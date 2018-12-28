Слоеные салаты на Новый год 2019 - новинки

Стремясь сделать праздничный стол как можно более изобильным на Новый год, продолжаем включать в новогоднее меню самые новые рецепты. В данной подборке мы постарались представить максимальное количество таких рецептов, причем заправка в любимых салатах также может вами варьироваться по желанию и предпочтениям. Готовя самые вкусные и простые слоеные салаты на Новый год 2019, по данным рецептам с фото, будем учитывать современную кулинарную тенденцию по снижению их калорийности.

Сделать салаты более легкими и полезными поможет не только замена майонеза на сметану или йогурт, но и приготовление вкусных смесей на основе этих ингредиентов, с добавлением различных специй.

Использование в любом блюде, также и в салатах как можно большего количества разнообразных специй и приправ, еще одна модная кулинарная тенденция, которая раньше была не характерна для русской кухни.

Салат «Снежная королева»

Красивый и сытный салат, в его состав вполне можно вносить свои коррективы, взяв рецепт приготовления за идею, так копченый лосось можно заменить любой другой копченой рыбой или даже консервированным тунцом.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

листья салата для подачи;

копченый лосось, хребет или филе – 300 г;

семга слабосоленая – 200 г;

майонез + сметана;

зеленый лук;

помидоры – 4 шт.;

яйца – 4 шт.;

сыр плавленый – 1 шт.;

зерна граната, сливочный сыр – для украшения;

петрушка – несколько веток для украшения;

перец.

Приготовление:

Картофель запекаем в духовке или отвариваем в кожуре, остужаем и натираем на крупной терке, выкладываем на блюдо для подачи, уложив на него предварительно листья салата.

Смешиваем майонез со сметаной в равных количествах, добавляем перец, все перемешиваем и выкладываем в пакет или кулинарный шприц, наносим сетку из этого соуса.

Копченую рыбу разбираем на ломтики вручную, так в салате она будет более нежной, выкладываем поверх картофельного слоя, вновь наносим сетку из соуса и посыпаем все измельченным зеленым луком.

Предварительно отваренные яйца, натираем на крупной терке, наносим сетку из соуса, затем, выкладываем кубики помидор, нарезанных заранее, натираем на крупной терке плавленый сыр и завершаем слои нанесением соуса тонким слоем.

Украшаем слоеный салат, приготовленный на Новый год по данному рецепту с фото, тонкими узкими пластинами семги, выкладывая их ромбиками, делаем розочку из помидор, добавляем в украшение листики петрушки и зерна граната.

Подаем салат к новогоднему столу.

Салат с курицей и кунжутом

При очень простом наборе продуктов и быстром приготовлении получается очень праздничный и вкусный салат.

Ингредиенты:

куриная грудка – 250 г;

чернослив – 200 г;

яйца – 6 шт.;

сыр твердых сортов – 150 г;

семена кунжута – 4 ст. л.;

чеснок – 3 зубчика;

майонез домашний;

перец, соль.

Приготовление:

Куриную грудку отвариваем или запекаем в духовке со специями, можно также использовать копченую, нарезаем ее кубиками и выкладываем в кулинарное кольцо, положенное на тарелку для подачи.

Домашний майонез смешиваем с раздавленным чесноком, перцем и солью, наносим майонезную сетку на слой куриного филе, основательно его уплотняем и посыпаем кунжутом, предварительно обжаренным до золотистого цвета.

Отваренные яйца разделяем на белки и желтки, натираем отдельно на мелкой терке, желтки выкладываем на слой кунжута, оставив небольшое количество для украшения.

На желтки наносим майонезную сетку и выкладываем предварительно нарезанный чернослив, который в свою очередь также покрываем майонезной сеткой и выкладываем сверху два слоя сыра, натертого на мелкой терке, между слоями обильно смазываем майонезом.

Теперь выкладываем все приготовленные яичные белки, в центре располагаем оставшиеся желтки, которые обрамляем семенами жареного кунжута, раскладывая его также полосками, между которыми выкладываем чернослив.

Красивый вкусный и эффектный слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, подаем его к праздничному столу.

Салат с креветками и авокадо

Набор ингредиентов минимален, все составляющие красивого и яркого салата хорошо просматриваются в прозрачных креманках с небольшим количеством заправки. Основная изюминка салата в оригинальной заправке, которая состоит из двух заправок.

Ингредиенты:

креветки очищенные замороженные – 150 г;

авокадо – 1 шт.;

черри – 6 – 7 шт..

Для заправки:

лайм – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

майонез домашний – 1 ст. л.;

масло оливковое – 2 ст. л.;

перец;

куркума, кумин – по щепотке.

Приготовление:

Начиная пошаговое приготовление, сначала готовим два вида заправки, отдельно для креветок и для овощей, для чего подготавливаем две небольшие емкости и кладем в одну майонез, в другую наливаем оливковое масло. В обе емкости добавляем раздавленный чеснок, перец и сок лайма, заправку на основе оливкового масла тщательно вымешиваем и оставляем в готовности, а к майонезной заправке добавляем куркуму и кумин, также все вымешиваем. Размороженные креветки выкладываем в кипящую воду и варим не более трех минут, остужаем и нарезаем крупно. Подготавливаем салат, распределяя по приготовленным креманкам нарезанные крупно помидоры, укладывая их первым слоем. Далее, нарезаем спелый авокадо прямо в кожуре, для чего разрезаем его пополам, извлекаем косточку и нарезаем кубиками, извлекаем ложкой на рабочую поверхность, корректируем размер кусочков при необходимости, и раскладываем вторым слоем, поливаем слои заправкой на основе оливкового масла. Сверху на овощи выкладываем кусочки креветок, предварительно смешанные с майонезной заправкой. Украшаем слоеный салат, приготовленный по рецепту с фото на Новый год, листиками петрушки и дольками лайма, подаем к новогоднему столу.

Салат «Царский»

Как принято говорить в последнее время, салат получается вполне бюджетным, вкусным, красивым и ярким. Данный салат наглядно демонстрирует, как из простых продуктов можно приготовить не только вкусный царский салат, но и весь новогодний стол накрыть такими же простыми и роскошными блюдами с потрясающим вкусом.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.4

сухарики домашние – 100 г;

помидоры – 2 шт.;

огурец;

колбаса – 150 г;

кукуруза консервированная – 1 банка;

мак – 1 ч. л.;

плавленый сыр в пластинах – 12 шт.;

масло растительное для жарки;

листья салата, для украшения и подачи;

соль, перец;

майонез.

Приготовление:

Очищенный картофель натираем на терке для корейской моркови, промываем и обсушиваем, обжариваем в разогретом растительном масле до золотистого цвета, остужаем и выкладываем в кулинарное кольцо, поставленное на блюдо с салатными листьями, первым слоем. На слой картофеля пай выкладываем консервированную кукурузу, наносим майонезную сетку и распределяем колбасу, нарезанную предварительно тонкой соломкой, вновь наносим майонезную сетку, равномерно распределяем сухарики. Промытый огурец нарезаем тонкими пластинами при помощи овощечистки, нам понадобится около 12 пластин, оставшийся огурец нарезаем тонкой соломкой и выкладываем поверх сухариков, смазываем майонезом. После того как салат постоит какое-то время для пропитки, снимаем кулинарное кольцо и приступаем к украшению. Пластины сыра разрезаем пополам и обкладываем ими салат, захватывая всю боковую поверхность и часть верха. Середину оформляем скрученными пластинками, выкладываем в центр листья салата. Устанавливаем розочку из кожуры помидоров, раскладываем ломтики колбасы и скрученные рулетами пластины из огурца, на салатные листья насыпаем кукурузу, посыпаем маком. Подаем слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, к праздничному столу.

Салат «Грибная поляна»

Для приготовления также используются самые обычные продукты, вкус сочетания привычных продуктов выгодно подчеркивают маринованные опята.

Ингредиенты:

опята маринованные – 400 г;

сыр – 150 г;

куриное филе – 300 г;

огурец;

морковь – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

яйца – 4 шт.;

укроп, петрушка, зеленый лук;

чеснок – 2 зубчика;

перец;

майонез.

Приготовление:

Подготавливаем продукты, огурец нарезаем небольшими кубиками, также нарезаем куриную грудку, отваренную предварительно, морковь натираем на крупной терке. Яйца, отваренные вкрутую натираем на крупной терке. Отваренный картофель натираем первым слоем прямо в кулинарное кольцо, поставленное на тарелку для подачи, наносим майонезную сетку.

Далее, укладываем слои в следующей очередности:

огурцы;

майонезная сетка;

куриное филе;

майонезная сетка;

морковь;

майонезная сетка;

яйца;

майонез;

зелень, предварительно измельченная и обильно насыпанная сверху салата.

Новогодний слоеный салат мы уже собрали, вкладываем на зеленую «поляну» маринованные опята, снимаем кулинарное кольцо и подаем к новогоднему столу красочный салат.

Салат «Морской»

По данному рецепту вы сможете приготовить очень вкусный и эффектный салат, бюджетным его не назовешь, но небольшие «излишества» на Новый год может позволить себе каждый.

Ингредиенты:

красная икра – 1 банка;

семга малосоленая – 150 г;

авокадо;

яйца – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

маслины – 1 банка;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Отвариваем овощи и яйца, затем очищаем, яйца разделяем на белки и желтки, натираем на мелкой терке.

Оливки без косточек нарезаем кольцами, авокадо и семгу кубиками.

Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем, затем выкладываем слой моркови, натертой на терке, кольца оливок, авокадо, кубики рыбы, желтки и белки. Майонезную сетку можно наносить на каждый слой, однако, при желании количество майонеза можно значительно сократить без всякой потери вкуса салата.

Собранный салат укрываем пищевой пленкой прямо в кулинарном кольце и отправляем в холодильник на час.

После того как салат извлекли из холодильника, снимаем кулинарное кольцо и украшаем красной икрой, раскладывая ее в форме широкого кольца, оставляя середину незаполненной.

Середину салата, приготовленного по данному рецепту, украшаем оливками и виноградом, подаем к новогоднему столу.

Салат с красной рыбой

Отличная альтернатива салату селедка под шубой, только в более изысканном варианте, вкусовые качества также будут выгодно отличаться от прототипа.

Ингредиенты:

любая красная рыба – 300 г;

свекла – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

зеленый лук;

майонез;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец.

Приготовление:

Майонез смешиваем с раздавленным чесноком и перцем, оставляем в готовности. Отвариваем овощи и яйца, очищаем соответственно каждому овощу, яйца очищаем от скорлупы, разделяем на белки и желтки, натираем на терке. Устанавливаем кулинарное кольцо на приготовленную тарелку, натираем толстый слой свеклы на мелкой терке, промазываем майонезом, затем натираем такой же точно слой моркови, вновь наносим майонез. Картофель очищаем и натираем сверху слоя моркови, промазанного майонезом, далее, выкладываем измельченный зеленый лук, натертые белки и завершает кулинарную конфигурацию слой желтков, натертых на мелкой терке. Рыбу нарезаем тонкими пластинами, сворачиваем розочками и устанавливаем сверху салата, оставшуюся рыбу нарезаем кусочками и заполняем ими все свободные места на поверхности салата

Украшаем слоеный салат, приготовленный на Новый год 2019 по рецепту с фото, измельченной зеленью, перчим и подаем к праздничному столу.

Салат с говяжьим языком

Рецепт, не перегруженный ингредиентами, что позволяет каждому продукту в салате «играть» более выразительно, позволяя наслаждаться любимыми вкусами.

Ингредиенты:

говяжий язык – 300 г;

яйца – 5 шт.;

огурцы – 2 шт.;

сыр твердых сортов – 100 г;

майонез;

листья салата, ягоды клюквы, листья петрушки для украшения.

Приготовление:

Говяжий язык отвариваем предварительно с солью и специями, также отвариваем яйца, охлаждаем, очищаем и натираем на крупной терке в кулинарное кольцо, установленное на тарелке для подачи, проложенные листьями салата, смазываем первый слой майонезом. Язык и огурцы нарезаем соломкой, на слой яиц выкладываем поочередно подготовленный язык, смазываем майонезом, далее выкладываем огурцы, также промазываем майонезом и натираем сыр на мелкой терке в качестве завершающего слоя. Салат дополнительно украшаем листьями салата, клюквой и листиками петрушки, подаем к новогоднему столу.

Салат с креветками

Эффектный и вкусный салат, который, как и все слоеные салаты очень прост в приготовлении, главное правильно распределить слои, учитывая сочетаемость продуктов.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

лук порей;

яйца – 3 шт.;

крабовые палочки – 150 г;

йогурт – 100 г;

майонез – 100 г;

креветки – 150 г;

лимон – 1 / 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец;

масло оливковое для жарки.

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца отвариваем, нарезаем кубиками, также мелкими кубиками нарезаем крабовые палочки, рыбу нарезаем небольшими кусочками, морковь натираем на крупной терке. Майонез смешиваем с несладким йогуртом, полученным соусом будем заправлять салат, к нему при желании можно добавить чеснок и перец. Креветки очищаем, промываем и выкладываем на разогретую с оливковым маслом и чесноком, обжариваем 3 минуты, выкладываем на бумажную салфетку, остужаем.

Выкладываем салат слоями, нанося на каждый слой сетку из приготовленного соуса:

картофель;

рыба;

лук, нарезанный кольцами;

креветки;

яйца;

крабовые палочки;

морковь.

Украшаем слоеный салат, приготовленный по данному рецепту с фото на Новый год 2019 кольцами лука – порея, розочкой из рыбы и веточками петрушки, подаем к новогоднему столу.

Салат с курицей и черносливом

Любимое сочетание куриного филе, чернослива и орехов, с освежающим вкусом огурца на новогоднем столе будут непременно «искать» как ваши домочадцы, так и гости, ведь без этого легкого салата не обходится ни одно праздничное застолье. К Новому году подадим его в современном варианте, который все больше набирает популярность.

Ингредиенты:

сыр - 100 г;

яйца – 2 шт.;

чернослив – 100 г;

куриная грудка отварная – 1 шт.;

огурец;

чеснок – 1 зубчик;

грецкие орехи – 50 г;

майонез.

Приготовление:

Подготавливаем все продукты привычным образом, грудку и огурец нарезаем соломкой, отваренные и очищенные яйца разделяем на белки и желтки.

В фужеры или прозрачные стаканы выкладываем салат слоями, промазывая все слои небольшим количеством майонеза.

Сначала выкладываем куриную грудку, затем нарезанный соломкой чернослив, натертые яичные белки, сыр, натертый на мелкой терке, желтки и украшаем измельченными грецкими орехами.

Вкусный любимый салат в новой подаче непременно понравится присутствующим за Новогодним столом.

Салат с курицей и ананасами

Внешний вид салата как раз подходит к новогоднему столу, светлый, воздушный и невероятно аппетитный.

Ингредиенты:

куриная грудка – 2 шт.;

ананасы консервированные – 2 кольца;

сыр твердых сортов – 200 г;

грецкие орехи – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

перец;

майонез.

Приготовление:

Майонез смешиваем с раздавленным под прессом чесноком и перцем. Отваренную с солью и специями куриную грудку нарезаем небольшими кубиками смешиваем с майонезом, выкладываем в кулинарное кольцо половину, получаем первый слой салата. Нарезанные небольшими кусочками ананасы также смешиваем с небольшим количеством майонеза, выкладываем половину на слой куриного филе с майонезом, сверху выкладываем сыр, предварительно натертый на терке, взяв половину от всего количества. Орехи измельчаем в блендере, выкладываем половину на слой сыра эти два слоя майонезом не промазываем.

Все слои повторяем, получаем очень красивый слоеный салат, который мы приготовили на Новый год 2019, по данному рецепту с фото, в украшении он не нуждается, подаем лакомую закуску к новогоднему столу.

Все слоеные салаты невероятно вкусны, любой из них практически беспроигрышный вариант закуски. При составлении праздничного меню, необходимо обеспечить присутствие салатов с разнообразными продуктами, стараясь «охватить» все основные из них, мясо, птицу, рыбу и морепродукты.