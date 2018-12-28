Слоеные салаты на Новый год 2019 - новинки
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Категория:
салаты
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- картофель
- лосесь
- семга
- майонез
- сметана
- зеленый лук
- помидоры
- яйца
- сыр плавленный
- сыр сливочный
- гранат
- петрушка
- листья салата
Стремясь сделать праздничный стол как можно более изобильным на Новый год, продолжаем включать в новогоднее меню самые новые рецепты. В данной подборке мы постарались представить максимальное количество таких рецептов, причем заправка в любимых салатах также может вами варьироваться по желанию и предпочтениям. Готовя самые вкусные и простые слоеные салаты на Новый год 2019, по данным рецептам с фото, будем учитывать современную кулинарную тенденцию по снижению их калорийности.
Сделать салаты более легкими и полезными поможет не только замена майонеза на сметану или йогурт, но и приготовление вкусных смесей на основе этих ингредиентов, с добавлением различных специй.
Использование в любом блюде, также и в салатах как можно большего количества разнообразных специй и приправ, еще одна модная кулинарная тенденция, которая раньше была не характерна для русской кухни.
Салат «Снежная королева»
Красивый и сытный салат, в его состав вполне можно вносить свои коррективы, взяв рецепт приготовления за идею, так копченый лосось можно заменить любой другой копченой рыбой или даже консервированным тунцом.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- листья салата для подачи;
- копченый лосось, хребет или филе – 300 г;
- семга слабосоленая – 200 г;
- майонез + сметана;
- зеленый лук;
- помидоры – 4 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- сыр плавленый – 1 шт.;
- зерна граната, сливочный сыр – для украшения;
- петрушка – несколько веток для украшения;
- перец.
Приготовление:
- Картофель запекаем в духовке или отвариваем в кожуре, остужаем и натираем на крупной терке, выкладываем на блюдо для подачи, уложив на него предварительно листья салата.
- Смешиваем майонез со сметаной в равных количествах, добавляем перец, все перемешиваем и выкладываем в пакет или кулинарный шприц, наносим сетку из этого соуса.
- Копченую рыбу разбираем на ломтики вручную, так в салате она будет более нежной, выкладываем поверх картофельного слоя, вновь наносим сетку из соуса и посыпаем все измельченным зеленым луком.
- Предварительно отваренные яйца, натираем на крупной терке, наносим сетку из соуса, затем, выкладываем кубики помидор, нарезанных заранее, натираем на крупной терке плавленый сыр и завершаем слои нанесением соуса тонким слоем.
- Украшаем слоеный салат, приготовленный на Новый год по данному рецепту с фото, тонкими узкими пластинами семги, выкладывая их ромбиками, делаем розочку из помидор, добавляем в украшение листики петрушки и зерна граната.
- Подаем салат к новогоднему столу.
Салат с курицей и кунжутом
При очень простом наборе продуктов и быстром приготовлении получается очень праздничный и вкусный салат.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 250 г;
- чернослив – 200 г;
- яйца – 6 шт.;
- сыр твердых сортов – 150 г;
- семена кунжута – 4 ст. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез домашний;
- перец, соль.
Приготовление:
- Куриную грудку отвариваем или запекаем в духовке со специями, можно также использовать копченую, нарезаем ее кубиками и выкладываем в кулинарное кольцо, положенное на тарелку для подачи.
- Домашний майонез смешиваем с раздавленным чесноком, перцем и солью, наносим майонезную сетку на слой куриного филе, основательно его уплотняем и посыпаем кунжутом, предварительно обжаренным до золотистого цвета.
- Отваренные яйца разделяем на белки и желтки, натираем отдельно на мелкой терке, желтки выкладываем на слой кунжута, оставив небольшое количество для украшения.
- На желтки наносим майонезную сетку и выкладываем предварительно нарезанный чернослив, который в свою очередь также покрываем майонезной сеткой и выкладываем сверху два слоя сыра, натертого на мелкой терке, между слоями обильно смазываем майонезом.
- Теперь выкладываем все приготовленные яичные белки, в центре располагаем оставшиеся желтки, которые обрамляем семенами жареного кунжута, раскладывая его также полосками, между которыми выкладываем чернослив.
- Красивый вкусный и эффектный слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, подаем его к праздничному столу.
Салат с креветками и авокадо
Набор ингредиентов минимален, все составляющие красивого и яркого салата хорошо просматриваются в прозрачных креманках с небольшим количеством заправки. Основная изюминка салата в оригинальной заправке, которая состоит из двух заправок.
Ингредиенты:
- креветки очищенные замороженные – 150 г;
- авокадо – 1 шт.;
- черри – 6 – 7 шт..
Для заправки:
- лайм – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез домашний – 1 ст. л.;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- перец;
- куркума, кумин – по щепотке.
Приготовление:
- Начиная пошаговое приготовление, сначала готовим два вида заправки, отдельно для креветок и для овощей, для чего подготавливаем две небольшие емкости и кладем в одну майонез, в другую наливаем оливковое масло.
- В обе емкости добавляем раздавленный чеснок, перец и сок лайма, заправку на основе оливкового масла тщательно вымешиваем и оставляем в готовности, а к майонезной заправке добавляем куркуму и кумин, также все вымешиваем.
- Размороженные креветки выкладываем в кипящую воду и варим не более трех минут, остужаем и нарезаем крупно.
- Подготавливаем салат, распределяя по приготовленным креманкам нарезанные крупно помидоры, укладывая их первым слоем.
- Далее, нарезаем спелый авокадо прямо в кожуре, для чего разрезаем его пополам, извлекаем косточку и нарезаем кубиками, извлекаем ложкой на рабочую поверхность, корректируем размер кусочков при необходимости, и раскладываем вторым слоем, поливаем слои заправкой на основе оливкового масла.
- Сверху на овощи выкладываем кусочки креветок, предварительно смешанные с майонезной заправкой.
- Украшаем слоеный салат, приготовленный по рецепту с фото на Новый год, листиками петрушки и дольками лайма, подаем к новогоднему столу.
Салат «Царский»
Как принято говорить в последнее время, салат получается вполне бюджетным, вкусным, красивым и ярким. Данный салат наглядно демонстрирует, как из простых продуктов можно приготовить не только вкусный царский салат, но и весь новогодний стол накрыть такими же простыми и роскошными блюдами с потрясающим вкусом.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.4
- сухарики домашние – 100 г;
- помидоры – 2 шт.;
- огурец;
- колбаса – 150 г;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- мак – 1 ч. л.;
- плавленый сыр в пластинах – 12 шт.;
- масло растительное для жарки;
- листья салата, для украшения и подачи;
- соль, перец;
- майонез.
Приготовление:
- Очищенный картофель натираем на терке для корейской моркови, промываем и обсушиваем, обжариваем в разогретом растительном масле до золотистого цвета, остужаем и выкладываем в кулинарное кольцо, поставленное на блюдо с салатными листьями, первым слоем.
- На слой картофеля пай выкладываем консервированную кукурузу, наносим майонезную сетку и распределяем колбасу, нарезанную предварительно тонкой соломкой, вновь наносим майонезную сетку, равномерно распределяем сухарики.
- Промытый огурец нарезаем тонкими пластинами при помощи овощечистки, нам понадобится около 12 пластин, оставшийся огурец нарезаем тонкой соломкой и выкладываем поверх сухариков, смазываем майонезом.
- После того как салат постоит какое-то время для пропитки, снимаем кулинарное кольцо и приступаем к украшению.
- Пластины сыра разрезаем пополам и обкладываем ими салат, захватывая всю боковую поверхность и часть верха. Середину оформляем скрученными пластинками, выкладываем в центр листья салата.
- Устанавливаем розочку из кожуры помидоров, раскладываем ломтики колбасы и скрученные рулетами пластины из огурца, на салатные листья насыпаем кукурузу, посыпаем маком.
- Подаем слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, к праздничному столу.
Салат «Грибная поляна»
Для приготовления также используются самые обычные продукты, вкус сочетания привычных продуктов выгодно подчеркивают маринованные опята.
Ингредиенты:
- опята маринованные – 400 г;
- сыр – 150 г;
- куриное филе – 300 г;
- огурец;
- морковь – 2 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец;
- майонез.
Приготовление:
- Подготавливаем продукты, огурец нарезаем небольшими кубиками, также нарезаем куриную грудку, отваренную предварительно, морковь натираем на крупной терке.
- Яйца, отваренные вкрутую натираем на крупной терке.
- Отваренный картофель натираем первым слоем прямо в кулинарное кольцо, поставленное на тарелку для подачи, наносим майонезную сетку.
Далее, укладываем слои в следующей очередности:
- огурцы;
- майонезная сетка;
- куриное филе;
- майонезная сетка;
- морковь;
- майонезная сетка;
- яйца;
- майонез;
- зелень, предварительно измельченная и обильно насыпанная сверху салата.
Новогодний слоеный салат мы уже собрали, вкладываем на зеленую «поляну» маринованные опята, снимаем кулинарное кольцо и подаем к новогоднему столу красочный салат.
Салат «Морской»
По данному рецепту вы сможете приготовить очень вкусный и эффектный салат, бюджетным его не назовешь, но небольшие «излишества» на Новый год может позволить себе каждый.
Ингредиенты:
- красная икра – 1 банка;
- семга малосоленая – 150 г;
- авокадо;
- яйца – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- маслины – 1 банка;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Отвариваем овощи и яйца, затем очищаем, яйца разделяем на белки и желтки, натираем на мелкой терке.
- Оливки без косточек нарезаем кольцами, авокадо и семгу кубиками.
- Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем, затем выкладываем слой моркови, натертой на терке, кольца оливок, авокадо, кубики рыбы, желтки и белки. Майонезную сетку можно наносить на каждый слой, однако, при желании количество майонеза можно значительно сократить без всякой потери вкуса салата.
- Собранный салат укрываем пищевой пленкой прямо в кулинарном кольце и отправляем в холодильник на час.
- После того как салат извлекли из холодильника, снимаем кулинарное кольцо и украшаем красной икрой, раскладывая ее в форме широкого кольца, оставляя середину незаполненной.
- Середину салата, приготовленного по данному рецепту, украшаем оливками и виноградом, подаем к новогоднему столу.
Салат с красной рыбой
Отличная альтернатива салату селедка под шубой, только в более изысканном варианте, вкусовые качества также будут выгодно отличаться от прототипа.
Ингредиенты:
- любая красная рыба – 300 г;
- свекла – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- зеленый лук;
- майонез;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец.
Приготовление:
- Майонез смешиваем с раздавленным чесноком и перцем, оставляем в готовности.
- Отвариваем овощи и яйца, очищаем соответственно каждому овощу, яйца очищаем от скорлупы, разделяем на белки и желтки, натираем на терке.
- Устанавливаем кулинарное кольцо на приготовленную тарелку, натираем толстый слой свеклы на мелкой терке, промазываем майонезом, затем натираем такой же точно слой моркови, вновь наносим майонез.
- Картофель очищаем и натираем сверху слоя моркови, промазанного майонезом, далее, выкладываем измельченный зеленый лук, натертые белки и завершает кулинарную конфигурацию слой желтков, натертых на мелкой терке.
- Рыбу нарезаем тонкими пластинами, сворачиваем розочками и устанавливаем сверху салата, оставшуюся рыбу нарезаем кусочками и заполняем ими все свободные места на поверхности салата
Украшаем слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, измельченной зеленью, перчим и подаем к праздничному столу.
Салат с говяжьим языком
Рецепт, не перегруженный ингредиентами, что позволяет каждому продукту в салате «играть» более выразительно, позволяя наслаждаться любимыми вкусами.
Ингредиенты:
- говяжий язык – 300 г;
- яйца – 5 шт.;
- огурцы – 2 шт.;
- сыр твердых сортов – 100 г;
- майонез;
- листья салата, ягоды клюквы, листья петрушки для украшения.
Приготовление:
- Говяжий язык отвариваем предварительно с солью и специями, также отвариваем яйца, охлаждаем, очищаем и натираем на крупной терке в кулинарное кольцо, установленное на тарелке для подачи, проложенные листьями салата, смазываем первый слой майонезом.
- Язык и огурцы нарезаем соломкой, на слой яиц выкладываем поочередно подготовленный язык, смазываем майонезом, далее выкладываем огурцы, также промазываем майонезом и натираем сыр на мелкой терке в качестве завершающего слоя.
- Салат дополнительно украшаем листьями салата, клюквой и листиками петрушки, подаем к новогоднему столу.
Салат с креветками
Эффектный и вкусный салат, который, как и все слоеные салаты очень прост в приготовлении, главное правильно распределить слои, учитывая сочетаемость продуктов.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- лук порей;
- яйца – 3 шт.;
- крабовые палочки – 150 г;
- йогурт – 100 г;
- майонез – 100 г;
- креветки – 150 г;
- лимон – 1 / 2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец;
- масло оливковое для жарки.
Приготовление:
- Картофель, морковь и яйца отвариваем, нарезаем кубиками, также мелкими кубиками нарезаем крабовые палочки, рыбу нарезаем небольшими кусочками, морковь натираем на крупной терке.
- Майонез смешиваем с несладким йогуртом, полученным соусом будем заправлять салат, к нему при желании можно добавить чеснок и перец.
- Креветки очищаем, промываем и выкладываем на разогретую с оливковым маслом и чесноком, обжариваем 3 минуты, выкладываем на бумажную салфетку, остужаем.
Выкладываем салат слоями, нанося на каждый слой сетку из приготовленного соуса:
- картофель;
- рыба;
- лук, нарезанный кольцами;
- креветки;
- яйца;
- крабовые палочки;
- морковь.
Украшаем слоеный салат, приготовленный по данному рецепту с фото на Новый год 2019 кольцами лука – порея, розочкой из рыбы и веточками петрушки, подаем к новогоднему столу.
Салат с курицей и черносливом
Любимое сочетание куриного филе, чернослива и орехов, с освежающим вкусом огурца на новогоднем столе будут непременно «искать» как ваши домочадцы, так и гости, ведь без этого легкого салата не обходится ни одно праздничное застолье. К Новому году подадим его в современном варианте, который все больше набирает популярность.
Ингредиенты:
- сыр - 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- чернослив – 100 г;
- куриная грудка отварная – 1 шт.;
- огурец;
- чеснок – 1 зубчик;
- грецкие орехи – 50 г;
- майонез.
Приготовление:
- Подготавливаем все продукты привычным образом, грудку и огурец нарезаем соломкой, отваренные и очищенные яйца разделяем на белки и желтки.
- В фужеры или прозрачные стаканы выкладываем салат слоями, промазывая все слои небольшим количеством майонеза.
- Сначала выкладываем куриную грудку, затем нарезанный соломкой чернослив, натертые яичные белки, сыр, натертый на мелкой терке, желтки и украшаем измельченными грецкими орехами.
Вкусный любимый салат в новой подаче непременно понравится присутствующим за Новогодним столом.
Салат с курицей и ананасами
Внешний вид салата как раз подходит к новогоднему столу, светлый, воздушный и невероятно аппетитный.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 2 шт.;
- ананасы консервированные – 2 кольца;
- сыр твердых сортов – 200 г;
- грецкие орехи – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- перец;
- майонез.
Приготовление:
- Майонез смешиваем с раздавленным под прессом чесноком и перцем.
- Отваренную с солью и специями куриную грудку нарезаем небольшими кубиками смешиваем с майонезом, выкладываем в кулинарное кольцо половину, получаем первый слой салата.
- Нарезанные небольшими кусочками ананасы также смешиваем с небольшим количеством майонеза, выкладываем половину на слой куриного филе с майонезом, сверху выкладываем сыр, предварительно натертый на терке, взяв половину от всего количества.
- Орехи измельчаем в блендере, выкладываем половину на слой сыра эти два слоя майонезом не промазываем.
Все слои повторяем, получаем очень красивый слоеный салат, который мы приготовили на Новый год 2019, по данному рецепту с фото, в украшении он не нуждается, подаем лакомую закуску к новогоднему столу.
Все слоеные салаты невероятно вкусны, любой из них практически беспроигрышный вариант закуски. При составлении праздничного меню, необходимо обеспечить присутствие салатов с разнообразными продуктами, стараясь «охватить» все основные из них, мясо, птицу, рыбу и морепродукты.
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А вы любите слоеные салаты? 2
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Анна / 28.12.18 16:02А мне и писать меню некогда, просто открою ваш сайт 31 декабря и непременно выберу из данной подборки, а зачем искать и записывать, когда здесь есть все вкусное и разнообразное. Приготовлю парочку слоеных закусок, ну может еще поищу канапе и тарталетки, кстати, наверное на вашем сайте тоже есть, сейчас посмотрю, большое спасибо.
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Юлия / 28.12.18 16:01Меню уже составила, но внесу еще одно из ваших рецептов, может быть заменю один из своих салатов с колбасой, на салат с языком, представленным у вас. А вообще – то переписываю меню уже в третий раз, настолько все нравится, хочется все сделать, а семья небольшая, вот это проблема! Все бы проблемы такие были!