Как встретить Новый год 2019, чтобы он был удачным

Новый год 2019 пройдет под знаком благополучия, любви и семейного счастья. Чтобы он был удачным, необходимо узнать заранее, как встретить праздник. В свои владения вступит Земляная Свинья. Новый символ является олицетворением добра и оптимизма.

Удача будет сопутствовать только тем людям, которые будут много работать. Хозяйка года не терпит бездельников и хитрецов.

Кому повезет в 2019 году

Время будет успешным для землевладельцев, бизнесменов. Благодаря их старанию и упорству, дела пойдут в гору. Новые проекты принесут дополнительную прибыль и признание в коллективе.

Кабан покровительствует крепким семьям, любит маленьких детей. Поэтому в 2019 году у многих появится возможность найти вторую половинку, и обрести счастье.

Как привлечь удачу

Чтобы Новый 2019 год был удачным, необходимо узнать заранее, как его встретить. Прежде всего стоит ознакомиться с предпочтениями Желтой Свиньи. Хозяйка года – это символ достатка и благополучия. Особое внимание нужно обратить на новогоднее меню. На столе должны стоять овощные, мясные, рыбные блюда. Нельзя забывать о закусках, соусах, грибах, орехах, фруктах.

Чтобы задобрить символ Нового года, стоит внимательно отнестись к выбору праздничного наряда. Одежда желтого, коричневого, горчичного, оливкового тона станет наиболее выигрышным вариантом. Не стоит забывать о нарядах розового цвета, они также будут уместны.

Как привлечь любовь

Существуют приметы, позволяющие привлечь в дом любовь. Особое внимание следует уделить новогоднему декору. Чтобы в скором времени найти вторую половинку, нужно приобрести парные украшения. Важно выбирать красные и розовые элементы. В их качестве могут выступать шары, статуэтки, елочные игрушки. Их необходимо размещать на одной ветви.

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Украшения в форме сердца, лебеди, ангелы-хранители также помогут привлечь в дом любовь. Главное, чтобы фигуры были парными.

Особое внимание стоит уделить декору всего дома. Статуэтка с изображением 2 свиней станет отличным украшением квартиры. Кроме того, можно сделать коллаж из фотографий, купить глиняную тарелку. Любые предметы, на которых будет изображена хозяйка Нового года, принесут удачу и любовь.

Как привлечь деньги

Существует много денежных примет, которые позволят обрести финансовую независимость. Некоторые из них действуют постоянно, другие же привязаны к празднику. Чтобы задобрить Желтого Кабана, в течение года необходимо почаще выбираться с семьей на пикник. Это поможет отдохнуть от повседневности, набраться сил перед предстоящей работой. Если есть возможность, можно отправиться в путешествие.

Смена обстановки позволит наладить отношения со второй половинкой и заручиться поддержкой покровителя года.

Чтобы узнать как еще можно встретить Новый год 2019, чтобы он был удачным, следует обратиться к приметам.

Существуют некоторые приметы, позволяющие впустить в жизнь яркие краски. К основным из них относятся следующие:

Шикарное застолье. Экономить на празднике не желательно. Желтому Кабану это вряд ли понравится. Праздничный стол должен быть разнообразным и оригинальным. Елочные украшения. На покупку новых игрушек придется также потратиться. Предпочтение следует отдавать разноцветным шарам. Круглая форма поможет защитить дом от неприятностей и скандалов. Посуда. От треснутой посуды необходимо избавиться. Она притягивает финансовые потери и непредвиденные траты. В преддверии праздников желательно приобрести новый сервиз. Новогодняя ель. Лучше всего купить живую елку в горшке. Это отличный способ привлечь благополучие. Дерево после торжества можно высадить на дачном участке и наслаждаться его красотой. Денежное дерево. Чтобы в скором времени разбогатеть, в середину ели можно положить несколько купюр. Делать это нужно незаметно от всех домочадцев.

Новогодние приметы

Существуют и другие приметы, которые помогут в Новом году стать более счастливым и успешным. Самые популярные из них следующие:

В новогоднюю ночь нельзя допускать того, чтобы карманы пустовали. Обязательно нужно держать при себе несколько крупных купюр. За минуту до наступления Нового года, в бокал с шампанским необходимо бросить монету. Под бой курантов следует думать только о хорошем, а монету положить в кошелек. За 3 дня до торжества нужно отдать все долги. В ином случае они перейдут в следующий год. 1 января нельзя одалживать деньги, даже если это небольшие суммы. Иначе утечка финансов будет наблюдаться в течение 12 месяцев. Если в доме живет кошка, то можно обратить внимание на следующую примету. К кому животное после боя курантов подойдет первому, тому человеку повезет больше остальных. Ожидает материальное благополучие и успех.

Что приготовить на праздничный стол

Свинья – умное животное, предпочитает уют и изобилие. Поэтому новогоднее меню необходимо продумывать заранее. Праздничный стол должен быть разнообразным. Нельзя забывать об овощах, фруктах, десертах. Из напитков предпочтение следует отдавать морсам, сокам, компотам.

Важно помнить о том, что блюда должны быть сытными. В новогодние праздники от диетических угощений желательно отказаться. Если же хочется придерживаться правильного питания, стоит позаботиться об изобилии блюд. Закуски должны быть разными и оригинальными.

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

Как стоит встретить Новый год 2019, чтобы он был удачным, интересует многих людей. Ознакомиться с приметами, позволяющих привлечь успех, недостаточно. Существует список запрещенных дел, от которых придется отказаться. В противном случае год принесет много проблем и неприятностей.

Что нельзя делать 31 декабря:

занимать и одалживать деньги;

бить посуду;

ругаться;

жаловать на других людей;

выносить мусор;

стричься;

вспоминать о своих проблемах.

Чтобы Новый год прошел успешно, стоит ознакомиться с некоторыми приметами. Возможно они помогут обрести финансовую независимость, встретить вторую половинку, зарядиться положительными эмоциями. Новогодние праздники необходимо встречать в хорошем настроении, тогда хозяйка года поможет добиться невероятного успеха.