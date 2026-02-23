Летнее притяжение: коллекция Chloe 2026 — ода свободе и солнечному свету

Если ваше сердце уже отчаянно ждет момента, когда можно будет сменить тяжелые свитера на что-то воздушное и легкое, у нас есть идеальное противоядие от долгой зимы. Chloé, под чутким руководством Чемены Камали, представляет свою новую летнюю коллекцию 2026 года, и, судя по первым кадрам, это будет самое чувственное и беззаботное лето в нашей жизни.

Рекламная кампания, снятая в первозданной красоте прибрежного пейзажа, транслирует состояние девушки в стиле Chloé. Чемена Камали стремилась запечатлеть сам ритм летнего дня: от первых, еще прохладных лучей восхода до обволакивающего тепла заката. Свет здесь – не просто освещение, а полноценный рассказчик, подчеркивающий свежесть утра и сияние вечера.

"Мне хотелось запечатлеть ощущение погружения в естественную гармонию, когда обостряются все чувства", – объясняет Камали.

И это чувствуется в каждом кадре, где силуэты моделей словно сливаются с горизонтом, морем и ветром.





Как одеться в стиле Chloé

Именно в деталях проявляется фирменная чувственность Дома. Вдохновляясь образами с побережья, мы видим, что креативный директор делает ставку на воздушную драпировку и чистоту цвета. Обратите внимание на то, как мастерски обыгрывается линия декольте и плеч. Глубокий, но не вызывающий V-образный вырез часто дополняется изысканным кружевом, которое деликатно обрамляет вырез или спускается по подолу. Это не тяжелый декор, а легкая, полупрозрачная отделка, намекающая на интимность, но оставляющая простор для воображения. А как прекрасны эти объемные, но невесомые плечи с вкраплениями того же кружева – они придают образу ту самую сказочную, немного винтажную романтику, будто вы только что вышли из старого французского фильма, где героиня бежит по песку навстречу закату.



В палитре, помимо нейтральных оттенков, Камали предлагает смелые, но при этом нежные цвета: от нежно-зеленого и бирюзового до ярких вспышек розового и фиолетового. Но ключ к стилю Chloé – не в цвете, а в его подаче. Эти цвета выглядят так, будто они выгорели на солнце, став частью природного ландшафта.





Если в прошлые сезоны акцент был на богемных принтах, то это лето – о фактуре, о том, как ткань играет со светом и водой. Выбирайте одежду, которая следует за движениями тела и развивается вслед за дуновениями морского бриза. Лето 2026 в исполнении Chloé – это не про сложные многослойные образы, а про то, как одна идеально скроенная, струящаяся вещь может выразить всю чувственность летнего дня.

