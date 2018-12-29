Вкусные блюда из говядины на Новый год 2019

В преддверии новогодних праздников каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на праздничный стол. Конечно, здесь все зависит от вкусовых предпочтений и оттого, сколько времени каждый готов провести на кухне. Лучшим выбором могут стать блюда из говядины, которые отлично подходят для длительного застолья на Новый год 2019 и порадуют своим изумительным вкусом всех гурманов.

Новогодний рулет из говядины

Сегодня можно выбрать простые или сложные в приготовлении рецепты (с фото) из говядины, но есть блюда, которые можно подать как в горячем, так и в холодном виде. Так на Новый год 2019 можно приготовить вкусные, сочные и нарядные мясные рулеты, которые обязательно понравятся всем гостям.

Ингредиенты:

600 г говядины;

150 г сыры;

1 ст. ложка горчицы;

1 ст. ложка соевого соуса;

1 ст. ложка оливкового масла;

3 красный сладких перца;

веточка розмарина;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо зачищаем от пленок, промываем и обсушиваем. Затем по спирали разрезаем так, чтобы получился тонкий пласт.

Накрываем пленкой, отбиваем, солим и перчим.

Тонкими пластинами нарезаем сыр, измельчаем розмарин, полосками режем плоды сладкого перца.

На пласт выкладываем сыр, перец, посыпаем пряностью и сворачиваем в рулет, перевязываем нитью.

В миску вливаем сою, масло, кладем горчицу и размешиваем.

Полученным соусом смазываем рулет и укладываем его в кулинарный рукав, закрепляем края и отправляем в духовку на 45 минут (температура 200°С).

Готовый рулет нарезаем порционно и подаем к столу.

Бифштекс "Шатобриан"

Бифштекс приготовленному по такому рецепту покорит своим вкусом и ароматом всех присутствующих за новогодним столом. Такое мясное блюдо можно подать с овощами или картофельным пюре.

Ингредиенты:

600 г говяжьей вырезки;

5 ст. ложек оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

свежий кервель;

3 ст. ложки свежего тимьяна;

1 ст. ложка свежего шалфея;

соль, душистый перец.

Приготовление:

Кервель, шалфей и чеснок мелко измельчаем. С веточек тимьяна обрываем листочки и кладем вместе с остальными пряностями, а также с солью и перцем в ступку, измельчаем. Затем вливаем масло олив и еще раз все перетираем пестиком. Теперь берем говядину и кладем ее на кухонное полотенце, заворачиваем и отбиваем. После полотенце убираем, на мясо выкладываем половину подготовленного соуса из трав и чеснока. Выкладываем говядину приправами вниз на сковороду с разогретым маслом олив, начинаем жарить, затем вторую половину соуса выкладываем на бока и верх. Обжаренное с двух сторон мясо заворачиваем в фольгу и отравляем в духовку на 5 минут (температура 200°С).

Затем даем запеченному мясу отдохнуть 10 минут прямо в фольге, после бумагу убираем, а бифштекс нарезаем порционно и угощаем гостей потрясающе вкусным блюдом.

Бефстроганов из говядины

Бефстроганов является одним из самых популярных и вкусных блюд, которое готовится просто и очень быстро.

Ингредиенты:

700 г говяжьей вырезки;

луковица;

200 мл сметаны;

200 мл воды;

1,5 ч. ложки томатной пасты;

1,5 ст. ложки муки;

соль, перец, масло.

Приготовление:

Подготовленную говяжью вырезку нарезаем продольными брусочками шириной в 2 см и сразу выкладываем в разогретое масло, жарим до золотистости.

После выкладываем мясо в миску, а на его место засыпаем нашинкованный полукольцами лук, жарим до мягкости.

Подсыпаем муку, перемешиваем, обжариваем 3 минуты, кладем томат-пасту и сметану, еще раз размешиваем и вливаем воду.

В получившийся соус возвращаем мясо вместе со специями и томим в течение 15 минут.

Бефстроганов подаем с картофельным пюре, рисом или пастой.

Отбивные из говядины с помидорами и сыром

Сегодня есть такие блюда из говядины, которые достойно займут свое место на праздничном столе. Так на Новый год 2019 можно взять рецепты отбивных с разными добавками, например, с томатами и сыром.

Ингредиенты:

1 кг говядины;

400 г твердых сортов;

2 дольки чеснока;

5 томатов;

150 мл майонеза;

зелень и специи по вкусу.

Приготовление:

Поперек волокон нарезаем мясо и отбиваем каждый кусочек, после присыпаем солью и перцем. На сковороде разогреваем масло и обжариваем мясо с двух сторон, затем снимаем с огня и даем ему время отдохнуть. Мелко порубленный чеснок смешиваем с любыми травами и небольшим количеством масла. На противень выкладываем говяжье кусочки, смазываем их пряной смесью, сверху выкладываем нарезанные кружочками томаты, смазываем майонезом и присыпаем все тертым сыром.

Запекаем блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 180°С).

Горячее блюдо из говядины на праздничный стол

Такое блюдо из говядины понравится даже детям. Праздничные, ароматные и вкусные шарики с сюрпризом станут украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

300 г говядины (филе);

1 кг слоеного теста;

луковица;

2 ст. ложки соевого соуса;

100 мл белого вина (сухого);

200 мл куриного бульона;

100 г твердого сыра;

1 ч. ложка горчицы;

1 яйцо;

кунжут.

Приготовление:

Говяжье филе нарезаем на кусочки равные по величине и пережариваем со всех сторон на сковороде с маслом в течение трех минут.

Мясо перекладываем в миску и в том же масле пассереуем мелко порезанный лук до золотистости, затем вливаем к овощу вино, сою, бульон, кладем горчицу и томим соус 20 минут.

В получившийся соус выкладываем мясо, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Слоеное тесто нарезаем длинными тонкими полосками.

Из соуса достаем кусочки говядины, кладем на салфетку, присыпаем тертым сыром и обматываем полосками теста.

Шарики смазываем взбитым яйцом, присыпаем кунжутом, кладем на противень и запекаем в течение 20 минут.

Говяжий язык с грибами

На Новый год 2019 можно приготовить самые разные блюда из говядины, а также из говяжьих субпродуктов. Так можно выбрать вкусные и простые праздничные рецепты (с фото) из говяжьего языка, получается вкусно, оригинально и красиво.

Ингредиенты:

500 г говяжьего языка;

200 г твердых сортов;

200 г шампиньонов;

луковица;

2 томата;

50 мл сливок (50%);

2 ст. ложки растительного масла;

2 ст. ложки муки;

соль, перец, зелень.

Приготовление:

Первым делом измельчаем грибы и лук, пережариваем ингредиенты с небольшим количеством масла.

В сливки высыпаем муку, соль, перец, размешиваем и получившуюся смесь отправляем к грибам с луком, тушим до загустения.

Тонкими пластинами, толщиной не больше 1 см, режем говяжий язык и кладем сразу в промасленную форму.

Сверху выкладываем сливочно-грибной соус, солим и закрываем его тонкими пластинами твердого сыра.

Готовим блюдо в духовке в течение 20 минут (температура 190°С), подаем со свежей зеленью.

Рецепт приготовления говядины в тесте в духовке

Блюда из говядины – это не только очень вкусно, но и полезно. На Новый год 2019 можно взять рецепты (с фото) запеченного мяса в тесте, получается красиво и оригинально.

Ингредиенты:

500 г говядины (филе);

лук-порей;

300 г свежих (соленых) грибов;

морковь;

четвертинка кочана капусты;

500 г слоеного теста;

топленое масло;

соевый соус;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

Говядину режем небольшими кусочками и обжариваем в течение 10 минут на топленом масле. Затем к мясу засыпаем нашинкованный лук-порей, ингредиенты солим, перчим и выдерживаем на огне еще 5 минут.

Мелкими кусочками режем капусту, мелко измельчаем грибы, морковь вначале режем на кружочки, а затем каждый разрезаем на половинки. Выкладываем овощи с грибами к мясу с луком, вливаем сою и тушим под крышкой 20 минут. Затем сковороду открываем, чтобы испарилась вся лишняя жидкость.

Раскатываем тесто в пласт, вырезаем кружочки размером в блюдце. На каждый кружочек выкладываем начинку и формируем мешочек, перевязываем для прочности ленточкой из теста.

Отправляем мешочки в духовку на 20 минут (температура 190°С). Украшаем готовое блюдо по желанию и подаем к столу.

Мясо в горшочках с картошкой к Новому году

Блюда из говядины в горшочках – это классика кулинарии. Такой вариант приготовления мяса особенно подходит для праздничного стола на Новый год 2019. Сегодня есть разные вкусные и простые рецепты (с фото) мясных горшочков с добавлением грибов, овощей и пряностями.

Ингредиенты:

700 г говядины;

6 клубней картофеля;

луковица и морковь;

100 мл сметаны;

приправы для мяса;

2 дольки чеснока;

1 ч. ложка соли;

4 ст. ложки растительного масла;

60 г сливочного масла.

Приготовление:

На четвертинки измельчаем лук, морковь трем на терке, мясо нарезаем небольшими брусочками. На масле обжариваем мясо до испарения всей влаги, затем засыпаем овощи, солим, перчим, вливаем воду и тушим в течение 40 минут. Как только мясо станет мягким, кладем сметану, перемешиваем и томим еще 5 минут. По размерам мясных кусочков режем клубни картофеля. Дольки чеснок нарезаем тонкими пластинами. В большую емкость выкладываем мясо с овощами, картофель, чеснок, перемешиваем и раскладываем по горшочкам. В каждый кладем по кусочку сливочного масла, доливаем немного воды, ставим в холодную духовку, готовим 80 минут (температура 120°С). Готовое блюдо присыпаем свежей зеленью и прямо в горшочках подаем к столу.

Изумительные говяжьи ребрышки к новогоднему столу

Говяжьи ребрышки не так часто используются в русской кулинарии, но во многих странах они являются традиционным блюдом, например, в Аргентине и Америке. И при желании приготовить на Новый год что-нибудь новое и необычное стоит взять на заметку следующий рецепт.

Ингредиенты:

0,5 кг говяжьих ребрышек;

25 мл соевого соуса;

5 ч. ложки меда;

1 ст. ложка приправ для мяса;

веточка розмарина;

долька чеснока;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

Ребра промываем, обсушиваем, срезаем излишки жира и складываем в подходящую емкость. Присыпаем солью, перцем, приправами, вливаем сою и кладем мед, тщательно все перемешиваем. Также добавляем к мясу розмарин и ломтики чеснока, накрываем пленкой и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на всю ночь. После ребра вместе с розмарином и чесноком отправляем в кулинарный рукав и запекаем 90 минут (температура 180°С). Запеченные ароматные ребрышки выкладываем на блюдо и подаем с зеленью, овощами, томатным соусом и картофелем к праздничному столу.

Тафельшпиц на Новый год

Тафельшпиц – это знаменитое блюдо венской кухни, которое просто обязан приготовить на Новый год каждый любитель мясных блюд.

Ингредиенты:

филе говядины (весом в 1,5 кг);

крупная соль, перец;

1 ст. ложка паприки;

100 мл оливкового масла.

Для начинки:

350 г сыра “Моцарелла”;

120 г бекона;

1 сладкий перец;

2 луковицы;

1 ч. ложка орегано.

Для соуса:

300 мл красного вина;

по щепотке соли и кайенского перца;

2 ст. ложки сливового мусса.

Приготовление:

Филе говядины прямо целиком слегка обжариваем на масле с двух сторон.

Как только мясо остынет, острым ножом разрезаем его изнутри, должно получиться что-то наподобие мешочка.

Теперь говядину выворачиваем наизнанку, делаем аккуратно, чтобы его не порвать.

Далее готовим начинку, для этого бекон, лук и сладкий перец режем крупными кусочками и слегка обжариваем. Затем добавляем кусочки моцареллы, приправы и перемешиваем.

Начинку выкладываем внутрь мяса и скрепляем зубочистками, сверху говядину натираем солью, перцем, паприкой и маслом олив, отправляем в духовку на 35 минут (температура 200°С).

В сотейник вливаем красное вино, затем добавляем сливовый мусс, подсыпаем кайенский перец и соль, прогреваем 5 минут и снимаем с огня.

Готовый тафельшпиц нарезаем порционно и подаем на стол вместе с соусом.

Все представленные блюда из говядины идеально подходят для новогоднего застолья. Рецепты простые и подходят даже начинающим хозяйкам, которые обязательно поднимут свой уровень кулинарного мастерства в глазах близких и гостей.