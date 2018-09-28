ТОП-12 самых вкусных закусок на новогодний стол 2019 года

Многие хозяйки уже начали подготовку к Новому году, который наступит через 2,5 месяца. Составляется меню, делаются расчеты продуктов. Если придерживаться восточного календаря, то хозяйкой следующих 12 месяцев будет Желтая Земляная Свинья. Соответственно, на новогодний стол 2019 года нельзя выставлять блюда из мяса этого животного. Закуски также должны соответствовать этому правилу. Приведем примеры простых и вкусных рецептов с фото.

Блюда для фуршетного застолья

Сегодня практика заставлять стол огромным количеством блюд, большинство из которых так и остаются нетронутыми, отходит в историю. Многие хозяйки стремятся готовить немного, но чтобы все оно было вкусным. Поэтому организация стола по типу фуршета становится такой популярной. Рассмотрим несколько простых и вкусных рецептов.

Сырная тарелка

Это классический вариант закуски, который никогда не утрачивает своей популярности. Ему найдется место на праздничном столе независимо от того, кто будет хозяином предстоящего года. Существует несколько версий блюда:

Европейская. Она включает бри, моцареллу, рокфор, маасдам, эмменталь, пармезан, грюйер. В нашей стране эти сорта сыра встречаются крайне редко, до и стоимость у них очень высокая. Кавказская. В этом случае тарелку составляют из адыгейского сыра, нэхчи, сулугуни и брынзы.

Независимо от выбранного варианта в качестве украшения для такой закуски послужат свежие фрукты (груша, виноград, инжир), а также орехи (грецкие, миндаль, кешью). Дополнением также послужит мед, крутоны.

Канапе

Небольшие, рассчитанные на один укус бутерброды, могут украсить праздничный стол и стать отличным дополнением к салату. Идеальный способ попробовать множество вкусов, при этом не переев. Такие закуски на новогодний стол 2019 года можно приготовить практически из любых ингредиентов. Вот несколько вариантов.

С красной рыбой

Для приготовления потребуются такие ингредиенты:

1 батон;

300 г красной рыбы;

100 г сливочного сыра;

половина лимона.

Рецепт приготовления:

Из тонких ломтиков вырезаем небольшие шайбы. Удобнее всего воспользоваться специальным кольцом. Но если его не оказалось под рукой, можно воспользоваться острым ножом. Раскладываем заготовки на решетку и подсушиваем в духовом шкафу. Даем остыть и смазываем сыром. Рыбу насаживаем на шпажку и втыкаем в хлеб. Сверху украшаем лимоном или маслиной.

Для этого рецепта можно использовать любую красную рыбу на вкус хозяйки и ее гостей. Чтобы придать хлебу особенного вкуса, его можно смазать оливковым маслом и поджарить на сковороде-гриль.

Бородинский хлеб, сельдь и перепелиные яйца

Эта закуска имеет форму маленького кораблика или лодочки под парусом. Наверняка, такое оформление понравится детям и они с удовольствием съедят все до последней крошки.

Ингредиенты:

булка бородинского хлеба;

20 г сливочного масла;

10 перепелиных яиц;

1 средняя сельдь;

укроп.

Рецепт приготовления:

С хлеба срезаем корочки. Сначала нарезаем на ломтики, а потом формируем из них небольшие прямоугольники. Смазываем каждый сливочным маслом.

Сверху половинки отварных яиц срезом вниз.

Аккуратно вставляем шпажку с нанизанным кусочком сельди.

Украшаем укропом.

Чтобы закуска была еще вкуснее, смешиваем сливочное масло с лимонным перцем и только потом намазываем на хлеб. Рыбу важно проверить на косточки - если они есть, обязательно удаляем.

С плавленным сыром и сельдью

Рыба любого сорта и способа приготовления будет фаворитом на новогоднем столе в честь наступающего года Земляной Свиньи. В видео показано как правильно собирать маленький бутерброд.

Ингредиенты:

1 средняя соленая сельдь;

100 г плавленного сыра;

50 г маринованных грибов;

зелень, хлеб - по вкусу;

1 средний помидор.

Рецепт приготовления:

Сельдь очищаем от шкуры и костей. Должно получиться два аккуратных филе. Выкладываем на пленку и слегка отбиваем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей длине и ширине.

Сыр натираем на мелкой терке. Чтобы было легче это сделать, продукт убираем на полчаса в морозилку. Следует оставить немного массы для смазывания хлеба.

Грибы нарезаем небольшими кусочками.

На подготовленную рыбу укладываем слоями сыр, грибы, зелень. Аккуратно сворачиваем рулетом так, чтобы получилась колбаска. Заворачиваем в несколько слоев пищевой пленки и убираем в морозилку. Время - 2 часа.

Из ломтиков хлеба при помощи специального кольца или бокала нарезаем “шайбы”. Подсушиваем на сковороде-гриль или просто в духовом шкафу.

Готовый рулет нарезаем кусочками. Толщина каждого не больше 1 см.

Гренки смазываем оставшимся сыром. Сверху - рыба.

В качестве украшения подойдут дольки томата, укроп. Перед подачей выдерживаем в холодильнике около 10 минут.

При желании в сыр можно добавить мелко нарезанный болгарский перец, соленый огурец. Это сделает вкус еще тоньше.

Острая закуска с рыбой

Если хозяйке нужны вкусные закуски на Новый 2019 год, то этот рецепт подойдет как нельзя лучше. Острый вкус хрена отлично дополняет копченый аромат рыбы.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

2-3 ч. л хрена;

половина лимона;

соль - по вкусу;

по пучку рукколы, петрушки;

150 г копченой рыбы;

100 г персика;

хлеб.

Рецепт приготовления:

Растираем масло и хрен до однородности. Добавляем лимонный сок. Полученной массой смазываем хлеб. Сверху листья салата, дальше рыбу. Украшаем кусочком персика.

Закуска получится еще ароматнее, если хлеб предварительно подсушить в духовке. Рыба подойдет любого сорта. Для большей эстетичности нарезаем ее длинной тонкой полоской и выкладываем так, чтобы получилась розочка.

Закуска на чипсах

Чипсы давно используются в салатах. Вариант закуски - новое явление. Идеальное решение, если времени на готовку очень мало.

Ингредиенты:

200 г чипсов;

пучок укропа;

¼ красной луковицы;

2 ст. л творога;

1 ст. л красной икры;

соль, перец - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Лук и зелень мелко режем. Смешиваем с творогом. Солим и перчим.

Полученную начинку небольшими порциями выкладываем на чипсы. Украшаем красной икрой, зеленью.

Чтобы придать закуске особого аромата, можно поэкспериментировать со вкусом чипсов. Красную икру заменяют отварными креветками.

Аперитив перед горячим

Новые традиции еще не полностью закрепились. Поэтому от горячих блюд отказываться многим еще сложно. Рассмотрим простые закуски на Новый 2019 год, которые обязательно порадуют гостей.

“Елочные шары” из творога

Этой закуске можно придать любой вкус и внешнее оформление. Подготовка не займет много времени.

Ингредиенты:

200 г творога 5% жирности;

200 г рикотты;

50 г пармезана;

2 зубчика чеснока;

соль, перец - по вкусу;

укроп, паприка, кунжут - для декора.

Рецепт приготовления:

Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Лучше воспользоваться для этого вилкой.

Смочить руки в воде и сформировать из творожной массы аккуратные шарики.

Обвалять в укропе, кунжуте, паприке.

Эту закуску легко превратить в некое подобие суши. Для этого достаточно обвалять шарики в икре тобико. Не менее вкусно и привлекательно будет выглядеть посыпка из рубленого лука.

Сырные рулетики

Минимальный набор ингредиентов и быстрота приготовления сделают закуску безусловным лидером в новогоднем меню.

Ингредиенты:

300 г сыра;

150 г куриной ветчины;

150 г слабосоленой рыбы.

Рецепт приготовления:

Для этого рецепта лучше выбирать сыр, который уже нарезан тонкими ломтиками. Если такой найти не удалось, можно попросить в магазине нарезать его таким образом. Выкладываем ветчину и рыбу. Осторожно сворачиваем в рулет и отправляем в морозилку на 20 минут.

Можно перевязать рулетики зеленым луком или закрепить зубочисткой, закрыв острые концы оливками.

Мешочки из блинов

Для этого блюда блины готовят по любому рецепту, который больше всего нравится хозяйке. Начинка очень простая.

Ингредиенты:

500 г филе курицы;

1 луковица;

2 ст. л сливочного масла;

сулугуни;

соль, перец, специи - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Вареное мясо разбираем на волокна.

Лук, мелко нарезанный, пассируем на сливочном масле. Добавляем курятину, специи.

Как только начинка остынет, кладем на середину каждого блина и собираем в виде мешочка. Роль веревки исполнят нити сулугуни.

Готовую закуску подают в теплом виде. В качестве добавки - сметана или соус бешамель.

Рулеты из лаваша

Закуски из тонкого листа хлеба - беспроигрышный вариант. Нейтральный вкус позволяет подобрать любую начинку. Приведем два варианта этого блюда.

С печенью трески

Ингредиенты:

1 лаваш;

1 банка печени трески;

3 яйца;

майонез;

зелень, специи - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Треску отделяем от маринада, разминаем вилкой. Выкладываем тонким слоем на смазанный майонезом лаваш. Сверху - натертые белки, дальше - желтки. Посыпаем зеленью. Сворачиваем рулетом. Обернув пленкой, помещаем в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей нарезаем кусочками. Ширина каждого - не больше 5 см.

С семгой

Ингредиенты:

300 г семги;

250 г феты;

1 лист лаваша;

1 огурец;

1 ст. л майонеза;

1 зубок чеснока;

черный перец - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Укроп сечем мелко, смешиваем с чесноком, сыром и майонезом. Взбиваем блендером. Наносим полученную массу на лаваш. Сверху укладываем нарезанную пластинками рыбу, брусочки огурцов. Сворачиваем и отправляем в холодильник на несколько часов.

Перед подачей режем кусочками. Вместо семги в закуску можно положить морской коктейль, отварные креветки или крабовые палочки.

Жульен в картофеле

Такая закуска выходит достаточно сытной. Ею вполне можно заменить одно из основных блюд.

Ингредиенты:

10 крупных картофелин;

300 г грибов;

2 головки лука;

1 ст. сметаны;

2 ст. л муки;

50 г сливочного масла;

100 г сыра;

перец, соль - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Обжариваем брусочки грибов на сливочном масле. Добавляем лук, нарезанный полукольцами, солим, перчим. Доводим до готовности. Всыпаем муку, вливаем сметану. Перемешиваем и даем остыть. В половинках картофеля вынимаем середину, выкладываем в противень. Внутрь укладываем грибы. Ставим в духовку. Время - полчаса. Температура - 200 градусов. Посыпаем сыром и оставляем в духовом шкафу еще на 20 минут.

Подавать обязательно горячим. При желании можно посыпать зеленью.

Кексы из лука

Рассматривая рецепты из иностранных журналов с фото можно заметить, что при подаче горячего блюда традиционный хлеб заменяют кексы. Но не сладкие. Это может, быть, к примеру, изделия из лука. Готовить их не сложно.

Ингредиенты:

2 яйца;

1 ст. л сметаны 20% жирности;

¾ ст. муки;

300 г отварного мяса или куриной ветчины;

1 пучок зеленого лука;

по 0,5 ч. л соды и соли;

1 ст. л сахара.

Рецепт приготовления:

Взбиваем яйца с солью и сахаром. Должна образоваться устойчивая пена. Вводим гашеную соду. Постоянно помешивая вводим сметану, небольшими порциями муку, ветчину и лук. Формы из силикона смазываем маслом. Наполняем полученной смесью только до половины. Выпекать около получаса. Температура - 180 градусов. Как только кексы будут готовы, можно присыпать их тертым сыром и ненадолго отправить в духовку.

Баклажаны по-грузински

Желтая Земляная Свинья очень любит острые блюда. Да и гостям наверняка придется по вкусу жгучая закуска из баклажан. Вложенный труд окупится.

Ингредиенты:

3 средних баклажана;

150 г грецких орехов;

100 г сыра;

2 ч. л острой аджики;

4 зубчика чеснока;

4 ст. л майонеза;

1 небольшой острый перец;

петрушка, специи, соль - по вкусу;

оливковое масло.

Рецепт приготовления:

Вымытые баклажаны нарезаем тонкими пластинками, пересыпаем солью и оставляем на 30 минут. Овощи отделить от образовавшейся жидкости и обжарить до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. В емкости смешиваем тертый сыр, чеснок (предварительно его измельчаем при помощи пресса), дробленые орехи. Заправляем майонезом. Овощные заготовки смазываем аджикой. На один край выкладываем немного сырной массы и аккуратно сворачиваем рулетом. Выложить на блюдо и посыпать мелко порубленным перцем и зеленью.

При желании орехи можно взять и другие. Если хочется уменьшить остроту, достаточно просто положить меньше чеснока.