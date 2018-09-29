ТОП-8 диетических салатов на Новый 2019 год
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Категория:
салаты
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Время приготовления:
30 минут
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Расчитано на
12 порции
Ингредиенты
- маслины
- оливки
- сыр
- брынза
- салат листовой
- кунжут
- майонез легкий
- чеснок
- укроп
Скоро Новый 2019 год, а вместе с ним неизбежное и весьма нежелательное прибавление в весе. А виноваты калорийные закуски и другие блюда, готовящиеся к праздничному столу в изобилии. Выход один – готовить низкокалорийные, но не менее вкусные, диетические салаты. Рецепты с фото помогут приготовить оригинальные блюда быстро.
Салат с оливками и сыром
Этот салат непросто вкусный, он еще и очень красив. А приготовить его просто.
Для салата необходимо взять:
- маслины, оливы (по 12 шт.);
- сыр (предпочтительны твердые сорта) – 200 г;
- брынза – 200 г;
- салат листовой;
- кунжут – 80 г;
- майонез легкий;
- укроп и чеснок – по желанию.
Процесс приготовления:
- И сыр, и брынзу следует натереть на мелкой терке.
- Укроп рубится максимально мелко.
- Далее надлежит перемешать сыр, укроп (если он будет добавлен) и любые специи.
- Смешать майонез с массой сыра и брынзы, а также с чесноком (опять-таки при желании).
- Затем следует приступить к формированию шариков.
- Получившимися заготовками нужно закрыть маслины и/или оливы.
- Шарики обвалять в кунжуте и выложить на блюдо.
Праздничный салат с малосольной семгой и грейпфрутом без майонеза
Для многих семей стало традицией солить к новогоднему пиршеству красную рыбу и закупать в большом количестве цитрусовые. Так почему бы не соединить эти ингредиенты в одном блюде – вкусном и легком салате из грейпфрута и семги? К рецепту прилагаются фото, которые облегчат восприятие рецепта.
Пикантная заправка без майонеза с использованием оливкового масла придаст блюду удивительный аромат, а главное, сочность. Варианты подачи салата таковы – либо на большом блюде, либо порциями. Диетический салат удачно впишется в праздничное новогоднее меню 2019 года. А столь замечательный вкус не может не порадовать противников столь популярных высококалорийных закусок с майонезом.
Готовится салат буквально несколько минут до Нового года, подается непосредственно после приготовления.
Необходимые ингредиенты:
- семга слабосоленая – 150 г;
- крупный грейпфрут, предпочтителен красный – 1 шт.;
- маслины – 200 мл;
- салат листовой;
- лук-шалот – 2 или 3 шт.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- масло оливы;
- перец зеленый молотый.
Готовится салат следующим образом:
- Листья салата тщательнейшим образом промыть проточной водой и просушить, после чего их порвать на куски небольшой величины.
- Маслины следует нарезать на тоненькие колечки и всыпать к салатным листьям.
- Тонкими кольцами нарезать лук-шалот. На вкус он нежный, сладковатый, а в салаты, для приготовления которых используются фрукты, он вписывается гармонично. Тандем с грейпфрутом можно назвать одним из особенно удачных сочетаний.
- Разрезать грейпфрут пополам. Из одной его части выжать сок, а из другой – целыми кусками выбрать мякоть. При выжимании сока в него должны попасть кусочки мякоти. Добавить масло оливы первого отжима, чуть-чуть соли и зеленый молотый перец, который не столь острый, как черный.
- Приготовленные компоненты следует заправить пряным соусом и хорошо перемешать. Остается лишь выложить готовое блюдо в салатник.
- Впрочем, это еще не все. Главное – рыба! Ее нужно нарезать тоненькими ломтиками и положить на салат. Рыбу рекомендуется солить дома – тогда уж точно не будет никаких сомнений в ее качестве.
- Сверху выкладываются и кусочки грейпфрута, освобожденные от белой пленки. Готовый салат украшается так, как подскажет фантазия.
Салат с овощами брынзой и болгарским перцем
Вкус салата из пекинской капусты, благодаря наличию в нем руколы, пожалуй, немного своеобразный, но в целом вполне приятный. Этот рецепт будет многими однозначно оценен по достоинству. Те, кому предстоит попробовать салат впервые, просто обязаны привыкнуть к его пикантному амбре и изысканному вкусу.
Решившись на приготовление этого необычного салата, необходимо учитывать свойство руколы вступать в реакцию с металлами. По этой причине салат обязательно перемешивается деревянной лопаточкой, да и накладывать металлическими приборами его не рекомендуется. Что же касается измельчения, то рукола разрывается руками. Кроме того, зелень быстро раскисает, потому салат готовится непосредственно перед подачей к столу.
Что необходимо для приготовления салата:
- рукола свежая – 150-200 г;
- крупный перец – 1 шт.;
- пекинская капуста – 2-3 листа;
- упаковка «Фетаксы», которая успешно заменяется любой другой брынзой;
- половина лимона (лайма);
- 1 ст. л. горчицы, она не должна быть острой;
- 2 или 3 ст. ложки масла оливы.
Процесс приготовления:
- Берутся все вышеперечисленные продукты, которые нужны для приготовления капустного салата.
- Руколу порвите руками на мелкие куски.
- Разрежьте ножом пекинскую капусту, удалив жесткую сердцевину, нашинкуйте и поместите в салатницу.
- Болгарский перец помойте, из него удалите семена, вырежьте плодоножку. Нашинкуйте перец тонкой соломкой и засыпьте в салат.
- Брынзу нарежьте кубиками, примерно по 1,5 см каждый, а затем подмешайте в салат.
- Теперь предстоит приготовить соус. Для этого налейте в посуду оливковое масло, из лайма выдавите сок, добавьте горчицу. Не запрещено использовать лимон, любое другое растительное масло и сухую горчицу, но, в таком случае, следует иметь в виду, что и вкус салата будет несколько иным, чем предусмотренный согласно рецептуре.
- Взбейте соус и полейте им салат, после чего перемешайте, для того, чтобы все компоненты пропитались равномерно.
- Готовый салат обычно выкладывают в плоские тарелки. Перед подачей его рекомендуется украсить кусочками лайма или лимона и зеленью. Подавать в виде холодной закуски.
Составляющие салата вполне можно разнообразить. Допускается замена некоторых ингредиентов, а также добавление новых. Украсить блюдо можно половинками помидоров черри и/или половинками перепелиных яиц. Моцареллой можно заменить брынзу, а пекинскую капусту – обычной белокочанной.
С такой полезной культурой, как рукола и собственной фантазией можно придумать безграничное количество вариантов к праздничному новогоднему столу в 2019 году, который именуется годом Свиньи.
Салат из авокадо с морепродуктами
Салат отличается легкостью приготовления и оригинальным внешним видом. Он очень вкусный и, несомненно, сделает честь праздничному застолью в 2019 году, символом которого считается кабан.
Набор продуктов:
- морской коктейль из мидий, кальмаров, креветок в маринаде – 100 г;
- 1 кабачок;
- 1 перец;
- 1 авокадо;
- оливковое масло – ½ ст. л.;
- зелень – для украшения.
Готовится салат так:
- Кабачок порежьте на тонкие полоски.
- Обжарьте с двух сторон на сухой сковороде-гриль. Достаточно 2-х минут – ведь он нарезан довольно тонко.
- Кубиками нарежьте авокадо.
- Полукольцами – болгарский перец. Рекомендуется посмотреть, какие морепродукты допустимы к употреблению во время диеты.
- Салат выложите на тарелку следующим образом: в середину – морской коктейль, сверху – перец и жареный кабачок, скрученный кружочками. Все это сбрызните маслом оливы. Последний штрих – припорошите салат зеленью, нарубленной мелко.
Салат в ананасе
В Новый год хочется только самых оригинальных блюд. Праздника требует не только желудок, но и глаза. Следующий салат вполне способен удовлетворить все требования.
Продукты для салата:
- ананас, яблоко, апельсин – по 1 шт.;
- изюм – ½ стакана;
- замороженная вишня – 15-20 ягод;
- орех грецкий – 200 г.
Способ приготовления:
- Приготовьте вначале основание для салата, которое и будет своего рода «блюдом».
- Ананас разрежьте на 2 части. Верхушка срезается, а сердцевина вынимается ложкой.
- Апельсины и яблоки освободите от шкурок и порежьте небольшими кусочками.
- Фрукты перемешайте с тщательно промытым изюмом и предварительно измельченной ананасовой сердцевиной.
- К полученной смеси добавьте размороженную вишню и раздробленные орехи.
- А теперь самое интересное – готовый салат переложите в ананас.
Салат Русалочка с кальмарами
В этом рецепте главной «фишкой» является не совсем привычное смешивание ингредиентов, которое способно удивить любого. В целях удобства и более быстрого приготовления, рекомендуется использовать кальмары консервированные.
Необходимые ингредиенты:
- куриное мясо – 200 г;
- кальмары – 200 г;
- кислое зеленое яблоко;
- майонез – 4-5 ст. л.;
- средняя луковица;
- укроп;
- щепоть соли;
- молотый перец (по желанию).
Процесс приготовления:
- Кальмары нарежьте соломкой.
- Затем измельчите отварное куриное филе. Мясо добавьте к морепродукту.
- Теперь дело за яблоком. Его вымойте проточной водой и нарежьте аналогично кальмарам и мясу.
- Луковицу очистите, порежьте пополам и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- Лук выложите к куриному мясу и кальмарам, после чего содержимое посуды посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- Яблоки добавьте в конце приготовления салата. Все перемешайте еще раз.
Удачнее всего салат смотрится горкой, украшенный укропом.
Салат Греческий
Этот салат на новогоднем застолье прямо-таки незаменим. Он и малокалориен, и действительно вкусный, а выглядит очень эстетично. Салат прекрасно исполнит роль гарнира к парадному мясному блюду.
Потребуются следующие продукты:
- маслин – 100 г;
- спелых крупных томатов – 2 шт.;
- лук - головка;
- огурец;
- красного и зеленого сладких перцев – по 1 шт.;
- сыра «Фета» - 150 г.
Для заправки понадобятся такие компоненты:
- оливкового масла – 4 ст. ложки;
- винного белого уксуса – 2 ст. ложки;
- майорана, орегано – по щепотке.
Процесс приготовления:
- Нарежьте огурец и перец на кубики, ломтиками – помидоры, тонкими полукольцами – лук. Овощи смешайте с маслинами, посолите и поперчите.
- Взбейте масло и винный уксус, туда же добавьте майоран и орегано. А если хочется, можно добавить немного зернистой горчицы.
- Овощи полейте заправкой, а поверх салата декоративно выложите сыр.
Салат с курицей
Очень может быть, что эта закуска станет настоящим апофеозом новогоднего стола. Вкусный и низкокалорийный салат – чего еще можно пожелать?
Для приготовления 4 порций понадобится:
- куриное филе – 200 г;
- пекинская капуста – 300 г;
- 2 яблока средней величины;
- 1 сладкий перец;
- чеснок – 1-2 дольки;
- оливковое масло Экстра Лайт;
- по вкусу – соль и перец.
Для заправки:
- йогурт натуральный (желательно густой) – 125 мл;
- горчица зернистая – 2 ч. л.;
- сок лимона – 1 ч. л.;
- мед (простой или гречишный) – 15 г;
- сушеный укроп – 1 ч. л.;
- по вкусу соль и перец.
Все компоненты, предназначенные для заправки, следует смешать. Если йогурт отделил воду, для густоты ее нужно слить. Мед добавляется в заправку понемногу, постепенно, рекомендуется пробовать. Все хорошо перемешайте и попробуйте. При необходимости можно добавить тот компонент, который, по мнению повара, недостаточно.
Приготовление блюда:
- Капуста нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, а яблоко освободите от кожуры и семян, после чего также нарежьте соломкой. А чтобы оно не темнело, его нужно сбрызнуть соком лимона. Все компоненты смешайте.
- Чеснок раздавите. Немного поджарьте его в малом количестве растительного масла. Затем чеснок извлеките, там же поджарьте порезанное полосками филе птицы. При необходимости посолите и поперчите. Мясо поджарьте около 5 минут на обе стороны.
После того, как мясо будет готово, остудите его и добавьте к остальным компонентам. Салат заправьте соусом, перемешайте. Украсить его можно на свое усмотрение.
Разнообразие рецептов позволяет приготовить множество вкусных и полезных блюд, в том числе, и к новогоднему столу!
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Какие салаты вы готовите для новогоднего стола? 3
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Маргарита / 29.09.18 19:12Приглянулся интересный салат в ананасе. Из обычных ингредиентов можно приготовить шедевр, который понравится и взрослым, и детям. А самое, главное, быстро, просто и оригинально.
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Анна / 29.09.18 19:11Уже сейчас начинаю подыскивать низкокалорийные рецепты к новогоднему столу. Вся семья у меня предпочитает питаться правильно, а поэтому не против легких салатов, которые готовятся без майонеза, колбасы и жирных соусов. Очень понравился рецепт салата с морепродуктами. Готовить его просто, получается красивым и вкусным.
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Марина / 29.09.18 19:10В нашей семье принято питаться вкусно, но полезно. А поэтому я стараюсь готовить блюда, которые не навредят здоровью. На сегодняшний день очень много рецептов для тех, кто сидит на диетах и придерживается правильного рациона. Даже в преддверии праздников, я стараюсь найти интересные варианты салатов и других закусок, которые менее калорийны и полезные для здоровья. Классические салаты, такие, как оливье, селедка под шубой и греческий, также есть в диетическом исполнении, причем, нельзя сказать, что они менее вкусные.