Grandma core: почему "бабушкин" стиль, садоводство и жизнь в деревне стали мейнстримом

Вязаные кардиганы, спокойные вечера дома, ранние подъемы и грядки вместо вечеринок – все это больше не ассоциируется исключительно с возрастом. Сегодня такой образ жизни все чаще выбирают зумеры и миллениалы. Grandma core – осознанный стиль жизни, который постепенно закрепился и в моде, и в быту.

Что такое grandma core на самом деле

Grandma core – это эстетика простоты, уюта и замедления. Визуально она легко узнаваема: винтажные вещи, трикотаж, платки, удобная обувь, натуральные ткани. Но за внешней частью стоит более глубокий запрос – на спокойствие, устойчивость и предсказуемость.

Это не переодевание "в бабушку", а выбор функциональных и комфортных решений. Одежда здесь не про тренд ради тренда, а про удобство, тепло и ощущение защищенности.

Почему молодежь выбирает "старомодный" образ жизни



Причина не в ностальгии по прошлому, а в усталости от постоянной гонки. Высокая скорость жизни, перегруз информацией и ожиданиями сделали спокойствие новой ценностью.



Grandma core – это реакция на выгорание. Садоводство, рукоделие, домашняя еда и жизнь за городом дают ощущение контроля и результата здесь и сейчас. Посадил – выросло. Связал – носишь. Приготовил – съел. Простая логика, которой часто не хватает в цифровой реальности.

Мода как отражение этого тренда

Бренды быстро подхватили настроение. В коллекциях все чаще появляются кардиганы, юбки миди, жилеты, шерсть, хлопок, лен. Цвета – спокойные, силуэты – расслабленные, посадка – удобная.

Grandma core легко вписывается в повседневный гардероб, потому что не требует радикальных изменений.

Садоводство, деревня и "медленная" жизнь





Интерес к жизни за городом и выращиванию растений – часть той же тенденции. Для многих это не побег из города, а способ восстановить баланс. Даже несколько горшков с зеленью на подоконнике становятся частью философии: заботиться, наблюдать, ждать.

Жизнь в деревне или на даче перестала восприниматься как временный компромисс. Для части молодого поколения это осознанный выбор – меньше шума, больше пространства и понятных ритмов.

Осознанность

Важно, что grandma core не требует демонстративности. Это не про "правильную" жизнь напоказ, а про комфорт внутри. Лечь спать рано, отказаться от лишних встреч, провести вечер дома – больше не считается скучным.

Этот стиль жизни не противопоставляет себя современности. Он просто выбирает другое распределение энергии.

Почему тренд останется надолго



Grandma core совпадает сразу с несколькими глобальными запросами: устойчивость, забота о себе, экологичность, ментальное здоровье. Это не быстрый тренд, а сдвиг в ценностях.