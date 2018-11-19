Мясные блюда на Новый 2019 год: рецепты с фото

Накрывать стол к Новому году 2019 рекомендуют в ярких и сочных цветах, чтобы удовлетворить вкусовые предпочтения Земляной Свиньи. Выбирая мясные блюда по рецептам с фото, важно отложить в сторону варианты, где основной ингредиент — свинина, так как можно обидеть Кабана и привлечь в дом несчастья.

Лучше заменить на сочетания с говядиной, бараниной или диетическими индюшатиной, курицей, зайчатиной, из которых получаются простые в приготовлении и очень вкусные деликатесы.

Дополнительно к ароматному горячему блюду будет нелишним добавить оранжевые, зеленые овощи, которые привлекут внимание “хозяйки года” и принесут в дом успех и благополучие.

Фуршетная закуска “Говяжьи пальчики”

Любители блюд из ресторана KFC по достоинству оценят новый вариант нежного мяса в хрустящей панировке. Он будет актуален для новогоднего застолья, романтического новогоднего ужина и для вечеринки, где гости могут свободно перемещаться по комнатам.

Ингредиенты:

мякоть говядины — 800 г;

мука пшеничная в/с — 1 стакан;

яйцо куриное — 3 шт.;

молоко 2,5% — 2 стакана;

соль, перец — по вкусу;

красный молотый перец — ¼ часть ч. л.;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

Просеиваем муку и смешиваем со специями до однородности.

В отдельной емкости взбиваем яйца и 1 стакан молока.

Говядину нарезаем длинными полосками и обваливаем в мучной смеси.

Разогреваем сковороду и топим масло, выставив минимальный огонь.

Окунаем мясо в кляр, затем обваливаем в муке и выкладываем в разогретое масло.

Обжариваем до румяной корочки. Выкладываем на пекарскую бумагу, чтобы стекли излишки жира. Если такой не имеется, выкладываем пальчики на чистое кухонное полотенце.

В сливочное масло добавляем остатки муки, перемешиваем и обжариваем до коричневого цвета.

Вливаем молоко, взбиваем венчиком до однородности и увариваем до консистенции густой сметаны. Охлаждаем при комнатной температуре.

Готовые говяжьи пальчики подаем к столу в отдельной посуде. В соус при желании добавляем зелень, сыр и сочетания специй.

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Шишки из мясных котлет

Необычное соленое блюдо встанет во главе праздничного новогоднего стола и подарит сказочное настроение. Готовятся котлеты быстро и просто, но выглядят при этом очень эффектно.

Ингредиенты:

куриный фарш — 300 г;

белый хлеб — 1 ломоть;

молоко — 50 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок (при желании) — 1 зубчик;

слоеное тесто (из магазина) — 400 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

яйцо куриное (для смазки) — 1 шт.;

мука в/с — 100 г.;

укроп — 2-3 длинных веточки.

Приготовление:

Разминаем хлеб небольшими кусочками и замачиваем в теплом молоке 20 минут. Отжимаем и смешиваем с фаршем.

Очищенный лук натираем на средней терке, солим, перчим и добавляем к хлебно-мясной массе. То же делаем с чесноком, если есть желание добавить блюду пикантности.

Формируем из фарша продолговатые котлеты. Их должно получится 6-8 штук. Если смесь липнет к рукам, можно припорошить ее мукой или смочить подсолнечным маслом.

Размораживаем тесто и раскатываем. Разрезаем на квадраты по 10-12 см в длину, чуть больше сформированной котлеты, и кладем каждую на тесто. Защипываем края как будто формируя пирожки и переворачиваем швом вниз.

Взбиваем яйцо с небольшим количеством соли и смазываем тесто, чтобы полученные изделия были румяными и красивыми.

Маленькими ножницами делаем надрезы на тесте, формируя чешуйки шишки. Главное, постараться не заводить их вглубь, чтобы начинка не начала проглядывать наружу.

Разогреваем духовку до 180-200 градусов. Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем небольшим количеством масла и выкладываем шишки.

Выпекаем изделия 20-30 минут в зависимости от мощности духовки.

На праздничное блюдо выкладываем укроп, делая импровизированную веточку елки, украшаем ее готовыми шишками.

Чтобы создать иллюзию, словно блюдо припорошено снегом, присыпаем готовые изделия небольшим количеством муки. Главное, не переусердствовать, чтобы не испортить вкус.

Пирог из перца без использования теста

Любители фаршированного перца могут внести разнообразие в меню, приготовив уникальное блюдо без использования теста в виде яркого праздничного пирога.

Ингредиенты:

курино-говяжий фарш — 1 кг;

красный (можно оранжевый) болгарский перец — 1 кг;

помидоры средние — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

укроп, базилик, кинза — по 1 пучку;

вино белое полусладкое — ½ стакана;

рафинированное масло (любое) — 2 ст. л.

молотый мускатный орех — на кончике ножа;

соль, специя “Смесь перцев” — по вкусу;

зелень розмарина, зира, паприка, молотый имбирь — по вкусу.

Приготовление:

Крупный мясистый перец освобождаем от плодоножек и тщательно промываем.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем заготовки на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом без использования масла.

Выпекаем овощ в течение 15-20 минут до мягкости. Охлаждаем при комнатной температуре и осторожно снимаем кожицу. Духовку при этом можно не выключать, так как через некоторое время она еще понадобится.

Очищенный лук мелко шинкуем и обжариваем до желтого оттенка. Добавляем к нему фарш и тщательно перемешиваем, разбивая комочки. Тушим начинку на среднем огне в течение 10 минут.

Присаливаем фарш, добавляем перец и мускатный орех. Заливаем вином и тушим без крышки в 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы жидкость выпарилась по максимуму.

Нарезаем зелень как можно мельче. При ее выборе следует основываться на собственные вкусовые предпочтения, так как кинза и базилик придают мясу пряный аромат, который понравится не каждому.

Помидоры опускаем в кипяток на 2 минуты. Охлаждаем и снимаем кожуру при помощи ножа и нарезаем кубиками. Смешиваем с зеленью и добавляем в готовый фарш. Перемешиваем.

Тушим на минимальном огне при открытой крышке до тех пор, пока в сковороде не останется жидкости.

Застилаем форму для выпекания пергаментом и смазываем маслом.

Перец разрезаем на половинки и выкладываем плотно друг к другу в виде чаши с бортиками.

Заполняем овощную подложку мясной начинкой. Проверяем, чтобы между перцами не было зазоров, которые могут образоваться во время выкладки фарша.

Оставшиеся перцы нарезаем в форме треугольников и выкладываем их сверху. Ставим выпекаться на 15 минут.

Вынимаем форму и даем пирогу охладиться в течение 10 минут. Затем кладем сверху тарелку и осторожно переворачиваем. Пергамент убираем.

Через час, когда пирог настоится, прикладываем к нему тарелку и переворачиваем. Перец, выложенный в виде треугольников, будет выглядеть по-настоящему празднично и красиво. Хозяйке 2019 года очень понравится такое яркое и сочное лакомство.

Нежная говядина в тесте

Мясные блюда на Новый год 2019 должны быть необычными, вкусными и не отнимать много времени в приготовлении. Оригинальность можно проявить даже в том случае, если предполагается ужин на двоих, порадовав близкого человека сочной говядиной. Главное, сократить количество ингредиентов или просто запечь мясо в большом количестве и использовать на протяжении праздничной недели.

Преимущество блюда в том, что его можно употреблять как в горячем, так и в охлажденном варианте. Не менее актуально и эффектно такой кулинарный шедевр будет смотреться на столе, за которым собралось большое количество гостей.

Ингредиенты:

говяжья вырезка — 1 кг;

слоеное тесто — 500 г;

грибы (любые) — 350 г;

лук репчатый — 1 шт.;

белое вино — 50 мл;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

панировочные сухари — 1 ст. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

зелень петрушки — по желанию;

соль, специя “Смесь перцев” — по вкусу.

Приготовление:

Крошим очищенный лук и пассеруем на минимальном огне. Добавляем мелко нашинкованные грибы. Через 5 минут добавляем яйцо и обжариваем в течение четверти часа, постоянно перемешивая. Вливаем вино и тушим до выпаривания жидкости. Добавляем зелень и сухари, смешиваем до однородности. Выключаем конфорку, перекладываем полученную массу в миску и оставляем начинку охлаждаться. Мясо промываем, просушиваем бумажным полотенцем. Смешиваем специи и натираем мякоть. Обжариваем на минимальном огне с двух сторон до красивой корочки. Охлаждаем, а затем натираем горчицей. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной в 3-5 мм. Выкладываем на него ½ часть начинки. Сверху кладем мясо и покрываем его остатками луково-грибного фарша. Закрепляем края теста, формируя рулет. Делаем сверху несколько проколов вилкой, чтобы во время выпекания из образовавшихся дырок выходил пар и поверхность выпечки не лопалась. Взбиваем яйцо и смазываем им заготовку. Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем мясной рулет в течение 40-60 минут. Отличным дополнением к говядине станут свежие овощи и сыр. Нарезку из них лучше сделать перед тем, как садиться за стол, чтобы они не обветрились.

Фаршированная виноградом курица

Рецепты с фото из деликатесного нежного мяса с яблоками, апельсином и грушей давно перестали привлекать внимание и приелись. Поэтому, если хочется попробовать что-то новое, можно использовать в качестве секретного ингредиента виноград, который продается даже в зимний период.

Он придаст курице необычный пикантный вкус.

Ингредиенты:

курица (небольшая) — 1 кг;

виноград без косточек — 200 г;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соль и молотый черный перец — по вкусу;

тимьян, орегано, розмарин — по несколько веточек.

Приготовление:

Выставляем на духовке температурный режим в 180 градусов, чтобы она успела разогреться. Вынимаем из тушки внутренности. Тщательно промываем курицу и обсушиваем при комнатной температуре. Если времени на готовку осталось мало, можно обтереть ее бумажным полотенцем. Лимон нарезаем тонкими дольками. Смешиваем с ягодами винограда и измельченными травами. Если не получилось приобрести их в свежем варианте, можно заменить на сухие специи или заменить имбирем, паприкой и другими доступными вариантами приправ. Кладем курицу на противень для запекания спинкой вниз и фаршируем виноградно-цитрусовой начинкой. Нарезаем очищенный лук полукольцами и выкладываем поверх тушки. Поливаем оливковым или подсолнечным рафинированным маслом. Выпекаем в течение 1,5 часов. Чтобы курица и лук не подгорели, надо использовать форму для духовки с крышкой или накрыть противень фольгой. Придать блюду праздничный вид можно, если украсить тарелку листьями свежего салата и свежими ягодами винограда.

Сделать по-настоящему нежное мясо получится, если смешать растительное масло с двумя ложками меда и обмазать смесью тушку.

Венский шницель

Простые и вкусные блюда немецкой кухни из мяса легко и быстро приготовить в домашних условиях. Подавать шницель можно с пюре, овощами или картофелем. Он будет также отлично сочетаться со свежей зеленью салата, петрушки и других специй, зеленым горошком и кукурузой.

Ингредиенты:

мясо молодого теленка — 400 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

мука пшеничная в/с — 4 ст.л.;

панировочные сухари — 4 ст.л.;

масло подсолнечное рафинированное — 1-1,5 стакана;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарезаем по 1 см в ширину. Отбиваем с двух сторон без использования специй до 5 мм в толщину. Смешиваем соль и перец. Присыпаем ими телятину с двух сторон, а затем обваливаем в муке. Взбиваем яйца вилкой и обмакиваем в них заготовки. Затем обсыпаем панировкой, слегка прижимая ее, чтобы сухари прилипли. Разогреваем масло в кастрюле, сковороде с высокими бортами или во фритюре. Чтобы проверить степень разогрева, опускаем в масло деревянную лопатку. Если вокруг нее начали образовываться пузыри, приступаем к жарке. Опускаем мясо в масло и обжариваем до золотистой корочки в течение 3-4 минут с двух сторон. Готовые шницеля выкладываем на сетку для гриля или кондитерскую бумагу, чтобы стек жир.

Украсить мясо можно зеленью и дольками лимона, нарезанными очень тонко, и подать в горячем или холодном варианте в зависимости от пожеланий гостей. В последнем случае вкус говядины раскроется и будет чувствоваться ярче.

Немецкие Vitello tonnato

Нежнейшее мясо с каперсами будет таять во рту. Пикантное и изысканное, оно займет главенствующее место на праздничном столе. Продукты рассчитаны на 4 порции, поэтому, если планируется большее количество гостей, нужно увеличить их количество.

Ингредиенты для жаркого:

мякоть говядины — 1 кг;

белое вино — 250 мл;

вода, фильтрованная — 500 мл;

соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для соуса:

масло подсолнечное — 150 мл;

тунец — 1 банка;

каперсы — 100 г;

желток куриный — 4 шт.;

сок лимонный — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Вливаем в большую кастрюлю воду и белое вино. Слегка присаливаем и добавляем промытую телятину. Доводим жидкость до кипения и переключаем конфорку на минимальный огонь. Варим мясо 80 минут. Взбиваем желтки, постепенно вводим масло из консервы и лимонный сок. Смешиваем до однородной массы блендером. Разминаем тунец вилкой. Каперсы натирем на терке и добавляем специи. Пропускаем соус через крупное сито, чтобы в нем не осталось крупных кусков рыбы. Мясо, остывшее в винном отваре, нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем крестом и сворачиваем, опуская края вниз. Поливаем заготовки соусом и украшаем кусочками каперсов или маслинами, оливками.

Подаем изысканное немецкое мясное блюдо в качестве холодной закуски, выкладывая по краям тарелки зелень.