Красивый макияж на Выпускной 2019 года для голубых глаз

Грамотно подобранный мэйкап способен успешно завершить любой образ, сделать его цельным, неповторимым и запоминающимся. Досконально продумать и понять, каким должен быть макияж на выпускной 2019 года для обладательниц голубых глаз, можно только после выбора платья и сопутствующих аксессуаров.

Каким должен быть макияж на выпускной 2019 для голубых глаз

Небесно и серо-голубой оттенок – один из самых распространенных цветов оболочки глаза. Как правило, его уподобляют цвету неба, глади воды и синеве полевых цветов. Подобрать палитру красок для голубых глаз совсем несложно. Ключевой момент – применять все спектр колеров, помимо наиболее распространенных.

Для голубых глаз подойдут тени следующих цветовых палитр:

серебристой;

золотистой;

персиковой;

песочной;

нежно-шоколадной;

сиреневой;

нежно-розовой;

бирюзовой.

Благодаря этим оттенкам с легкостью можно воплотить в жизнь макияж «кошачий глаз», как показано на фото. Помимо теней понадобится лишь подводка, чтобы достичь особенного эффекта. Также очень популярен make-up «куколка».

Беспроигрышным вариантом для голубых глаз станет коричневый smoky eyes или всем полюбившиеся эффектные стрелки. Этот вариант подходит всем девушкам без исключений и является некой «золотой серединой» визажа. Всегда актуально палитра естественных оттенков.

Пошаговые идеи модного макияжа

Кареглазые и зеленоглазые представительницы прекрасного пола зачастую завидуют голубоглазым принцессам, ведь этот цвет способен сделать любую девушку гораздо нежнее, милее и женственнее. Выбирая макияж на выпускной 11 класса в 2019 году для голубых глаз, можно остановиться на одной из следующих цветовых гамм:

небесно-голубой;

нюдовые тона: бежевый, персиковый, светло-коричневый;

серый;

шоколадный;

бордовый.

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Пошаговое исполнение №1 (отметим, что приведенный ниже вариант подходит скорее брюнеткам, чем блондинкам):

В первую очередь требуется подобрать максимально светлые тени бежевого цвета и прокрасить веко полностью. Далее прорисовываем четкую черную стрелку на внешнем уголке глаза карандашом и с легкостью ее растушевываем. Нежно красим все веко бледно-голубыми тенями. Приближаясь к внешнему уголку, делаем голубой цвет более насыщенным (почти синим) и растушевываем специальной кисточкой. Сапфировый цвет продлеваем под самый глаз (необходима чуть заметная линия для глубины взгляда). На внутреннюю часть века наносим белый карандаш. Под бровями можно использовать не очень яркий хайлайтер. Завершаем макияж темно-коричневой или угольной тушью или накладываем ресницы.

Для макияжа в ретро-стиле уместны будут светлые тона: серебристый, белый, серый, бежевый. Лучше всего он будет смотреться на блондинках.

Пошаговое исполнение:

В первую очередь необходимо тщательно припудрить веки, а затем нанести на них тени светлого тона: белые или серебристые. Далее наносит жидкую подводку черного цвета. Благодаря ей необходимо ровно нарисовать стрелки в ретро-стиле, чтобы сделать глаза выразительнее. Такая стрелка обладает тонким основанием и широким концом. В конце следует нанести тушь для ресниц. После туши можно приступать к макияжу бровей. Их цвет не должен быть чересчур темным и слишком сильно отличаться от натурального. Губы требуется накрасить алой помадой, а на скулы нанести легкие румяна.

Классический макияж на выпускной 2019 для голубых глаз в нежных тонах с пошаговыми фото:

Сначала требуется нанести на верхнее веко базовые серые тени. Затем их необходимо тщательно растушевать, пытаясь не коснуться внутреннего уголка глаза, чтобы макияж казался естественным и аккуратным. Наносим тени морской волны, стараясь покрыть ровным слоем серый цвет, чтобы отсутствовали прожилки. Внешний уголок должен остаться не накрашенным. Смешиваем на внешнем уголке глаза серый и сапфировый оттенки, растушевываем нажатием кончика кисти. Под брови наносим сиреневые тени, с легкостью растушевываем их. Затушевываем промежуток между надбровным сиреневым цветом и серо-голубой основой, чтобы переход стал плавным. Наносим фиолетовые тени на кончик нижнего века тонкой полосой. Здесь же проводим непрерывную линию черной подводкой или карандашом. Проводим стрелку по веку так, чтобы их кончики слегка выходили за края внешних уголков глаз. В завершении красим черной тушью ресницы.

Какой макияж выбрать под цвет платья для голубых глаз

Выбор палитры цветов и линий макияжа требуется базировать на оттенке платья. Ведь именно от него (стиля, цветовой палитры) зависит и все остальное.

Под красное платье

Дерзкие и смелые выпускницы очень любят выбирать платья красного цвета на выпускной бал. Под красный цвет платья следует красить глаза сине-белыми или перламутровыми тенями. Вторым слоем можно нанести холодные цвета: зеленый, фиолетовый.

Под синее и голубое платье

Выбирая макияж под синий цвет платья, первое, что стоит помнить, – не использовать тени аналогичной палитры. Лучше всего, согласно фото в журналах, подойдет классический макияж с бежевыми, бледно-розовыми, персиковыми, песочными тенями. Весьма интересно будет смотреться золотой и серебристый цвета. Дополнить тени можно выразительными тонкими стрелками.

Что касается голубого платья, то визажисты также не рекомендуют комбинировать наряд такого цвета с аналогичными тенями, ведь они могут сделать взгляд тусклым и безжизненным.

Под золотистое платье

Платье золотистого цвета, точно так же, как золотые или серебряные тени, отлично подойдет для голубых глаз. С таким нарядом можно остановить свой выбор на smoky eyes.

Под розовое платье

Розовое платья никогда не утратит свою актуальность, ведь именно этот цвет – истинное воплощение нежности, легкости и женственности. Однозначно, для такого наряда потребуется и соответствующий make-up.

Макияж на выпускной 2019 под розовый цвет платья должен исполняться для голубых глаз в таких же нежных, естественных тонах. Отлично будут смотреться светлые тени, аналогичные блеск и румяна, и капелька туши.

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Под черное платье

Это может быть как классическое мини, так и элегантное платье в пол. На выпускной вечер голубоглазым девушкам можно сделать как натуральный макияж, так и smoky eyes. В первом варианте макияж может быть выполнен в нежных пастельных тонах. Причем это касается и теней, и блеска для губ. Дополнительно можно подвести глаза черным карандашом и нанести легкий слой туши.

Smoky eyes можно воссоздать благодаря серому и перламутровому цвету, или темно-шоколадному и светло-коричневому.

Другие колеры

В том случае, если оттенок праздничного платья очень насыщенный и яркий: изумрудный, фиолетовый, бирюзовый, то вполне уместно будет выделить глаза карандашом аналогичной цветовой палитры. Идеи макияжа для голубых глаз на выпускной могут быть совершенно различными, что касается этой, то она сможет сделать лук игривее и свежее.

Под цвет волос

Если голубые глаза и светлые волосы

Светловолосым выпускницам подойдет кукольных макияж для голубых глаз в нежных тонах. В таком варианте тон лица обязательно должен быть выровнен, брови – четкими и симметричными, тени розового или лазурного цвета, лиловая или малиновая помада. Завершиться макияж должен четкими стрелками и тщательно прокрашенными ресницами.

Одним из главных трендов макияжа для голубых глаз, согласно фото в журналах, станет розовый и персиковый тона. Они будут отлично сочетаться с нотками золота и серебра, которые придадут еще больше нежности голубоглазым блондинкам.

Если голубые глаза и темные волосы

Жгучим брюнеткам лучше всего предпочесть классические стрелки, которые могут иметь как узкие, так и широкие контуры, и smoky eyes. Дополнять макияж глаз, согласно фото в журналах, можно помадой яркого цвета.

Выбрав платье своей мечты и подобрав к нему аксессуары, можно смело начинать планировать свой макияж, который сможет грамотно и стильно завершить праздничный образ. Обладательницы голубых глаз имеют колоссальное количество вариантов красивого, запоминающегося make-up.