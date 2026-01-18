Bottega Veneta представили новую коллекцию лето 2026 с венецианскими мотивами

Креативный директор Bottega Veneta Луиза Троттер представила свою первую рекламную кампанию для Дома, посвященную коллекции лето 2026. Местом действия стала Венеция, а за объективом камеры – известный фотограф Юрген Теллер. Вместо привычного глянца, кампания предлагает свежий и сдержанный взгляд на одежду и город, который имеет особое значение для итальянского модного Дома.

Съемки проходили в самых разных местах: от садов Наполеона и дворцов Рокка Контарини Корфу до Лидо и местного магазина цветов. В этой кампании нет стремления к громким заявлениям или радикальным изменениям. Луиза Троттер демонстрирует тонкое понимание наследия Bottega Veneta, предлагая скорее преемственность и углубление уже существующей идентичности, чем ее трансформацию.

Ее подход к дизайну внимателен к деталям, пропорциям и материалам. В коллекции лето 2026 мы видим сочетание классического кроя для повседневной носки с изысканными декоративными элементами и тактильными поверхностями. Например, верхняя одежда с перьями соседствуюет с изделиями из фирменной плетеной кожи бренда, а яркие цветовые акценты гармонично составляют пару темным оттенкам. Эти тонкие контрасты виртуозно подчеркиваются игрой света и особой атмосферой, переданной на фотографиях в Наполеоновских садах и палаццо Контарини.



Кампания также умело вплетает в свой сюжет культурные отсылки. В пресс-релизе упоминаются знаковые для Венеции личности – Пегги Гуггенхайм и Трумэн Капоте. Их присутствие ощущается не как буквальное цитирование, а скорее как тонкий намек на интеллектуальный и художественный дух города, его неисчислимый вклад в мировую культуру. Венеция здесь представлена как живая среда, где мода, искусство и повседневная жизнь сливаются воедино.





На снимках Теллера запечатлены детали, которые оживляют город: старинные скульптуры в Джардини, изношенная временем текстильная обивка на стенах палаццо, тонкая резьба архитектурных элементов и даже намек на звук органа из консерватории. Все это создает неповторимую атмосферу, где утонченная эстетика и непринужденная элегантность встречаются с беспристрастным взглядом фотографа.





Луиза Троттер, похоже, прекрасно осознает, что даже сдержанный дизайн может обладать внутренней силой. Крой ее одежды интригует больше, чем экстравагантный дизайн других брендов, а детали раскрывают свою красоту при повторном взгляде.



Путешествие Bottega Veneta обратно в Венецию под началом Луизы Троттер демонстрирует, как новый творческий руководитель может не ломать сложившуюся эстетику, а бережно строить на ее основе, углубляя узнаваемый визуальный язык Дома. Это продуманный шаг вперед, в котором чувствуется глубокое понимание наследия бренда. Летняя рекламная кампания Bottega Veneta 2026 не ищет сиюминутного внимания – она завораживает своей сдержанностью и спокойной роскошью.