Все в горошек: 7 модных моделей сезона

Второе название принта – polka dot. Он появился еще во времена принцессы Дианы и снова покорил подиумы еще в начале этого года (про отсылки к известным героиням, it-girls и брендам, которые внедряют горох в образы высокой моды, мы рассказывали в этом материале). А сейчас собрали модели, которыми можно разбавить дневную капсулу и любой вечерний лук.

Колготки 1 299 ₽





Нестандартный выбор, но хороший способ разнообразить образ, если вы в принципе не любите принты. Создает немного игривое настроение и подходит даже к строгим костюмам. Носите такие колготки с облегающими черными платьями, короткими юбками, создавайте образы в стиле preppy с кардиганами на пуговицах и рубашками. Сексуальный вариант – надеть такие колготки с удлиненным пиджаком мужского кроя и туфлями на каблуке.

Куртка 4 999 ₽





Если надоели строгие пальто и стандартные темные пуховики – принт органично впишется в вашу базу и не будет выглядеть слишком детским, если правильно стилизовать его. Никаких кружев, других орнаментов и платьев с широкими юбками – выбирайте деним, широкие брюки, приталенные юбки. Такой пуховик можно дополнить любой сумкой, монохромным шарфом, снудом и шапкой (но без помпонов и других деталей).

Платье 35 990 ₽





Классические варианты в стиле сарафанов актуальны только летом. Если хотите выбрать модель вне сезона и времени, обратите внимание на шелк – ткань приятно струится по телу, подчеркивает все изгибы, скрывает недостатки, а принт только дополняет его. Чтобы не было эффекта "визуального шума", выбирайте горох большого или мелкого размера.

Большой плюс – для таких моделей не нужна сложная стилизация, базовых аксессуаров и обуви в спокойных оттенках будет достаточно. К платьям с гороховым принтом подойдут и сапоги, и кеды, и туфли – ориентируйтесь на крой и длину.

Кардиган 3 299 ₽





Очень романтичный предмет гардероба, который отлично подойдет к офискору – он не скучный, но и не слишком акцентный. Выбирайте модели любого оттенка, правило только одно – горошек должен быть контрастным (например, сам кардиган будет черным, а принт светлым). Носите с классическими брюками, теннисными юбками, платьями в пол и джинсами. Под кардиган – майки базового кроя или оттенка, боди. Альтернатива – носить их на голое тело, но белье в этом случае не должно выделяться.

Жакет 17 950 ₽





Этот предмет гардероба редко выпускают с принтами в горох – тем интереснее. Образ получится в стиле "акцент без акцента", когда на вас нет ничего яркого, но образ все равно выделяется за счет одной детали.

Выбирайте модели без сложного кроя и дополнительных элементов, с нейтральной фурнитурой. Цвет может быть любым, от стандартных черных и серых до желтых и розовых в стиле диско 80-х. Выбирайте низ в тон и дополняйте большими сережками.

Шорты 899 ₽





Еще один нестандартный вариант для вашего гардероба. Не только для летних аутфитов – их можно сочетать с плотными колготками и сапогами или с длинными носками и низкими уггами (это большой тренд). Важно, чтобы весь образ был выдержан в одной цветовой гамме и шорты были единственной яркой деталью – тогда лук будет выглядеть стильно. Дополняйте его белыми лонгсливами, кардиганами (можно удлиненными) и пиджаками.

Прозрачный лонгслив 2 590 ₽





Эффект, как от колготок, но в верхней части силуэта. Вы будете выглядеть достаточно раздето, чтобы это было сексуально, но принт дополнительно отвлекает внимание, поэтому образ не будет пошлым. С любым низом, кроп-топами и закрытыми лифами (вариант для смелых – добавить в лук пайетки и стразы).