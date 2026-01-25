Стилист Полина Печкуренкова рассказала, что будут носить летом 2026 года

Стилист и fashion-консультант Полина Печкуренкова обозначила ключевые ориентиры, которые будут формировать визуальный язык моды в 2026 году. По ее словам, индустрия входит в фазу смены эстетических кодов, поэтому привычное деление на несколько доминирующих трендов теряет актуальность. На первый план выходит разнообразие и смелость, а спокойная, минималистичная визуальность постепенно уступает место более выразительным решениям.

"Я бы выделила три ключевых вектора, которые как раз и будут формировать эстетику 2026 года. Первое – это декор в одежде. <...> Второе – спортивная эстетика. <...> И третье – это новые формы и пропорции", – сказала Полина Печкуренкова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Говоря о летнем образе московской модницы, стилист отметила влияние будуарной эстетики, которая проявится в корсетах, кружеве и мини-длине:

"При этом все это будет адаптировано под городской стиль, например, в сочетании с расслабленными пижамами или, опять же, спортивным направлением"

В целом, по мнению эксперта, мода 2026 года будет строиться на свободе выбора, смелых миксах и отказе от жестких стилистических рамок, позволяя каждому формировать индивидуальный и выразительный образ.