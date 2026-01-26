Итоги мужской Недели моды: 9 главных трендов

Редакция Клео.ру внимательно посмотрела трансляции всех показов Парижа и Милана и выбрала самые интересные и горячие тренды — вдохновляемся и внедряем в свой гардероб.

Сегодня в Париже стартует Неделя высокой моды, и пока гости собираются на показ Schiaparelli, мы анализируем итоги мужской Недели моды, которая завершилась накануне. Собрали самые горячие тренды. Возвращение головных уборов

Видео: соцсети / paulsmithdesign Если коротко, носим шляпы с широкими полями, кепки, федоры, вязаные шапки и даже бейсболки. Варианты стилизации были на показе Paul Smith и Dsquared2. Они подходят практически к любому образу и становятся его центральным акцентом – простой способ не тратить время и выглядеть стильно. Ювелирные украшения

Видео: соцсети / dolcegabbana Подсмотрели у Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Prada – теперь это не просто подвески и сережки, а более заметные аксессуары: броши, значки и запонки с активным декором. Их можно сочетать как с классическими костюмами, рубашками и джемперами, так и со свитшотами. Олимпийская эстетика

Видео: соцсети / dsquared2 В этом году спорт еще больше влияет на модный контекст – на Неделе моды в Милане Dsquared2 и другие дизайнеры использовали спортивные коды, гибридные аксессуары и даже элементы экипировки. Мода становится функциональной не только на словах – такие модели удобно внедрять в повседневную капсулу и носить каждый день. Сложные цвета и игра фактур

Видео: соцсети / giorgioarmani Раньше палитра зимнего мужского гардероба традиционно строилась вокруг черного, серого и темно-синего. В этом сезоне дизайнеры предлагают работать с более глубокими и насыщенными оттенками. В коллекции Giorgio Armani мы заметили переливы пурпурного, винного, сапфирового и темно-фиолетового – на шерсти, бархате и мягком трикотаже. Но оттенки не кричащие, они раскрываются в движении за счет фактуры, делая образ выразительным, но не слишком ярким. Такой формат подойдет и для офисного, и для вечернего дресс-кода, если не хочется слишком блестящего лука. Переосмысленная классика

Видео: соцсети / hey_imlara Классические элементы мужского гардероба – тренч-пальто, рубашки, костюмы – в этом сезоне выглядят знакомо, но дополнены необычными деталями. Prada, Soshi Otsuki и Issey Miyake добавляли смещенные застежки, необычные воротники, асимметрию, вывернутые элементы. Это не радикальный авангард, а аккуратный способ обновить привычные формы и сделать классику менее формальной и более живой. Возвращение формального кроя

Видео: соцсети / theperfectmagazine После нескольких сезонов расслабленного силуэта формальный костюм снова выходит на первый план. Dior, Sacai и Comme Des Garcons показали, что строгий крой может выглядеть современно и актуально: четкие линии, выверенные пропорции, аккуратные плечи. Не спешите ассоциировать его только с офисом – дополняйте трикотажем, аксессуарами и делайте его универсальной основой для городского гардероба. Выразительное пальто и акцент на плеч

Видео: соцсети / hey_imlara В Париже "красной нитью" всех показов стала верхняя одежда. Вместо стандартных тренчей и пальто, появились увеличенные плечи, четкие конструкции и драматичные силуэты – их показали Dior, Ami Paris, Rick Owens и Yohji Yamamoto. Но образы получились не театральными, а уверенными. Так раскрывается скрытая сила формы: пальто собирает весь образ и не требует сложной стилизации. Сдержанный люкс

Видео: соцсети / hermes Hermеs в финальном показе креативного директора Вероник Нишаньян задали тон всей Парижской неделе: минимум декора, максимум внимания к материалам и качеству исполнения. Кожа, шерсть, шелк, идеальная посадка – роскошь читается не в деталях, а в ощущении вещи. Это направление поддержали и другие бренды, делая ставку на долговечность и тактильность. Люкс возвращается к своему истинному формату и той самой "тихой роскоши" – делайте ставку на материалы, форму, оттенки и сочетания, которые сделают даже базу особенной. Функциональный люкс

Видео: соцсети / tianweizhang Продолжение прошлого тренда – в этом сезоне модельеры подчеркивают, что одежда нужна для того, чтобы носить ее каждый день. В коллекциях появились практичные материалы и продуманный крой. Louis Vuitton, Dior и Hermеs оказали, как функциональные материалы (нейлон, смесовые ткани) могут выглядеть статусно и элегантно. Такие вещи выглядят сдержанно и статусно, но легко адаптируется под реальную жизнь, не теряя визуальной силы – тренд для тех, кто ценит реальный комфорт.