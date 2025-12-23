Нетипичный блеск: подборка украшений, которые бросают вызов скуке

Если вам наскучили базовые варианты и вы ищете не просто блеск, а глубокую идею, немного ностальгии, бунтарский дух или даже элементы архитектуры, эта подборка для вас. Восемь нетипичных украшений от брендов, которые работают на стыке фольклора, эко-активизма и уличной культуры.

Цепочка GEMSTONE CRUSHED CHAIN NECKLACE Collina Strada, 35 950 ₽





Collina Strada – эко-шик для тех, кто в теме. Основательница Хиллари Теймур делает ставку на устойчивое развитие, креативный ресайклинг и прозрачность производства. Ожерелье GEMSTONE CRUSHED выполнено из переработанного олова, а вставки из "разбитых" драгоценных камней добавляют небрежной роскоши. Бонус для осознанных потребителей: в комплекте идет мешочек ручной работы из лоскутков ткани, и каждый такой комплект уникален.

Пояс DRAG OMUT, 7500 ₽





OMUT работает с архитектурной эстетикой и бунтарством, принципиально не используя драгоценные металлы в привычном формате. Их украшения – это wearable objects, гарантированно обращающие на себя внимание. Акцентная цепь на талию – многозадачный айтем, который не может быть скучным. Это пояс из трех разнокалиберных цепей, дополненный пирсинг-элементами и прозрачной стразой-слезкой. Носить его можно как пояс, бодичейн или даже гиперожерелье, регулируя размер. Посыл бренда: выставляем уязвимость напоказ и обезоруживаем.

Тринкет раскладушка Avgvst, 6800 ₽





Это украшение – звонок из нулевых от московского бренда Avgvst. Их коллекция "Ностальгия" предлагает не просто вспомнить прошлое, но и переосмыслить его через призму консьюмеризма начала 2000-х. Мобильник, геймпад, кассеты – эти объекты формировали реальность той эпохи, став ее олицетворением. Помните свою первую раскладушку? Теперь она – миниатюрный детализированный тринкет-раскладушка, который можно носить на хупе или цепочке.

Подвеска Cigarette case №1 DETALI, 15 990 ₽





Бренд DETALI не боится заигрывать с табуированными темами. Если вы любите иронизировать над собственными привычками, вам понравится их CIGARETTE CASE №1. Это не просто декоративная безделушка, а функциональный кейс, который можно носить на любой цепочке или использовать как брелок.

Клео.ру напоминает, что курение вредит вашему здоровью.

Ожерелье-браслет Miracle Sacrovim, 11 400 ₽





Молодой московский бренд Sacrovim, созданный стилистом Светой Спирит, базируется на экспериментах и хаосе повседневной жизни. Это отражается в смелых и футуристичных силуэтах. Украшение Miracle, созданное из металла, стали и акрила, может мгновенно трансформироваться, превращаясь из ожерелья в многослойный браслет, обвязанный вокруг запястья. Идеально для тех, кто ценит скорость, адаптивность и асимметрию в образе.

Колье I'M NOT A TOURIST ot utochki, 5600 ₽





Бренд ot utochki, вдохновленный Балтикой и французским шиком, создал колье-заявление I'M NOT A TOURIST. В дизайне смешаны "кошачий глаз", керамика, амазонит, жемчуг майорка и фурнитура с позолотой. Главная фишка – трансформация: подвеска-лошадка съемная и может крепиться в любой части колье, а замок-штурвал можно расположить спереди, сбоку или сзади, создавая каждый раз новый акцент.

Моносерьга GENTLE ROSE RUSHEV, 8500 ₽





Георгий Рушев создает украшения для ярких и сильных личностей, которые не боятся сиять 24/7. В основе бренда – смелость, изобилие и эксперименты. Моносерьга GENTLE ROSE – это изящный хуп с тринкетом в виде розы. Это украшение объединяет в себе ту самую нежность и драму, которые необходимы в каждом эффектном образе. Она достаточно заметна для вечернего выхода, но при этом лаконична, чтобы носить ее на деловую встречу.

Подвеска Crow Foot Blck Pendant Rhoe Bermat, 63 400 ₽





Дизайнер Нико, основатель Rhoe Bermat, черпает вдохновение в дикой природе, фольклоре и древней магии Кыргызстана. Его бренд – это вечное напоминание о том, что внутри каждого из нас живут противоречия, а гармония рождается на их стыке. Подвеска в форме лапки вороны на цепи – идеальная иллюстрация этого баланса. Мистическое украшение, в котором лапка птицы становится символом брутальности и "темной" стороны его обладателя.