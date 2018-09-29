ТОП-8 диетических салатов на Новый 2019 год

Скоро Новый 2019 год, а вместе с ним неизбежное и весьма нежелательное прибавление в весе. А виноваты калорийные закуски и другие блюда, готовящиеся к праздничному столу в изобилии. Выход один – готовить низкокалорийные, но не менее вкусные, диетические салаты. Рецепты с фото помогут приготовить оригинальные блюда быстро.

Салат с оливками и сыром

Этот салат непросто вкусный, он еще и очень красив. А приготовить его просто.

Для салата необходимо взять:

маслины, оливы (по 12 шт.);

сыр (предпочтительны твердые сорта) – 200 г;

брынза – 200 г;

салат листовой;

кунжут – 80 г;

майонез легкий;

укроп и чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

И сыр, и брынзу следует натереть на мелкой терке.

Укроп рубится максимально мелко.

Далее надлежит перемешать сыр, укроп (если он будет добавлен) и любые специи.

Смешать майонез с массой сыра и брынзы, а также с чесноком (опять-таки при желании).

Затем следует приступить к формированию шариков.

Получившимися заготовками нужно закрыть маслины и/или оливы.

Шарики обвалять в кунжуте и выложить на блюдо.

Праздничный салат с малосольной семгой и грейпфрутом без майонеза

Для многих семей стало традицией солить к новогоднему пиршеству красную рыбу и закупать в большом количестве цитрусовые. Так почему бы не соединить эти ингредиенты в одном блюде – вкусном и легком салате из грейпфрута и семги? К рецепту прилагаются фото, которые облегчат восприятие рецепта.

Пикантная заправка без майонеза с использованием оливкового масла придаст блюду удивительный аромат, а главное, сочность. Варианты подачи салата таковы – либо на большом блюде, либо порциями. Диетический салат удачно впишется в праздничное новогоднее меню 2019 года. А столь замечательный вкус не может не порадовать противников столь популярных высококалорийных закусок с майонезом.

Готовится салат буквально несколько минут до Нового года, подается непосредственно после приготовления.

Необходимые ингредиенты:

семга слабосоленая – 150 г;

крупный грейпфрут, предпочтителен красный – 1 шт.;

маслины – 200 мл;

салат листовой;

лук-шалот – 2 или 3 шт.;

кунжут – 1 ст. л.;

масло оливы;

перец зеленый молотый.

Готовится салат следующим образом:

Листья салата тщательнейшим образом промыть проточной водой и просушить, после чего их порвать на куски небольшой величины. Маслины следует нарезать на тоненькие колечки и всыпать к салатным листьям. Тонкими кольцами нарезать лук-шалот. На вкус он нежный, сладковатый, а в салаты, для приготовления которых используются фрукты, он вписывается гармонично. Тандем с грейпфрутом можно назвать одним из особенно удачных сочетаний. Разрезать грейпфрут пополам. Из одной его части выжать сок, а из другой – целыми кусками выбрать мякоть. При выжимании сока в него должны попасть кусочки мякоти. Добавить масло оливы первого отжима, чуть-чуть соли и зеленый молотый перец, который не столь острый, как черный. Приготовленные компоненты следует заправить пряным соусом и хорошо перемешать. Остается лишь выложить готовое блюдо в салатник. Впрочем, это еще не все. Главное – рыба! Ее нужно нарезать тоненькими ломтиками и положить на салат. Рыбу рекомендуется солить дома – тогда уж точно не будет никаких сомнений в ее качестве. Сверху выкладываются и кусочки грейпфрута, освобожденные от белой пленки. Готовый салат украшается так, как подскажет фантазия.

Салат с овощами брынзой и болгарским перцем

Вкус салата из пекинской капусты, благодаря наличию в нем руколы, пожалуй, немного своеобразный, но в целом вполне приятный. Этот рецепт будет многими однозначно оценен по достоинству. Те, кому предстоит попробовать салат впервые, просто обязаны привыкнуть к его пикантному амбре и изысканному вкусу.

Решившись на приготовление этого необычного салата, необходимо учитывать свойство руколы вступать в реакцию с металлами. По этой причине салат обязательно перемешивается деревянной лопаточкой, да и накладывать металлическими приборами его не рекомендуется. Что же касается измельчения, то рукола разрывается руками. Кроме того, зелень быстро раскисает, потому салат готовится непосредственно перед подачей к столу.

Что необходимо для приготовления салата:

рукола свежая – 150-200 г;

крупный перец – 1 шт.;

пекинская капуста – 2-3 листа;

упаковка «Фетаксы», которая успешно заменяется любой другой брынзой;

половина лимона (лайма);

1 ст. л. горчицы, она не должна быть острой;

2 или 3 ст. ложки масла оливы.

Процесс приготовления:

Берутся все вышеперечисленные продукты, которые нужны для приготовления капустного салата.

Руколу порвите руками на мелкие куски.

Разрежьте ножом пекинскую капусту, удалив жесткую сердцевину, нашинкуйте и поместите в салатницу.

Болгарский перец помойте, из него удалите семена, вырежьте плодоножку. Нашинкуйте перец тонкой соломкой и засыпьте в салат.

Брынзу нарежьте кубиками, примерно по 1,5 см каждый, а затем подмешайте в салат.

Теперь предстоит приготовить соус. Для этого налейте в посуду оливковое масло, из лайма выдавите сок, добавьте горчицу. Не запрещено использовать лимон, любое другое растительное масло и сухую горчицу, но, в таком случае, следует иметь в виду, что и вкус салата будет несколько иным, чем предусмотренный согласно рецептуре.

Взбейте соус и полейте им салат, после чего перемешайте, для того, чтобы все компоненты пропитались равномерно.

Готовый салат обычно выкладывают в плоские тарелки. Перед подачей его рекомендуется украсить кусочками лайма или лимона и зеленью. Подавать в виде холодной закуски.

Составляющие салата вполне можно разнообразить. Допускается замена некоторых ингредиентов, а также добавление новых. Украсить блюдо можно половинками помидоров черри и/или половинками перепелиных яиц. Моцареллой можно заменить брынзу, а пекинскую капусту – обычной белокочанной.

С такой полезной культурой, как рукола и собственной фантазией можно придумать безграничное количество вариантов к праздничному новогоднему столу в 2019 году, который именуется годом Свиньи.

Салат из авокадо с морепродуктами

Салат отличается легкостью приготовления и оригинальным внешним видом. Он очень вкусный и, несомненно, сделает честь праздничному застолью в 2019 году, символом которого считается кабан.

Набор продуктов:

морской коктейль из мидий, кальмаров, креветок в маринаде – 100 г;

1 кабачок;

1 перец;

1 авокадо;

оливковое масло – ½ ст. л.;

зелень – для украшения.

Готовится салат так:

Кабачок порежьте на тонкие полоски. Обжарьте с двух сторон на сухой сковороде-гриль. Достаточно 2-х минут – ведь он нарезан довольно тонко. Кубиками нарежьте авокадо. Полукольцами – болгарский перец. Рекомендуется посмотреть, какие морепродукты допустимы к употреблению во время диеты. Салат выложите на тарелку следующим образом: в середину – морской коктейль, сверху – перец и жареный кабачок, скрученный кружочками. Все это сбрызните маслом оливы. Последний штрих – припорошите салат зеленью, нарубленной мелко.

Салат в ананасе

В Новый год хочется только самых оригинальных блюд. Праздника требует не только желудок, но и глаза. Следующий салат вполне способен удовлетворить все требования.

Продукты для салата:

ананас, яблоко, апельсин – по 1 шт.;

изюм – ½ стакана;

замороженная вишня – 15-20 ягод;

орех грецкий – 200 г.

Способ приготовления:

Приготовьте вначале основание для салата, которое и будет своего рода «блюдом». Ананас разрежьте на 2 части. Верхушка срезается, а сердцевина вынимается ложкой. Апельсины и яблоки освободите от шкурок и порежьте небольшими кусочками. Фрукты перемешайте с тщательно промытым изюмом и предварительно измельченной ананасовой сердцевиной. К полученной смеси добавьте размороженную вишню и раздробленные орехи. А теперь самое интересное – готовый салат переложите в ананас.

Салат Русалочка с кальмарами

В этом рецепте главной «фишкой» является не совсем привычное смешивание ингредиентов, которое способно удивить любого. В целях удобства и более быстрого приготовления, рекомендуется использовать кальмары консервированные.

Необходимые ингредиенты:

куриное мясо – 200 г;

кальмары – 200 г;

кислое зеленое яблоко;

майонез – 4-5 ст. л.;

средняя луковица;

укроп;

щепоть соли;

молотый перец (по желанию).

Процесс приготовления:

Кальмары нарежьте соломкой.

Затем измельчите отварное куриное филе. Мясо добавьте к морепродукту.

Теперь дело за яблоком. Его вымойте проточной водой и нарежьте аналогично кальмарам и мясу.

Луковицу очистите, порежьте пополам и нашинкуйте тонкими полукольцами.

Лук выложите к куриному мясу и кальмарам, после чего содержимое посуды посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Яблоки добавьте в конце приготовления салата. Все перемешайте еще раз.

Удачнее всего салат смотрится горкой, украшенный укропом.

Салат Греческий

Этот салат на новогоднем застолье прямо-таки незаменим. Он и малокалориен, и действительно вкусный, а выглядит очень эстетично. Салат прекрасно исполнит роль гарнира к парадному мясному блюду.

Потребуются следующие продукты:

маслин – 100 г;

спелых крупных томатов – 2 шт.;

лук - головка;

огурец;

красного и зеленого сладких перцев – по 1 шт.;

сыра «Фета» - 150 г.

Для заправки понадобятся такие компоненты:

оливкового масла – 4 ст. ложки;

винного белого уксуса – 2 ст. ложки;

майорана, орегано – по щепотке.

Процесс приготовления:

Нарежьте огурец и перец на кубики, ломтиками – помидоры, тонкими полукольцами – лук. Овощи смешайте с маслинами, посолите и поперчите. Взбейте масло и винный уксус, туда же добавьте майоран и орегано. А если хочется, можно добавить немного зернистой горчицы. Овощи полейте заправкой, а поверх салата декоративно выложите сыр.

Салат с курицей

Очень может быть, что эта закуска станет настоящим апофеозом новогоднего стола. Вкусный и низкокалорийный салат – чего еще можно пожелать?

Для приготовления 4 порций понадобится:

куриное филе – 200 г;

пекинская капуста – 300 г;

2 яблока средней величины;

1 сладкий перец;

чеснок – 1-2 дольки;

оливковое масло Экстра Лайт;

по вкусу – соль и перец.

Для заправки:

йогурт натуральный (желательно густой) – 125 мл;

горчица зернистая – 2 ч. л.;

сок лимона – 1 ч. л.;

мед (простой или гречишный) – 15 г;

сушеный укроп – 1 ч. л.;

по вкусу соль и перец.

Все компоненты, предназначенные для заправки, следует смешать. Если йогурт отделил воду, для густоты ее нужно слить. Мед добавляется в заправку понемногу, постепенно, рекомендуется пробовать. Все хорошо перемешайте и попробуйте. При необходимости можно добавить тот компонент, который, по мнению повара, недостаточно.

Приготовление блюда:

Капуста нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, а яблоко освободите от кожуры и семян, после чего также нарежьте соломкой. А чтобы оно не темнело, его нужно сбрызнуть соком лимона. Все компоненты смешайте. Чеснок раздавите. Немного поджарьте его в малом количестве растительного масла. Затем чеснок извлеките, там же поджарьте порезанное полосками филе птицы. При необходимости посолите и поперчите. Мясо поджарьте около 5 минут на обе стороны.

После того, как мясо будет готово, остудите его и добавьте к остальным компонентам. Салат заправьте соусом, перемешайте. Украсить его можно на свое усмотрение.

Разнообразие рецептов позволяет приготовить множество вкусных и полезных блюд, в том числе, и к новогоднему столу!