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Вкусные блюда из говядины на Новый год 2019

  • Категория:
    второе
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • говядина
  • сыр
  • горчица
  • перец сладкий
  • оливковое масло
  • соевый соус
  • розмарин
  • специи
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В преддверии новогодних праздников каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на праздничный стол. Конечно, здесь все зависит от вкусовых предпочтений и оттого, сколько времени каждый готов провести на кухне. Лучшим выбором могут стать блюда из говядины, которые отлично подходят для длительного застолья на Новый год 2019 и порадуют своим изумительным вкусом всех гурманов.

Новогодний рулет из говядины

Сегодня можно выбрать простые или сложные в приготовлении рецепты (с фото) из говядины, но есть блюда, которые можно подать как в горячем, так и в холодном виде. Так на Новый год 2019 можно приготовить вкусные, сочные и нарядные мясные рулеты, которые обязательно понравятся всем гостям.

Ингредиенты:

  • 600 г говядины;
  • 150 г сыры;
  • 1 ст. ложка горчицы;
  • 1 ст. ложка соевого соуса;
  • 1 ст. ложка оливкового масла;
  • 3 красный сладких перца;
  • веточка розмарина;
  • соль, перец по вкусу.

 

Приготовление:

  • Мясо зачищаем от пленок, промываем и обсушиваем. Затем по спирали разрезаем так, чтобы получился тонкий пласт.
  • Накрываем пленкой, отбиваем, солим и перчим.

  • Тонкими пластинами нарезаем сыр, измельчаем розмарин, полосками режем плоды сладкого перца.

  • На пласт выкладываем сыр, перец, посыпаем пряностью и сворачиваем в рулет, перевязываем нитью.

  • В миску вливаем сою, масло, кладем горчицу и размешиваем.

  • Полученным соусом смазываем рулет и укладываем его в кулинарный рукав, закрепляем края и отправляем в духовку на 45 минут (температура 200°С).
  • Готовый рулет нарезаем порционно и подаем к столу.

Бифштекс "Шатобриан"

Бифштекс приготовленному по такому рецепту покорит своим вкусом и ароматом всех присутствующих за новогодним столом. Такое мясное блюдо можно подать с овощами или картофельным пюре.

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьей вырезки;
  • 5 ст. ложек оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • свежий кервель;
  • 3 ст. ложки свежего тимьяна;
  • 1 ст. ложка свежего шалфея;
  • соль, душистый перец.

Приготовление:

  1. Кервель, шалфей и чеснок мелко измельчаем. С веточек тимьяна обрываем листочки и кладем вместе с остальными пряностями, а также с солью и перцем в ступку, измельчаем.
  2. Затем вливаем масло олив и еще раз все перетираем пестиком.
  3. Теперь берем говядину и кладем ее на кухонное полотенце, заворачиваем и отбиваем.
  4. После полотенце убираем, на мясо выкладываем половину подготовленного соуса из трав и чеснока.
  5. Выкладываем говядину приправами вниз на сковороду с разогретым маслом олив, начинаем жарить, затем вторую половину соуса выкладываем на бока и верх.
  6. Обжаренное с двух сторон мясо заворачиваем в фольгу и отравляем в духовку на 5 минут (температура 200°С).

Затем даем запеченному мясу отдохнуть 10 минут прямо в фольге, после бумагу убираем, а бифштекс нарезаем порционно и угощаем гостей потрясающе вкусным блюдом.

Бефстроганов из говядины

Бефстроганов является одним из самых популярных и вкусных блюд, которое готовится просто и очень быстро.

 

Ингредиенты:

  • 700 г говяжьей вырезки;
  • луковица;
  • 200 мл сметаны;
  • 200 мл воды;
  • 1,5 ч. ложки томатной пасты;
  • 1,5 ст. ложки муки;
  • соль, перец, масло.

Приготовление:

  • Подготовленную говяжью вырезку нарезаем продольными брусочками шириной в 2 см и сразу выкладываем в разогретое масло, жарим до золотистости.

  • После выкладываем мясо в миску, а на его место засыпаем нашинкованный полукольцами лук, жарим до мягкости.
  • Подсыпаем муку, перемешиваем, обжариваем 3 минуты, кладем томат-пасту и сметану, еще раз размешиваем и вливаем воду.

  • В получившийся соус возвращаем мясо вместе со специями и томим в течение 15 минут.

  • Бефстроганов подаем с картофельным пюре, рисом или пастой.

Отбивные из говядины с помидорами и сыром

Сегодня есть такие блюда из говядины, которые достойно займут свое место на праздничном столе. Так на Новый год 2019 можно взять рецепты отбивных с разными добавками, например, с томатами и сыром.

Ингредиенты:

  • 1 кг говядины;
  • 400 г твердых сортов;
  • 2 дольки чеснока;
  • 5 томатов;
  • 150 мл майонеза;
  • зелень и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Поперек волокон нарезаем мясо и отбиваем каждый кусочек, после присыпаем солью и перцем.
  2. На сковороде разогреваем масло и обжариваем мясо с двух сторон, затем снимаем с огня и даем ему время отдохнуть.
  3. Мелко порубленный чеснок смешиваем с любыми травами и небольшим количеством масла.
  4. На противень выкладываем говяжье кусочки, смазываем их пряной смесью, сверху выкладываем нарезанные кружочками томаты, смазываем майонезом и присыпаем все тертым сыром.

Запекаем блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 180°С).

Горячее блюдо из говядины на праздничный стол

Такое блюдо из говядины понравится даже детям. Праздничные, ароматные и вкусные шарики с сюрпризом станут украшением любого праздничного стола.

  • Вы много готовите на Новый год?
 

Ингредиенты:

  • 300 г говядины (филе);
  • 1 кг слоеного теста;
  • луковица;
  • 2 ст. ложки соевого соуса;
  • 100 мл белого вина (сухого);
  • 200 мл куриного бульона;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 ч. ложка горчицы;
  • 1 яйцо;
  • кунжут.

Приготовление:

  • Говяжье филе нарезаем на кусочки равные по величине и пережариваем со всех сторон на сковороде с маслом в течение трех минут.

  • Мясо перекладываем в миску и в том же масле пассереуем мелко порезанный лук до золотистости, затем вливаем к овощу вино, сою, бульон, кладем горчицу и томим соус 20 минут.
  • В получившийся соус выкладываем мясо, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

  • Слоеное тесто нарезаем длинными тонкими полосками.

  • Из соуса достаем кусочки говядины, кладем на салфетку, присыпаем тертым сыром и обматываем полосками теста.

  • Шарики смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом, кладем на противень и запекаем в течение 20 минут.

Говяжий язык с грибами

На Новый год 2019 можно приготовить самые разные блюда из говядины, а также из говяжьих субпродуктов. Так можно выбрать вкусные и простые праздничные рецепты (с фото) из говяжьего языка, получается вкусно, оригинально и красиво.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего языка;
  • 200 г твердых сортов;
  • 200 г шампиньонов;
  • луковица;
  • 2 томата;
  • 50 мл сливок (50%);
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • 2 ст. ложки муки;
  • соль, перец, зелень.

Приготовление:

  • Первым делом измельчаем грибы и лук, пережариваем ингредиенты с небольшим количеством масла.
  • В сливки высыпаем муку, соль, перец, размешиваем и получившуюся смесь отправляем к грибам с луком, тушим до загустения.

  • Тонкими пластинами, толщиной не больше 1 см, режем говяжий язык и кладем сразу в промасленную форму.

  • Сверху выкладываем сливочно-грибной соус, солим и закрываем его тонкими пластинами твердого сыра.

  • Готовим блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 190°С), подаем со свежей зеленью.

Рецепт приготовления говядины в тесте в духовке 

Блюда из говядины – это не только очень вкусно, но и полезно. На Новый год 2019 можно взять рецепты (с фото) запеченного мяса в тесте, получается красиво и оригинально.

Ингредиенты:

  • 500 г говядины (филе);
  • лук-порей;
  • 300 г свежих (соленых) грибов;
  • морковь;
  • четвертинка кочана капусты;
  • 500 г слоеного теста;
  • топленое масло;
  • соевый соус;
  • по вкусу соль и перец.

Приготовление:

  1. Говядину режем небольшими кусочками и обжариваем в течение 10 минут на топленом масле.
  2. Затем к мясу засыпаем нашинкованный лук-порей, ингредиенты солим, перчим и выдерживаем на огне еще 5 минут.

  1. Мелкими кусочками режем капусту, мелко измельчаем грибы, морковь вначале режем на кружочки, а затем каждый разрезаем на половинки.
  2. Выкладываем овощи с грибами к мясу с луком, вливаем сою и тушим под крышкой 20 минут. Затем сковороду открываем, чтобы испарилась вся лишняя жидкость.

  1. Раскатываем тесто в пласт, вырезаем кружочки размером в блюдце.
  2. На каждый кружочек выкладываем начинку и формируем мешочек, перевязываем для прочности ленточкой из теста.

  1. Отправляем мешочки в духовку на 20 минут (температура 190°С).
  2. Украшаем готовое блюдо по желанию и подаем к столу.

Мясо в горшочках с картошкой к Новому году

Блюда из говядины в горшочках – это классика кулинарии. Такой вариант приготовления мяса особенно подходит для праздничного стола на Новый год 2019. Сегодня есть разные вкусные и простые рецепты (с фото) мясных горшочков с добавлением грибов, овощей и пряностями.

Ингредиенты:

  • 700 г говядины;
  • 6 клубней картофеля;
  • луковица и морковь;
  • 100 мл сметаны;
  • приправы для мяса;
  • 2 дольки чеснока;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 4 ст. ложки растительного масла;
  • 60 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. На четвертинки измельчаем лук, морковь трем на терке, мясо нарезаем небольшими брусочками.
  2. На масле обжариваем мясо до испарения всей влаги, затем засыпаем овощи, солим, перчим, вливаем воду и тушим в течение 40 минут.
  3. Как только мясо станет мягким, кладем сметану, перемешиваем и томим еще 5 минут.
  4. По размерам мясных кусочков режем клубни картофеля.
  5. Дольки чеснок нарезаем тонкими пластинами.
  6. В большую емкость выкладываем мясо с овощами, картофель, чеснок, перемешиваем и раскладываем по горшочкам.
  7. В каждый кладем по кусочку сливочного масла, доливаем немного воды, ставим в холодную духовку, готовим 80 минут (температура 120°С).
  8. Готовое блюдо присыпаем свежей зеленью и прямо в горшочках подаем к столу.

Изумительные говяжьи ребрышки к новогоднему столу

Говяжьи ребрышки не так часто используются в русской кулинарии, но во многих странах они являются традиционным блюдом, например, в Аргентине и Америке. И при желании приготовить на Новый год что-нибудь новое и необычное стоит взять на заметку следующий рецепт.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг говяжьих ребрышек;
  • 25 мл соевого соуса;
  • 5 ч. ложки меда;
  • 1 ст. ложка приправ для мяса;
  • веточка розмарина;
  • долька чеснока;
  • по вкусу соль и перец.

Приготовление:

  1. Ребра промываем, обсушиваем, срезаем излишки жира и складываем в подходящую емкость.
  2. Присыпаем солью, перцем, приправами, вливаем сою и кладем мед, тщательно все перемешиваем.
  3. Также добавляем к мясу розмарин и ломтики чеснока, накрываем пленкой и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на всю ночь.
  4. После ребра вместе с розмарином и чесноком отправляем в кулинарный рукав и запекаем 90 минут (температура 180°С).
  5. Запеченные ароматные ребрышки выкладываем на блюдо и подаем с зеленью, овощами, томатным соусом и картофелем к праздничному столу.

Тафельшпиц на Новый год

Тафельшпиц – это знаменитое блюдо венской кухни, которое просто обязан приготовить на Новый год каждый любитель мясных блюд.

Ингредиенты:

  • филе говядины (весом в 1,5 кг);
  • крупная соль, перец;
  • 1 ст. ложка паприки;
  • 100 мл оливкового масла.

Для начинки:

  • 350 г сыра “Моцарелла”;
  • 120 г бекона;
  • 1 сладкий перец;
  • 2 луковицы;
  • 1 ч. ложка орегано.

Для соуса:

  • 300 мл красного вина;
  • по щепотке соли и кайенского перца;
  • 2 ст. ложки сливового мусса.

Приготовление:

  • Филе говядины прямо целиком слегка обжариваем на масле с двух сторон.
  • Как только мясо остынет, острым ножом разрезаем его изнутри, должно получиться что-то наподобие мешочка.

  • Теперь говядину выворачиваем наизнанку, делаем аккуратно, чтобы его не порвать.
  • Далее готовим начинку, для этого бекон, лук и сладкий перец режем крупными кусочками и слегка обжариваем. Затем добавляем кусочки моцареллы, приправы и перемешиваем.
  • Начинку выкладываем внутрь мяса и скрепляем зубочистками, сверху говядину натираем солью, перцем, паприкой и маслом олив, отправляем в духовку на 35 минут (температура 200°С).

  • В сотейник вливаем красное вино, затем добавляем сливовый мусс, подсыпаем кайенский перец и соль, прогреваем 5 минут и снимаем с огня.

Готовый тафельшпиц нарезаем порционно и подаем на стол вместе с соусом.

Все представленные блюда из говядины идеально подходят для новогоднего застолья. Рецепты простые и подходят даже начинающим хозяйкам, которые обязательно поднимут свой уровень кулинарного мастерства в глазах близких и гостей.

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29.12.2018
Теги: блюда Новый год 2019 рецепты

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  • ОЛьга / 29.12.18 03:50
    -
    0
    +
    Мне тоже очень нравится говядина, жаль, что она дорогая и не всегда можешь побаловать своих близких вкусными блюдами. Но на Новый год обязательно возьму рецепт на заметку, просто еще не могут определиться, что же выбрать.
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  • Лена / 29.12.18 03:49
    -
    0
    +
    Бефстроганов из говядины - это что-то, разве можно с ним сравнить ту же свинину. Мой муж просто не представляет новогодний стол без такого блюда, для нашей семьи оно уже стало традиционным.
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  • Мария / 29.12.18 03:49
    -
    0
    +
    Обожаю говядину и все что с ней связано. На моем новогоднем столе никакой свинины, только такое мясо. В основном я его шпигую чесноком и специями, а потом запекаю, аромат и вкус просто потрясающий.
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