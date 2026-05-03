Клубничный сезон 2026: полный гид по выбору, обработке и модным десертам

Май 2026-го официально окрасился в цвет спелой клубники. Но сезон любимой ягоды в этом году приготовил нам сюрпризы – от весенних заморозков до химикатов.

Первые партии грунтовой клубники уже радуют жителей юга России, Крыма и Закарпатья. А вот в Сибири, например в Новосибирской области, из-за холодной весны цены в начале июня кусаются: 800–1200 рублей за килограмм. Но специалисты обещают, что к середине лета местная ягода подешевеет до привычных 300–500 рублей.





В Европе южные производители наращивают объемы, а вот восточные регионы пострадали от апрельских заморозков до -8°C, ударивших по цветущим плантациям. Зато в американском Арканзасе сезон стартовал на редкость рано и успешно.

Главная тема обсуждений – чистота ягоды

Клубника снова возглавила антирейтинг продуктов с остатками пестицидов. Исследования 2026 года показали, что более 30% проверенных плодов содержат следы PFAS – так называемых вечных химикатов, которые практически не выводятся из организма. В некоторых калифорнийских образцах нашли до 10 видов этих соединений.

Эксперты Environmental Working Group советуют мыть даже органическую ягоду. Обычная вода смывает далеко не все. Правило сезона: замачиваем клубнику на 15–20 минут в растворе с пищевой содой (убирает труднорастворимые пестициды) и небольшим количеством уксуса (борется с бактериями). После этого аккуратно промываем под проточной водой, и можно наслаждаться.





Аромат важнее размера

Покупатели устали от безвкусной "пластиковой" ягоды. В 2026 году мы голосуем рублем за сладость и аромат. Среди фаворитов российские десертные сорта с говорящими названиями: "Даренка", "Солнечная полянка", "Орлец" и "Первоклассница". При выборе обращайте внимание на насыщенный красный цвет и свежие зеленые чашелистики.

Чем удивить близких

Клубничный сезон – время гастрономических экспериментов.

Кислый тренд . Попробуйте лаймберри – сублимированную клубнику в терпкой зеленой глазури. Идеально к бокалу игристого или в качестве легкого перекуса.

. Попробуйте лаймберри – сублимированную клубнику в терпкой зеленой глазури. Идеально к бокалу игристого или в качестве легкого перекуса. Девичник в стиле DIY . Домашние наливки снова в топе. Свежая клубника, немного сахара и хорошая водка или коньяк, и через пару недель настойка станет неотъемлемой частью ваших летних посиделок.

. Домашние наливки снова в топе. Свежая клубника, немного сахара и хорошая водка или коньяк, и через пару недель настойка станет неотъемлемой частью ваших летних посиделок. Бьюти-бонус. Кашица из размятой клубники с ложкой йогурта – отличная 5-минутная маска для сияния кожи. Фруктовые кислоты мягко осветляют и тонизируют.





И да, мы не могли пропустить самый странный ЗОЖ-тренд сезона. Производители запатентовали протеиновые сосиски со вкусом клубники! Перекус для спортсменов, который удивляет. Обещают клубничный аромат и высокое содержание белка.

Пусть этот клубничный сезон будет вкусным, безопасным и вдохновляющим. Сладкого вам мая.