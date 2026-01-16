Сексуально, но не пошло: 5 боди и варианты стилизации

В 2026 все снова вспомнили про боди, особенно после подиумных трендов: возвращения акцента на талию, любовь к чистым линиям и запрос на функциональность. В коллекциях последних сезонов боди появляются как альтернатива топам и блузкам – их носят с костюмными брюками, юбками миди, денимом и даже поверх тонких водолазок.

А еще это очень удобно: боди не выбивается из-под пояса, держит форму и упрощает стилизацию сложных образов, особенно в холодное время года. Если надеть тонкое кружево или глубокий вырез под свитер, у вас будут совсем другие ощущения от базового лука – предлагаем пять моделей, которые легко интегрировать в ваш основной гардероб.

Кружевные





Такое боди украсит любой образ – его можно носить с пиджаками, юбками и обычными рубашками, специально оставляя их расстегнутыми. Продолжение эстетики бельевого стиля и простой способ сделать образ чуть более чувственным. Он не подойдет для деловой встречи, но если кружево будет плотным и не слишком просвечивающим, модель разнообразит даже офискор.

Еще один стильный вариант – не застегивать их внизу, а носить навыпуск с контрастным низом. Дополняйте такие образы плотными брюками, кожаными юбками или джинсами с высокой посадкой, чтобы сохранить баланс между фактурностью и сдержанностью.

Майки





Революцию в этом направлении сделала Ким Кардашьян моделями бренда Skims. Их тяжело найти в России (и получается не так выгодно), но у наших брендов есть много аналогов. Их можно носить как нижнее белье под свитеры, шерстяные платья, толстовки или как футболки или майки, создавая многослойные образы, что особенно актуально зимой. Небольшой fashion-хак – выбирать утягивающие модели, которые будут дополнительно моделировать силуэт.

Для повседневных луков подойдут варианты с широкими бретелями из плотного хлопка, для более нарядных – с добавлением эластана или из мягких блестящих тканей.

С длинным рукавом





Полноценная замена скучным лонгсливам или водолазкам – обращайте внимание на модели с принтами или декоративными элементами. С ними образ можно не стилизовать – достаточно дополнить его брюками, джинсами или леггинсами, массивными ботинками или сапогами на каблуке.

Если взять за основу модели с кружевом или сеткой, можно собрать полноценный вечерний образ с юбкой и акцентными аксессуарами. Особенно актуальны варианты с вырезами, асимметрией и контрастной строчкой – они выглядят собрано даже без слоев и сложной стилизации.

На пуговицах





Идеальная версия кардигана, который не будет задираться, а нижний край не будет вылезать из-под куртки. Выгодно дополнит любую базу или капсулу, потому что такое боди подходит к любому casual-образу – от джинсов и прямых брюк до юбок миди и трикотажных комплектов. Самые подходящие аксессуары – серьги в стиле glamoratti (бусы и ожерелья могут "спорить" с пуговицами).

Его можно носить застегнутым для более строгого эффекта или расстегивать верхние пуговицы, создавая V-образную линию и визуально вытягивая силуэт. Наиболее выигрышно выглядят с денимом, а с брюками или юбками миди могут сделать образ слишком простым и строгим. Варианты для разнообразия – принт, яркий оттенок или акцентные пуговицы, тогда лук не был скучным.

С драпировкой





Такие боди выходят в топ в 2026 – носите их вместо блузок, которые становятся немного олдскульными (стиль преппи не в счет). Драпировка работает как встроенный стайлинг-прием: она добавляет объем там, где это нужно, и делает образ более сложным без дополнительных аксессуаров.

Лучше всего такие модели смотрятся с минималистичным низом – прямыми брюками, юбками-карандашами или лаконичным денимом, позволяя боди оставаться главным акцентом образа. Эти модели легко можно забрать в весну и даже лето, дополняя их юбками и шортами – играйте на контрасте между закрытым верхом и коротким низом.