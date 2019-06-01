Красивый макияж на Выпускной 2019 года для голубых глаз
Грамотно подобранный мэйкап способен успешно завершить любой образ, сделать его цельным, неповторимым и запоминающимся. Досконально продумать и понять, каким должен быть макияж на выпускной 2019 года для обладательниц голубых глаз, можно только после выбора платья и сопутствующих аксессуаров.
Каким должен быть макияж на выпускной 2019 для голубых глаз
Небесно и серо-голубой оттенок – один из самых распространенных цветов оболочки глаза. Как правило, его уподобляют цвету неба, глади воды и синеве полевых цветов. Подобрать палитру красок для голубых глаз совсем несложно. Ключевой момент – применять все спектр колеров, помимо наиболее распространенных.
Для голубых глаз подойдут тени следующих цветовых палитр:
- серебристой;
- золотистой;
- персиковой;
- песочной;
- нежно-шоколадной;
- сиреневой;
- нежно-розовой;
- бирюзовой.
Благодаря этим оттенкам с легкостью можно воплотить в жизнь макияж «кошачий глаз», как показано на фото. Помимо теней понадобится лишь подводка, чтобы достичь особенного эффекта. Также очень популярен make-up «куколка».
Беспроигрышным вариантом для голубых глаз станет коричневый smoky eyes или всем полюбившиеся эффектные стрелки. Этот вариант подходит всем девушкам без исключений и является некой «золотой серединой» визажа. Всегда актуально палитра естественных оттенков.
Пошаговые идеи модного макияжа
Кареглазые и зеленоглазые представительницы прекрасного пола зачастую завидуют голубоглазым принцессам, ведь этот цвет способен сделать любую девушку гораздо нежнее, милее и женственнее. Выбирая макияж на выпускной 11 класса в 2019 году для голубых глаз, можно остановиться на одной из следующих цветовых гамм:
- небесно-голубой;
- нюдовые тона: бежевый, персиковый, светло-коричневый;
- серый;
- шоколадный;
- бордовый.
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Пошаговое исполнение №1 (отметим, что приведенный ниже вариант подходит скорее брюнеткам, чем блондинкам):
- В первую очередь требуется подобрать максимально светлые тени бежевого цвета и прокрасить веко полностью.
- Далее прорисовываем четкую черную стрелку на внешнем уголке глаза карандашом и с легкостью ее растушевываем.
- Нежно красим все веко бледно-голубыми тенями.
- Приближаясь к внешнему уголку, делаем голубой цвет более насыщенным (почти синим) и растушевываем специальной кисточкой.
- Сапфировый цвет продлеваем под самый глаз (необходима чуть заметная линия для глубины взгляда).
- На внутреннюю часть века наносим белый карандаш.
- Под бровями можно использовать не очень яркий хайлайтер.
- Завершаем макияж темно-коричневой или угольной тушью или накладываем ресницы.
Для макияжа в ретро-стиле уместны будут светлые тона: серебристый, белый, серый, бежевый. Лучше всего он будет смотреться на блондинках.
Пошаговое исполнение:
- В первую очередь необходимо тщательно припудрить веки, а затем нанести на них тени светлого тона: белые или серебристые.
- Далее наносит жидкую подводку черного цвета. Благодаря ей необходимо ровно нарисовать стрелки в ретро-стиле, чтобы сделать глаза выразительнее. Такая стрелка обладает тонким основанием и широким концом.
- В конце следует нанести тушь для ресниц.
- После туши можно приступать к макияжу бровей. Их цвет не должен быть чересчур темным и слишком сильно отличаться от натурального.
- Губы требуется накрасить алой помадой, а на скулы нанести легкие румяна.
Классический макияж на выпускной 2019 для голубых глаз в нежных тонах с пошаговыми фото:
- Сначала требуется нанести на верхнее веко базовые серые тени. Затем их необходимо тщательно растушевать, пытаясь не коснуться внутреннего уголка глаза, чтобы макияж казался естественным и аккуратным.
- Наносим тени морской волны, стараясь покрыть ровным слоем серый цвет, чтобы отсутствовали прожилки. Внешний уголок должен остаться не накрашенным.
- Смешиваем на внешнем уголке глаза серый и сапфировый оттенки, растушевываем нажатием кончика кисти.
- Под брови наносим сиреневые тени, с легкостью растушевываем их.
- Затушевываем промежуток между надбровным сиреневым цветом и серо-голубой основой, чтобы переход стал плавным.
- Наносим фиолетовые тени на кончик нижнего века тонкой полосой. Здесь же проводим непрерывную линию черной подводкой или карандашом.
- Проводим стрелку по веку так, чтобы их кончики слегка выходили за края внешних уголков глаз.
- В завершении красим черной тушью ресницы.
Какой макияж выбрать под цвет платья для голубых глаз
Выбор палитры цветов и линий макияжа требуется базировать на оттенке платья. Ведь именно от него (стиля, цветовой палитры) зависит и все остальное.
Под красное платье
Дерзкие и смелые выпускницы очень любят выбирать платья красного цвета на выпускной бал. Под красный цвет платья следует красить глаза сине-белыми или перламутровыми тенями. Вторым слоем можно нанести холодные цвета: зеленый, фиолетовый.
Под синее и голубое платье
Выбирая макияж под синий цвет платья, первое, что стоит помнить, – не использовать тени аналогичной палитры. Лучше всего, согласно фото в журналах, подойдет классический макияж с бежевыми, бледно-розовыми, персиковыми, песочными тенями. Весьма интересно будет смотреться золотой и серебристый цвета. Дополнить тени можно выразительными тонкими стрелками.
Что касается голубого платья, то визажисты также не рекомендуют комбинировать наряд такого цвета с аналогичными тенями, ведь они могут сделать взгляд тусклым и безжизненным.
Под золотистое платье
Платье золотистого цвета, точно так же, как золотые или серебряные тени, отлично подойдет для голубых глаз. С таким нарядом можно остановить свой выбор на smoky eyes.
Под розовое платье
Розовое платья никогда не утратит свою актуальность, ведь именно этот цвет – истинное воплощение нежности, легкости и женственности. Однозначно, для такого наряда потребуется и соответствующий make-up.
Макияж на выпускной 2019 под розовый цвет платья должен исполняться для голубых глаз в таких же нежных, естественных тонах. Отлично будут смотреться светлые тени, аналогичные блеск и румяна, и капелька туши.
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Под черное платье
Это может быть как классическое мини, так и элегантное платье в пол. На выпускной вечер голубоглазым девушкам можно сделать как натуральный макияж, так и smoky eyes. В первом варианте макияж может быть выполнен в нежных пастельных тонах. Причем это касается и теней, и блеска для губ. Дополнительно можно подвести глаза черным карандашом и нанести легкий слой туши.
Smoky eyes можно воссоздать благодаря серому и перламутровому цвету, или темно-шоколадному и светло-коричневому.
Другие колеры
В том случае, если оттенок праздничного платья очень насыщенный и яркий: изумрудный, фиолетовый, бирюзовый, то вполне уместно будет выделить глаза карандашом аналогичной цветовой палитры. Идеи макияжа для голубых глаз на выпускной могут быть совершенно различными, что касается этой, то она сможет сделать лук игривее и свежее.
Под цвет волос
Если голубые глаза и светлые волосы
Светловолосым выпускницам подойдет кукольных макияж для голубых глаз в нежных тонах. В таком варианте тон лица обязательно должен быть выровнен, брови – четкими и симметричными, тени розового или лазурного цвета, лиловая или малиновая помада. Завершиться макияж должен четкими стрелками и тщательно прокрашенными ресницами.
Одним из главных трендов макияжа для голубых глаз, согласно фото в журналах, станет розовый и персиковый тона. Они будут отлично сочетаться с нотками золота и серебра, которые придадут еще больше нежности голубоглазым блондинкам.
Если голубые глаза и темные волосы
Жгучим брюнеткам лучше всего предпочесть классические стрелки, которые могут иметь как узкие, так и широкие контуры, и smoky eyes. Дополнять макияж глаз, согласно фото в журналах, можно помадой яркого цвета.
Выбрав платье своей мечты и подобрав к нему аксессуары, можно смело начинать планировать свой макияж, который сможет грамотно и стильно завершить праздничный образ. Обладательницы голубых глаз имеют колоссальное количество вариантов красивого, запоминающегося make-up.
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А какой макияж вам нравится больше? 3
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Алиса / 01.06.19 04:39Мое платье будет золотистым, оно идеальное. Макияж я тоже уже подобрала, он будет в аналогичном стиле, что и платье – золотого цвета.
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Мария / 01.06.19 04:38В этом году нам с дочерью предстоит выбрать выпускное платье. Она пока точно не определилась, но я думаю, что оно будет розовым и нежным, соответственно и макияж будет таким же.
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Анна / 01.06.19 04:38Мое платье будет красного цвета, и макияж я хочу подобрать под него соответствующий. Планирую нарисовать четкие ровные стрелки в стиле Мэрлин Монро и накрасить губы алой помадой.