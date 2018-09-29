 
 
 

Клео.ру
 
 

ТОП-8 диетических салатов на Новый 2019 год

  • Категория:
    салаты
  • Время приготовления:
    30 минут
  • Расчитано на
    12 порции

Ингредиенты

  • маслины
  • оливки
  • сыр
  • брынза
  • салат листовой
  • кунжут
  • майонез легкий
  • чеснок
  • укроп
0 0

Скоро Новый 2019 год, а вместе с ним неизбежное и весьма нежелательное прибавление в весе. А виноваты калорийные закуски и другие блюда, готовящиеся к праздничному столу в изобилии. Выход один – готовить низкокалорийные, но не менее вкусные, диетические салаты. Рецепты с фото помогут приготовить оригинальные блюда быстро.

Салат с оливками и сыром

Этот салат непросто вкусный, он еще и очень красив. А приготовить его просто.

Для салата необходимо взять:

  • маслины, оливы (по 12 шт.);
  • сыр (предпочтительны твердые сорта) – 200 г;
  • брынза – 200 г;
  • салат листовой;
  • кунжут – 80 г;
  • майонез легкий;
  • укроп и чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

  • И сыр, и брынзу следует натереть на мелкой терке.

  • Укроп рубится максимально мелко.
  • Далее надлежит перемешать сыр, укроп (если он будет добавлен) и любые специи.
  • Смешать майонез с массой сыра и брынзы, а также с чесноком (опять-таки при желании).
  • Затем следует приступить к формированию шариков.

  • Получившимися заготовками нужно закрыть маслины и/или оливы.

  • Шарики обвалять в кунжуте и выложить на блюдо.

Праздничный салат с малосольной семгой и грейпфрутом без майонеза

Для многих семей стало традицией солить к новогоднему пиршеству красную рыбу и закупать в большом количестве цитрусовые. Так почему бы не соединить эти ингредиенты в одном блюде – вкусном и легком салате из грейпфрута и семги? К рецепту прилагаются фото, которые облегчат восприятие рецепта.

Пикантная заправка без майонеза с использованием оливкового масла придаст блюду удивительный аромат, а главное, сочность. Варианты подачи салата таковы – либо на большом блюде, либо порциями. Диетический салат удачно впишется в праздничное новогоднее меню 2019 года. А столь замечательный вкус не может не порадовать противников столь популярных высококалорийных закусок с майонезом.

Готовится салат буквально несколько минут до Нового года, подается непосредственно после приготовления.

Необходимые ингредиенты:

  • семга слабосоленая – 150 г;
  • крупный грейпфрут, предпочтителен красный – 1 шт.;
  • маслины – 200 мл;
  • салат листовой;
  • лук-шалот – 2 или 3 шт.;
  • кунжут – 1 ст. л.;
  • масло оливы;
  • перец зеленый молотый.

Готовится салат следующим образом:

  1. Листья салата тщательнейшим образом промыть проточной водой и просушить, после чего их порвать на куски небольшой величины.
  2. Маслины следует нарезать на тоненькие колечки и всыпать к салатным листьям.
  3. Тонкими кольцами нарезать лук-шалот. На вкус он нежный, сладковатый, а в салаты, для приготовления которых используются фрукты, он вписывается гармонично. Тандем с грейпфрутом можно назвать одним из особенно удачных сочетаний.
  4. Разрезать грейпфрут пополам. Из одной его части выжать сок, а из другой – целыми кусками выбрать мякоть. При выжимании сока в него должны попасть кусочки мякоти. Добавить масло оливы первого отжима, чуть-чуть соли и зеленый молотый перец, который не столь острый, как черный.
  5. Приготовленные компоненты следует заправить пряным соусом и хорошо перемешать. Остается лишь выложить готовое блюдо в салатник.
  6. Впрочем, это еще не все. Главное – рыба! Ее нужно нарезать тоненькими ломтиками и положить на салат. Рыбу рекомендуется солить дома – тогда уж точно не будет никаких сомнений в ее качестве.
  7. Сверху выкладываются и кусочки грейпфрута, освобожденные от белой пленки. Готовый салат украшается так, как подскажет фантазия. 

Салат с овощами брынзой и болгарским перцем

Вкус салата из пекинской капусты, благодаря наличию в нем руколы, пожалуй, немного своеобразный, но в целом вполне приятный. Этот рецепт будет многими однозначно оценен по достоинству. Те, кому предстоит попробовать салат впервые, просто обязаны привыкнуть к его пикантному амбре и изысканному вкусу.

Решившись на приготовление этого необычного салата, необходимо учитывать свойство руколы вступать в реакцию с металлами. По этой причине салат обязательно перемешивается деревянной лопаточкой, да и накладывать металлическими приборами его не рекомендуется. Что же касается измельчения, то рукола разрывается руками. Кроме того, зелень быстро раскисает, потому салат готовится непосредственно перед подачей к столу.

Что необходимо для приготовления салата:

  • рукола свежая – 150-200 г;
  • крупный перец – 1 шт.;
  • пекинская капуста – 2-3 листа;
  • упаковка «Фетаксы», которая успешно заменяется любой другой брынзой;
  • половина лимона (лайма);
  • 1 ст. л. горчицы, она не должна быть острой;
  • 2 или 3 ст. ложки масла оливы.

Процесс приготовления:

  • Берутся все вышеперечисленные продукты, которые нужны для приготовления капустного салата.
  • Руколу порвите руками на мелкие куски.

  • Разрежьте ножом пекинскую капусту, удалив жесткую сердцевину, нашинкуйте и поместите в салатницу.

  • Болгарский перец помойте, из него удалите семена, вырежьте плодоножку. Нашинкуйте перец тонкой соломкой и засыпьте в салат.

  • Брынзу нарежьте кубиками, примерно по 1,5 см каждый, а затем подмешайте в салат.

  • Теперь предстоит приготовить соус. Для этого налейте в посуду оливковое масло, из лайма выдавите сок, добавьте горчицу. Не запрещено использовать лимон, любое другое растительное масло и сухую горчицу, но, в таком случае, следует иметь в виду, что и вкус салата будет несколько иным, чем предусмотренный согласно рецептуре.

  • Взбейте соус и полейте им салат, после чего перемешайте, для того, чтобы все компоненты пропитались равномерно.
  • Готовый салат обычно выкладывают в плоские тарелки. Перед подачей его рекомендуется украсить кусочками лайма или лимона и зеленью. Подавать в виде холодной закуски.

Составляющие салата вполне можно разнообразить. Допускается замена некоторых ингредиентов, а также добавление новых. Украсить блюдо можно половинками помидоров черри и/или половинками перепелиных яиц. Моцареллой можно заменить брынзу, а пекинскую капусту – обычной белокочанной.

С такой полезной культурой, как рукола и собственной фантазией можно придумать безграничное количество вариантов к праздничному новогоднему столу в 2019 году, который именуется годом Свиньи.

Салат из авокадо с морепродуктами

Салат отличается легкостью приготовления и оригинальным внешним видом. Он очень вкусный и, несомненно, сделает честь праздничному застолью в 2019 году, символом которого считается кабан.

Набор продуктов:

  • морской коктейль из мидий, кальмаров, креветок в маринаде – 100 г;
  • 1 кабачок;
  • 1 перец;
  • 1 авокадо;
  • оливковое масло – ½ ст. л.;
  • зелень – для украшения.

Готовится салат так:

  1. Кабачок порежьте на тонкие полоски.
  2. Обжарьте с двух сторон на сухой сковороде-гриль. Достаточно 2-х минут – ведь он нарезан довольно тонко.
  3. Кубиками нарежьте авокадо.
  4. Полукольцами – болгарский перец. Рекомендуется посмотреть, какие морепродукты допустимы к употреблению во время диеты.
  5. Салат выложите на тарелку следующим образом: в середину – морской коктейль, сверху – перец и жареный кабачок, скрученный кружочками. Все это сбрызните маслом оливы. Последний штрих – припорошите салат зеленью, нарубленной мелко.

  • А какие салаты для праздничного стола вы готовите?

Салат в ананасе

В Новый год хочется только самых оригинальных блюд. Праздника требует не только желудок, но и глаза. Следующий салат вполне способен удовлетворить все требования.

Продукты для салата:

  • ананас, яблоко, апельсин – по 1 шт.;
  • изюм – ½ стакана;
  • замороженная вишня – 15-20 ягод;
  • орех грецкий – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте вначале основание для салата, которое и будет своего рода «блюдом».
  2. Ананас разрежьте на 2 части. Верхушка срезается, а сердцевина вынимается ложкой.
  3. Апельсины и яблоки освободите от шкурок и порежьте небольшими кусочками.
  4. Фрукты перемешайте с тщательно промытым изюмом и предварительно измельченной ананасовой сердцевиной.
  5. К полученной смеси добавьте размороженную вишню и раздробленные орехи.
  6. А теперь самое интересное – готовый салат переложите в ананас.

Салат Русалочка с кальмарами

В этом рецепте главной «фишкой» является не совсем привычное смешивание ингредиентов, которое способно удивить любого. В целях удобства и более быстрого приготовления, рекомендуется использовать кальмары консервированные.

Необходимые ингредиенты:

  • куриное мясо – 200 г;
  • кальмары – 200 г;
  • кислое зеленое яблоко;
  • майонез – 4-5 ст. л.;
  • средняя луковица;
  • укроп;
  • щепоть соли;
  • молотый перец (по желанию).

Процесс приготовления:

  • Кальмары нарежьте соломкой.

  • Затем измельчите отварное куриное филе. Мясо добавьте к морепродукту.

  • Теперь дело за яблоком. Его вымойте проточной водой и нарежьте аналогично кальмарам и мясу.

  • Луковицу очистите, порежьте пополам и нашинкуйте тонкими полукольцами.

  • Лук выложите к куриному мясу и кальмарам, после чего содержимое посуды посолите, поперчите и заправьте майонезом.
  • Яблоки добавьте в конце приготовления салата. Все перемешайте еще раз.

Удачнее всего салат смотрится горкой, украшенный укропом.

Салат Греческий

Этот салат на новогоднем застолье прямо-таки незаменим. Он и малокалориен, и действительно вкусный, а выглядит очень эстетично. Салат прекрасно исполнит роль гарнира к парадному мясному блюду. 

Потребуются следующие продукты:

  • маслин – 100 г;
  • спелых крупных томатов – 2 шт.;
  • лук - головка;
  • огурец;
  • красного и зеленого сладких перцев – по 1 шт.;
  • сыра «Фета» - 150 г. 

Для заправки понадобятся такие компоненты: 

  • оливкового масла – 4 ст. ложки;
  • винного белого уксуса – 2 ст. ложки;
  • майорана, орегано – по щепотке.

Процесс  приготовления:

  1. Нарежьте огурец и перец на кубики, ломтиками – помидоры, тонкими полукольцами – лук. Овощи смешайте с маслинами, посолите и поперчите.
  2. Взбейте масло и винный уксус, туда же добавьте майоран и орегано. А если хочется, можно добавить немного зернистой горчицы.
  3. Овощи полейте заправкой, а поверх салата декоративно выложите сыр.

Салат с курицей

Очень может быть, что эта закуска станет настоящим апофеозом новогоднего стола. Вкусный и низкокалорийный салат – чего еще можно пожелать? 

Для приготовления 4 порций понадобится:

  • куриное филе – 200 г;
  • пекинская капуста – 300 г;
  • 2 яблока средней величины;
  • 1 сладкий перец;
  • чеснок – 1-2 дольки;
  • оливковое масло Экстра Лайт;
  • по вкусу – соль и перец.

Для заправки:

  • йогурт натуральный (желательно густой) – 125 мл;
  • горчица зернистая – 2 ч. л.;
  • сок лимона – 1 ч. л.;
  • мед (простой или гречишный) – 15 г;
  • сушеный укроп – 1 ч. л.;
  • по вкусу соль и перец.

Все компоненты, предназначенные для заправки, следует смешать. Если йогурт отделил воду, для густоты ее нужно слить. Мед добавляется в заправку понемногу, постепенно, рекомендуется пробовать. Все хорошо перемешайте и попробуйте. При необходимости можно добавить тот компонент, который, по мнению повара, недостаточно.

Приготовление блюда:

  1. Капуста нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, а яблоко освободите от кожуры и семян, после чего также нарежьте соломкой. А чтобы оно не темнело, его нужно сбрызнуть соком лимона. Все компоненты смешайте.
  2. Чеснок раздавите. Немного поджарьте его в малом количестве растительного масла. Затем чеснок извлеките, там же поджарьте порезанное полосками филе птицы. При необходимости посолите и поперчите. Мясо поджарьте около 5 минут на обе стороны.

После того, как мясо будет готово, остудите его и добавьте к остальным компонентам. Салат заправьте соусом, перемешайте. Украсить его можно на свое усмотрение.

Разнообразие рецептов позволяет приготовить множество вкусных и полезных блюд, в том числе, и к новогоднему столу!

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
29.09.2018
Теги: новый год праздник салат рецепты год свиньи

Читайте также

 

Какие салаты вы готовите для новогоднего стола? 3  

Оставить комментарий
  • Маргарита / 29.09.18 19:12
    -
    0
    +
    Приглянулся интересный салат в ананасе. Из обычных ингредиентов можно приготовить шедевр, который понравится и взрослым, и детям. А самое, главное, быстро, просто и оригинально.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 29.09.18 19:11
    -
    0
    +
    Уже сейчас начинаю подыскивать низкокалорийные рецепты к новогоднему столу. Вся семья у меня предпочитает питаться правильно, а поэтому не против легких салатов, которые готовятся без майонеза, колбасы и жирных соусов. Очень понравился рецепт салата с морепродуктами. Готовить его просто, получается красивым и вкусным.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марина / 29.09.18 19:10
    -
    0
    +
    В нашей семье принято питаться вкусно, но полезно. А поэтому я стараюсь готовить блюда, которые не навредят здоровью. На сегодняшний день очень много рецептов для тех, кто сидит на диетах и придерживается правильного рациона. Даже в преддверии праздников, я стараюсь найти интересные варианты салатов и других закусок, которые менее калорийны и полезные для здоровья. Классические салаты, такие, как оливье, селедка под шубой и греческий, также есть в диетическом исполнении, причем, нельзя сказать, что они менее вкусные.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору