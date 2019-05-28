Эскизы для тату. Интересные надписи на руке для девушек

Тату прочно вошли в жизнь современного человека, чаще всего их можно увидеть на руках. Для девушек наиболее популярны надписи на иностранных языках. Чтобы определиться, какую именно нанести, нужно определиться с фото, набросать эскиз и знать перевод, и лишь тогда можно быть уверенным, что это не выглядит пошло или смешно.

Место нанесения татуировки

Чтобы выполнить тату, неважно на руке или другой части тела, нужно хорошенько все обдумать, найти фото в интернете среди сотен тысяч картинок, затем определиться с эскизом. Узнать перевод для девушек важно, ведь необходимо, чтобы надпись была со смыслом.

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Зачастую татуировки для девушек несут какой-то скрытый смысл, в них закладывается определенное событие, девиз или принцип жизни.

Девушки, которые познали счастье материнства предпочитают «украшать» руки татуировками про детей, нанося их имена, дату рождения или портреты.

Немаловажным моментом считается и место нанесения надписи.

Тату – отличный способ скрыть шрамы, но перед сеансом стоит проконсультироваться с врачом.

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Выбор языка

Наиболее популярными языками для надписей на теле считаются иностранные языки. Самые популярные:

латинский;

английский;

французский.

Такие надписи наносятся зачастую чтобы скрыть истинный смысл, реже – просто потому что красиво.

Какой бы язык не был бы выбран, главное – смысловая нагрузка. Бытует мнение, что люди решаются на создание татуировок в минуты слабости, уныния и депрессии.

Для девушек появление на руке тату-надписей зачастую связано с чувством любви, про которую им хотелось бы рассказать. В таких случаях не стоит торопиться, следует просмотреть как можно больше эскизов, фото, узнать перевод. Влюбленность пройдет, а память о ней будет свежа, благодаря татуировке.

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Шрифт

Многим кажется, что дело сделано, когда выбрано фото, сделан эскиз тату и перевод устраивает, даже место на руке выбрано.

Но это не так, самое главное, как для девушек, так и для парней, определиться с выбором шрифта. Во многом он зависит от языка.

Наиболее популярными и привлекательными на сегодняшний день, считаются надписи на латыни. Размер и стиль также играют немаловажную роль при выборе. Все эти моменты и нюансы нужно изучить и только после этого записываться к тату-мастеру.

Интересные татуировки в виде надписей для девушек со смыслом

Чтобы татуировка несла не только эстетическое значение, а приносила наслаждение и одухотворенность, следует вложить в нее смысл.

Примеры надписей на английском языке с переводом:

remember who are you – «помни, кто ты»;

love – «любовь»;

our bond is everlasting – «наша связь вечна»;

my life…my rules – «моя жизнь – мои правила»;

be still – «будь спокойной».

Примеры надписей на французском языке с переводом:

de l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas — «от любви до ненависти один шаг»;

l’amour fou — «безумная любовь»;

la famille est dans mon coeur pour toujours — «семья всегда в моем сердце».

Примеры надписей на латыни с переводом:

«per aspera ad astra» – «через тернии к звездам»;

«sic volo» – «я так хочу»;

«vita sene libertate nlhil» – «жизнь без свободы не имеет смысла»;

«memento quod es homo» – «всегда помни, что ты человек»;

«gratias mātre pro mea vītā ago» – «спасибо маме за жизнь»;

«familia mea arx mea est» – «моя семья – моя крепость»;

"viam supervadet vadens" – "дорогу осилит идущий";

"magna res est amor" – "любовь - это великое чувство";

"custos meus mihi semper" – "мой ангел всегда со мной";

"fortuna mecum" – "удача сопутствует мне";

"vivere militare est" – "жизнь это борьба";

"est quaedam flere voluptas" - "в слезах есть что-то от наслаждения";

"malo mori quam foedari" - "лучше смерть, чем бесчестье".

Это лишь маленькие списки возможных фраз для создания тату.

Тату-искусство с каждым годом набирает обороты, это уже не просто надписи и картинки, это произведение. Фантазия и буйство красок не знает границ. На улицах уже очень редко можно встретить человека без татуировки, исчезают и критики. Лишь татуировки на лице вызывают возмущение у старшего поколения, а в остальном «нательная живопись» стала постоянным атрибутом молодежи и людей среднего возраста.