Frugal chich: самый горячий тренд 2026

Frugal chic, или бережливый шик, – это стиль для тех, кто устал от показной моды и бесконечной гонки за трендами и дешевым дофамином. Он строится на рациональности, осознанном подходе к покупкам, визуальной сдержанности и умении работать с гардеробом так, чтобы вещи выглядели актуально сегодня и завтра, и через два сезона.

Тренд frugal chic сформировался как прямой ответ на изменения в потребительском поведении последних лет. Модные аналитики и крупные издания фиксируют, что мы стали реже покупать и больше задумываться о том, сколько нам стоит носить одну вещь (в пересчете на количество раз, которое мы ее надеваем). Активно развивается ресейл, растет интерес к винтажу.

На фоне экономической нестабильности и усталости от демонстративной роскоши внимание сместилось с эффекта на функциональность (а еще молодежь оценила "бабушкин стиль"). Подиумы последних сезонов уже отреагировали на запрос – появились простые силуэты, нейтральные палитры, а вот акценты и трендовые детали практически пропали. Экономная роскошь закрепляется как логичный и устойчивый формат повседневного стиля.

Основные принципы frugal chic

Визуальная нейтральность

По образу сложно понять, сколько он стоит. Окончательно ушли логомания, брендированные принты, кричащие фактуры и узнаваемые "дорогие" коды. Так стиль может стать по-настоящему универсальным и работать вне времени. Вещи оцениваются не по бренду, а по тому, как они "работают" в образе.

Основа – крой и посадка

В frugal chic форма важнее декора. Четкие линии плеч, аккуратная посадка по талии, выверенная длина рукава или брюк создают ощущение собранности даже при минимальном количестве деталей. За счет этого образ становится визуально дорогим, но не кричащим.





Универсальность и многозадачность

Сценарий "купила платье, чтобы пойти в клуб и рубашку, чтобы пойти в офис" больше не работает. Теперь одна вещь должна подходить для нескольких сценариев: дневные, вечерние выходы, работа и неформальные встречи. Во бережливой роскоши исключаются предметы, которые требуют специального повода или сложной стилизации.

Ограниченная цветовая палитра

Основа стиля – нейтральные и приглушенные оттенки, которые легко сочетать друг с другом. За счет такого приема у вас не будет потребности долго собирать образы и часто обновлять гардероб.





Отказ от ультратрендов

В гардеробе больше нет вещей, которые будут актуальны только один сезон. Приоритет – у качественных моделей, которые можно носить в любом сезоне несколько лет.

Сдержанная выразительность

Сексуальность и индивидуальность проявляются через силуэт, пропорции и посадку, а не через оголенность или активный декор. Образ выглядит спокойно и уместно в любой ситуации.

Что добавить в свой в гардероб

Структурированные верхние слои

Жакеты, прямые куртки и лаконичные кардиганы сформируют каркас образа, под который легко подобрать остальные детали. Они задают пропорции и дают возможность создавать эффект многослойности, не перегружая образ. Важно выбирать модели с четкой формой и нейтральным дизайном.

Функциональные базовые топы и боди

Боди, плотные майки и лонгсливы без принтов – база frugal chic. Они легко комбинируются с разными низами. Особенно ценятся модели, которые держат форму и подходят для любых образов – и дневных, и вечерних.





Прямые брюки и юбки простого кроя

Брюки прямого или слегка расширенного кроя, юбки без сложных деталей – универсальная база, которую можно носить с любыми рубашками, свитерами, толстовками и аксессуарами.

Обувь нейтрального дизайна

Форма и комфорт выходят на первый план. Обувь не становится главным акцентом образа, а поддерживает общую сдержанную эстетику. Предпочтение отдается простым силуэтам без активного декора.





Аксессуары как точечный акцент

В frugal chic аксессуары используют очень аккуратно, один выразительный элемент заменяет набор украшений. Сумки и ремни простых форм завершают образ, не перегружая его визуально.