Вкусные блюда из говядины на Новый год 2019
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Категория:
второе
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- говядина
- сыр
- горчица
- перец сладкий
- оливковое масло
- соевый соус
- розмарин
- специи
В преддверии новогодних праздников каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на праздничный стол. Конечно, здесь все зависит от вкусовых предпочтений и оттого, сколько времени каждый готов провести на кухне. Лучшим выбором могут стать блюда из говядины, которые отлично подходят для длительного застолья на Новый год 2019 и порадуют своим изумительным вкусом всех гурманов.
Новогодний рулет из говядины
Сегодня можно выбрать простые или сложные в приготовлении рецепты (с фото) из говядины, но есть блюда, которые можно подать как в горячем, так и в холодном виде. Так на Новый год 2019 можно приготовить вкусные, сочные и нарядные мясные рулеты, которые обязательно понравятся всем гостям.
Ингредиенты:
- 600 г говядины;
- 150 г сыры;
- 1 ст. ложка горчицы;
- 1 ст. ложка соевого соуса;
- 1 ст. ложка оливкового масла;
- 3 красный сладких перца;
- веточка розмарина;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо зачищаем от пленок, промываем и обсушиваем. Затем по спирали разрезаем так, чтобы получился тонкий пласт.
- Накрываем пленкой, отбиваем, солим и перчим.
- Тонкими пластинами нарезаем сыр, измельчаем розмарин, полосками режем плоды сладкого перца.
- На пласт выкладываем сыр, перец, посыпаем пряностью и сворачиваем в рулет, перевязываем нитью.
- В миску вливаем сою, масло, кладем горчицу и размешиваем.
- Полученным соусом смазываем рулет и укладываем его в кулинарный рукав, закрепляем края и отправляем в духовку на 45 минут (температура 200°С).
- Готовый рулет нарезаем порционно и подаем к столу.
Бифштекс "Шатобриан"
Бифштекс приготовленному по такому рецепту покорит своим вкусом и ароматом всех присутствующих за новогодним столом. Такое мясное блюдо можно подать с овощами или картофельным пюре.
Ингредиенты:
- 600 г говяжьей вырезки;
- 5 ст. ложек оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- свежий кервель;
- 3 ст. ложки свежего тимьяна;
- 1 ст. ложка свежего шалфея;
- соль, душистый перец.
Приготовление:
- Кервель, шалфей и чеснок мелко измельчаем. С веточек тимьяна обрываем листочки и кладем вместе с остальными пряностями, а также с солью и перцем в ступку, измельчаем.
- Затем вливаем масло олив и еще раз все перетираем пестиком.
- Теперь берем говядину и кладем ее на кухонное полотенце, заворачиваем и отбиваем.
- После полотенце убираем, на мясо выкладываем половину подготовленного соуса из трав и чеснока.
- Выкладываем говядину приправами вниз на сковороду с разогретым маслом олив, начинаем жарить, затем вторую половину соуса выкладываем на бока и верх.
- Обжаренное с двух сторон мясо заворачиваем в фольгу и отравляем в духовку на 5 минут (температура 200°С).
Затем даем запеченному мясу отдохнуть 10 минут прямо в фольге, после бумагу убираем, а бифштекс нарезаем порционно и угощаем гостей потрясающе вкусным блюдом.
Бефстроганов из говядины
Бефстроганов является одним из самых популярных и вкусных блюд, которое готовится просто и очень быстро.
Ингредиенты:
- 700 г говяжьей вырезки;
- луковица;
- 200 мл сметаны;
- 200 мл воды;
- 1,5 ч. ложки томатной пасты;
- 1,5 ст. ложки муки;
- соль, перец, масло.
Приготовление:
- Подготовленную говяжью вырезку нарезаем продольными брусочками шириной в 2 см и сразу выкладываем в разогретое масло, жарим до золотистости.
- После выкладываем мясо в миску, а на его место засыпаем нашинкованный полукольцами лук, жарим до мягкости.
- Подсыпаем муку, перемешиваем, обжариваем 3 минуты, кладем томат-пасту и сметану, еще раз размешиваем и вливаем воду.
- В получившийся соус возвращаем мясо вместе со специями и томим в течение 15 минут.
- Бефстроганов подаем с картофельным пюре, рисом или пастой.
Отбивные из говядины с помидорами и сыром
Сегодня есть такие блюда из говядины, которые достойно займут свое место на праздничном столе. Так на Новый год 2019 можно взять рецепты отбивных с разными добавками, например, с томатами и сыром.
Ингредиенты:
- 1 кг говядины;
- 400 г твердых сортов;
- 2 дольки чеснока;
- 5 томатов;
- 150 мл майонеза;
- зелень и специи по вкусу.
Приготовление:
- Поперек волокон нарезаем мясо и отбиваем каждый кусочек, после присыпаем солью и перцем.
- На сковороде разогреваем масло и обжариваем мясо с двух сторон, затем снимаем с огня и даем ему время отдохнуть.
- Мелко порубленный чеснок смешиваем с любыми травами и небольшим количеством масла.
- На противень выкладываем говяжье кусочки, смазываем их пряной смесью, сверху выкладываем нарезанные кружочками томаты, смазываем майонезом и присыпаем все тертым сыром.
Запекаем блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 180°С).
Горячее блюдо из говядины на праздничный стол
Такое блюдо из говядины понравится даже детям. Праздничные, ароматные и вкусные шарики с сюрпризом станут украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты:
- 300 г говядины (филе);
- 1 кг слоеного теста;
- луковица;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 100 мл белого вина (сухого);
- 200 мл куриного бульона;
- 100 г твердого сыра;
- 1 ч. ложка горчицы;
- 1 яйцо;
- кунжут.
Приготовление:
- Говяжье филе нарезаем на кусочки равные по величине и пережариваем со всех сторон на сковороде с маслом в течение трех минут.
- Мясо перекладываем в миску и в том же масле пассереуем мелко порезанный лук до золотистости, затем вливаем к овощу вино, сою, бульон, кладем горчицу и томим соус 20 минут.
- В получившийся соус выкладываем мясо, перемешиваем и оставляем на 20 минут.
- Слоеное тесто нарезаем длинными тонкими полосками.
- Из соуса достаем кусочки говядины, кладем на салфетку, присыпаем тертым сыром и обматываем полосками теста.
- Шарики смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом, кладем на противень и запекаем в течение 20 минут.
Говяжий язык с грибами
На Новый год 2019 можно приготовить самые разные блюда из говядины, а также из говяжьих субпродуктов. Так можно выбрать вкусные и простые праздничные рецепты (с фото) из говяжьего языка, получается вкусно, оригинально и красиво.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего языка;
- 200 г твердых сортов;
- 200 г шампиньонов;
- луковица;
- 2 томата;
- 50 мл сливок (50%);
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 2 ст. ложки муки;
- соль, перец, зелень.
Приготовление:
- Первым делом измельчаем грибы и лук, пережариваем ингредиенты с небольшим количеством масла.
- В сливки высыпаем муку, соль, перец, размешиваем и получившуюся смесь отправляем к грибам с луком, тушим до загустения.
- Тонкими пластинами, толщиной не больше 1 см, режем говяжий язык и кладем сразу в промасленную форму.
- Сверху выкладываем сливочно-грибной соус, солим и закрываем его тонкими пластинами твердого сыра.
- Готовим блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 190°С), подаем со свежей зеленью.
Рецепт приготовления говядины в тесте в духовке
Блюда из говядины – это не только очень вкусно, но и полезно. На Новый год 2019 можно взять рецепты (с фото) запеченного мяса в тесте, получается красиво и оригинально.
Ингредиенты:
- 500 г говядины (филе);
- лук-порей;
- 300 г свежих (соленых) грибов;
- морковь;
- четвертинка кочана капусты;
- 500 г слоеного теста;
- топленое масло;
- соевый соус;
- по вкусу соль и перец.
Приготовление:
- Говядину режем небольшими кусочками и обжариваем в течение 10 минут на топленом масле.
- Затем к мясу засыпаем нашинкованный лук-порей, ингредиенты солим, перчим и выдерживаем на огне еще 5 минут.
- Мелкими кусочками режем капусту, мелко измельчаем грибы, морковь вначале режем на кружочки, а затем каждый разрезаем на половинки.
- Выкладываем овощи с грибами к мясу с луком, вливаем сою и тушим под крышкой 20 минут. Затем сковороду открываем, чтобы испарилась вся лишняя жидкость.
- Раскатываем тесто в пласт, вырезаем кружочки размером в блюдце.
- На каждый кружочек выкладываем начинку и формируем мешочек, перевязываем для прочности ленточкой из теста.
- Отправляем мешочки в духовку на 20 минут (температура 190°С).
- Украшаем готовое блюдо по желанию и подаем к столу.
Мясо в горшочках с картошкой к Новому году
Блюда из говядины в горшочках – это классика кулинарии. Такой вариант приготовления мяса особенно подходит для праздничного стола на Новый год 2019. Сегодня есть разные вкусные и простые рецепты (с фото) мясных горшочков с добавлением грибов, овощей и пряностями.
Ингредиенты:
- 700 г говядины;
- 6 клубней картофеля;
- луковица и морковь;
- 100 мл сметаны;
- приправы для мяса;
- 2 дольки чеснока;
- 1 ч. ложка соли;
- 4 ст. ложки растительного масла;
- 60 г сливочного масла.
Приготовление:
- На четвертинки измельчаем лук, морковь трем на терке, мясо нарезаем небольшими брусочками.
- На масле обжариваем мясо до испарения всей влаги, затем засыпаем овощи, солим, перчим, вливаем воду и тушим в течение 40 минут.
- Как только мясо станет мягким, кладем сметану, перемешиваем и томим еще 5 минут.
- По размерам мясных кусочков режем клубни картофеля.
- Дольки чеснок нарезаем тонкими пластинами.
- В большую емкость выкладываем мясо с овощами, картофель, чеснок, перемешиваем и раскладываем по горшочкам.
- В каждый кладем по кусочку сливочного масла, доливаем немного воды, ставим в холодную духовку, готовим 80 минут (температура 120°С).
- Готовое блюдо присыпаем свежей зеленью и прямо в горшочках подаем к столу.
Изумительные говяжьи ребрышки к новогоднему столу
Говяжьи ребрышки не так часто используются в русской кулинарии, но во многих странах они являются традиционным блюдом, например, в Аргентине и Америке. И при желании приготовить на Новый год что-нибудь новое и необычное стоит взять на заметку следующий рецепт.
Ингредиенты:
- 0,5 кг говяжьих ребрышек;
- 25 мл соевого соуса;
- 5 ч. ложки меда;
- 1 ст. ложка приправ для мяса;
- веточка розмарина;
- долька чеснока;
- по вкусу соль и перец.
Приготовление:
- Ребра промываем, обсушиваем, срезаем излишки жира и складываем в подходящую емкость.
- Присыпаем солью, перцем, приправами, вливаем сою и кладем мед, тщательно все перемешиваем.
- Также добавляем к мясу розмарин и ломтики чеснока, накрываем пленкой и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на всю ночь.
- После ребра вместе с розмарином и чесноком отправляем в кулинарный рукав и запекаем 90 минут (температура 180°С).
- Запеченные ароматные ребрышки выкладываем на блюдо и подаем с зеленью, овощами, томатным соусом и картофелем к праздничному столу.
Тафельшпиц на Новый год
Тафельшпиц – это знаменитое блюдо венской кухни, которое просто обязан приготовить на Новый год каждый любитель мясных блюд.
Ингредиенты:
- филе говядины (весом в 1,5 кг);
- крупная соль, перец;
- 1 ст. ложка паприки;
- 100 мл оливкового масла.
Для начинки:
- 350 г сыра “Моцарелла”;
- 120 г бекона;
- 1 сладкий перец;
- 2 луковицы;
- 1 ч. ложка орегано.
Для соуса:
- 300 мл красного вина;
- по щепотке соли и кайенского перца;
- 2 ст. ложки сливового мусса.
Приготовление:
- Филе говядины прямо целиком слегка обжариваем на масле с двух сторон.
- Как только мясо остынет, острым ножом разрезаем его изнутри, должно получиться что-то наподобие мешочка.
- Теперь говядину выворачиваем наизнанку, делаем аккуратно, чтобы его не порвать.
- Далее готовим начинку, для этого бекон, лук и сладкий перец режем крупными кусочками и слегка обжариваем. Затем добавляем кусочки моцареллы, приправы и перемешиваем.
- Начинку выкладываем внутрь мяса и скрепляем зубочистками, сверху говядину натираем солью, перцем, паприкой и маслом олив, отправляем в духовку на 35 минут (температура 200°С).
- В сотейник вливаем красное вино, затем добавляем сливовый мусс, подсыпаем кайенский перец и соль, прогреваем 5 минут и снимаем с огня.
Готовый тафельшпиц нарезаем порционно и подаем на стол вместе с соусом.
Все представленные блюда из говядины идеально подходят для новогоднего застолья. Рецепты простые и подходят даже начинающим хозяйкам, которые обязательно поднимут свой уровень кулинарного мастерства в глазах близких и гостей.
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А какое блюдо вам понравилось больше? 3
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ОЛьга / 29.12.18 03:50Мне тоже очень нравится говядина, жаль, что она дорогая и не всегда можешь побаловать своих близких вкусными блюдами. Но на Новый год обязательно возьму рецепт на заметку, просто еще не могут определиться, что же выбрать.
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Лена / 29.12.18 03:49Бефстроганов из говядины - это что-то, разве можно с ним сравнить ту же свинину. Мой муж просто не представляет новогодний стол без такого блюда, для нашей семьи оно уже стало традиционным.
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Мария / 29.12.18 03:49Обожаю говядину и все что с ней связано. На моем новогоднем столе никакой свинины, только такое мясо. В основном я его шпигую чесноком и специями, а потом запекаю, аромат и вкус просто потрясающий.