь подчеркнул идею командности и уважения к наследию пяти сестер Фенди.





Среди стилистических решений активно обсуждают сочетание туфель с носками и темные гольфы в дуэте со светлой обувью – прием, вызвавший неоднозначную реакцию. В целом же дебют получился сдержанным, взрослым и коммерчески выверенным. После яркого сезона при Сильвии Вентурини Фенди новая коллекция выглядит более минималистичной и практичной, но при этом сохраняет потенциал для красной дорожки.