Прическа на длинные волосы - быстро и красиво

Не всегда есть время посетить парикмахера, чтобы сделать укладку. Иногда бывают моменты, когда быстро и красиво нужно сделать прическу на длинные волосы в домашних условиях. Давайте рассмотрим несколько вариантов, чтобы в любой момент быть готовой выйти в свет с прекрасно уложенными волосами.

Простые прически в домашних условиях на длинные волосы

Если вам сложно чувствовать свои волосы, то можно использовать два зеркала. Одно из них должно быть зафиксировано, отлично подойдет большое висящее зеркало в ванной или же в спальне, висящее на стене, а в качестве второго можно использовать настольное зеркало, которое будет с удобной для вас ручкой.

Балетная шишка

Для того, чтобы сделать эту прическу, вам необходимо расчесать свои волосы и зачесать их гладко в хвостик, сделав его либо на макушке или же в середине затылка.

Хвост зафиксировать обычной резинкой, подходящей по цвету волос, чтобы не было большого контраста, затем аккуратно скрутить их в жгут и постепенно вокруг основания хвоста обматывать. Оставшийся свободным маленький хвостик закрепить аккуратно шпильками.

Для того, чтобы прическа выглядела более праздничной, можно ее украсить ажурной сеточкой, декоративными шпильками или же лентой.

Греческая укладка

У данного вида прически на длинные волосы нет определенного стандарта. Можно ли сделать эту укладку в домашних условиях? Да, можно и это достаточно легко.

Для этого вам понадобится:

шпилька из дерева или гребень, естественно, красивый;

несколько невидимок;

небольшая резиночка;

конечно же нельзя обойтись без расчески и легкого мусса или лака.

Пошаговая инструкция для греческой прически:

у основания лба отделить несколько прядей и легкими изящными петлями спустить их и невидимками закрепить за ушами;

затем сделать обычный вывернутый хвост из прядей и из него заплетите косу, также закрепив ее гребнем или шпилькой.

Необычный пучок

Как сделать необычный пучок из длинных волос в домашних условиях? В этом вам поможет пошаговая инструкция:

на три равные части разделить волосы. Затем посредине сделайте хвостик;

потом, аккуратно вверху хвоста сделайте маленькое отверстие и туда просуньте свои волосы;

следующим шагом необходимо собрать оставшиеся части волос и сделать из них отдельный хвостик;

в первый хвост аккуратно внутрь продеть второй;

так делать до тех пор, пока вся длина ваших волос не закончится;

затем закрепить все;

а если вы нескольких локонов накрутите у висков, то уже у вас готова нарядная и достаточно легкая прическа.

Прическа на длинные волосы "Скандинавские косы"

Поклонницам "Игры престолов" будет достаточно известна и интересна данная укладка. Как сделать скандинавские косы в домашних условиях?

У виска взять небольшую прядь волос;

из этой пряди сделайте косу, только учите, что ее не стоит затягивать слишком туго;

все это зафиксировать небольшой резинкой;

с противоположной стороны головы сделать тоже самое;

с любой из сторон (это не столь важно) взять кончик косички и у самого основания второй косы аккуратно закрепить;

всю остальную часть волос при желании накрутите, что придаст очарование вашему образу.

Прическа на длинные волосы "Улитка"

Быстро и красиво в домашних условиях можно сделать достаточно простую, но уже ставшую классикой прическу Улитка. Для того, чтобы сделать самой себе данную укладку, необходимо:

налево расческой зачесать свои волосы;

правую внешнюю и верхнюю часть основательно сбрызнуть лаком;

сделать небольшой начес на локонах, для того, чтобы лучше поддержать форму прически;

аккуратно оттянуть волосы и в левую сторону их закрутить;

при помощи шпилек или булавок можно придать необходимых форму;

чтобы придать своей прическе праздничный и нарядный вид вытяните слегка несколько локонов;

ну и завершающим этапом является фиксация укладки лаком.

Французский водопад

Идеально подойдет как для девочки, так и для взрослой женщины прическа "Французский водопад" на длинные волосы в домашних условиях.

Она не только будет изящно смотреться, но и укладывать ее достаточно просто:

для начала нужно хорошо расчесаться;

чтобы укладка держалась как можно дольше, необходимо нанести либо мусс, либо любое другое средство для укладки;

с любой стороны в районе височной области отделяем небольшую прядь;

далее плетем самую простую косу, но так чтобы верхняя прядь волос находилась снизу, так ее и оставить;

вместо того локона, что остался у вас внизу возьмите из оставшихся волос новую прядь;

так продолжайте делать до тех пор, пока не закончите свою прическу.

Прическа в домашних условиях "Узелок из волос"

Это достаточно простая и красивая прическа, которую можно сделать самой себе в домашних условиях.

Итак:

кончики волос необходимо накрутить;

взять обеими руками две любые пряди, которые находятся на приблизительно на уровне макушки;

просто свяжите их между собой;

далее проделайте еще раз тоже действие, что и в предыдущем пункте;

затем вашу прическу зафиксируйте обычными невидимками и все, ваша укладка готова!

Быстрая и красивая прическа "Французская коса"

Французская коса - это дополнение к вашему неповторимому образу и стилю. Обратите внимание, что этот вариант прически является "Французской косой" наоборот, отличительная черта данной укладки в том, что локоны вплетаются внутрь косы, а не наоборот. Если вы не поймете в пошаговой инструкции, то можно найти в интернете видео.​

перед тем, как делать прическу, необходимо тщательно расчесаться, а затем в верхней правой части взять прядь волос;

эту часть нужно поделить на 3 разные доли, в зависимости от того, какого эффекта вы желаете добиться;

начинать заплетать косу лучше всего с левого края: для этого нужно отделить один локон и под среднюю, а также крайнюю прядь подложить его;

следующим шагом является тоже действие, только с правой прядью волос;

следуя этому принципу стоит продолжать заплетать косу до нужной вам длины;

секрет данной прически в том, что когда закончите заплетать косу, закрепите ее, а потом руками или же тонкой и небольшой расческой понемногу волос из каждой части вытянуть. Это придаст объем и будет красиво и нарядно смотреться.

Прическа на длинные волосы "Коса русалки"

Наверное, каждая девушка смотрела "Ариэль" или "Русалочку" и мечтала побывать на месте морской красавицы. Продлите свою мечту с помощью прически на длинные волосы "Коса русалки". По плетению она довольно схожа с обычной косичкой, а основным отличием является то, что данный вид прически предусматривает более тонкие локоны и чуть затянутое начало косы.

Давайте вместе попробуем сделать русалочью косу в домашних условиях самостоятельно:

основным критерием прически являются гладкие и тщательно расчесанные волосы;

пробор постарайтесь сделать ровно посередине;

затем, с правой части головы возьмите тонкую прядь и побрызгайте слегка лаком. Это поможет вашей прическе надолго сохранить внешний вид;

далее с левой стороны прядь волос возьмите вдвое больше, чем правую и разделить бо́льшую часть на две равных и только потом начать заплетать косу;

следующим шагом необходимо сплести все три пряди;

затем, с каждым разом брать очередную прядь с каждой из сторон и вплетать их в нашу русалочью косу;

помните, что затягивать сильно волосы не стоит, они должны находиться в свободном "полете";

после того, как вы доберетесь до необходимой длины и в ваших руках останутся всего 3 пряди, аккуратно завяжите резинкой волос и сбрызните свое творение лаком.

Прическа на каждый день "Пучок с косой"

Для ежедневного ношения стоит взять на заметку "Пучок с косой". Эта прическа сможет стать вам верным спутником как на работу, так и на светское мероприятие. По-сути, эта та же самая гулька, только более эффектная и праздничная.

расчесать волосы и собрать их в высокий хвостик;

а если во время процесса расчесывания вы немного опустите вниз голову, то волосы не только лягут ровнее, но и хвост будет намного выше;

тщательно зафиксируйте резинкой. А затем основной пучок необходимо поделить на 2 равных хвоста. Заколов по отдельности каждую из 2-х частей;

из первой части стоит заплести рыбий хвост, затем проделать тоже самое со вторым. А если у вас густые и пышные волосы, то можно сделать не две, а несколько косичек, что придаст прическе объем и легкую ажурность;

а если вы ослабите слегка ваши косы и небольшие пряди слегка вытащите, то это создаст бо́льший объем;

к основанию основного пучка поднимите одну из кос и аккуратно обмотайте вокруг. Со второй косой повторите тоже самое действие;

все, ваша красивая и уникальная прическа готова!

Вечерняя прическа "Элегантный силуэт" в домашних условиях

Если вы не успеваете к парикмахеру, а праздничное мероприятие вот-вот состоится, то можно в домашних условиях соорудить вечернюю эффектную прическу самостоятельно.

Пошагово:

тщательно расчесав волосы сделайте тугой хвост и как можно ниже зафиксируйте его;

на крупную плойку или же щипцы накрутите кончики волос;

затем хвост разделить на 3 части, обязательно равные;

прическа берет начало из середины. Из средней части аккуратно скручиваем жгут;

чтобы придать больше объема, разбираем этот жгут руками;

следующим шагом является фиксация в 2-х местах: конец, а также середина;

после этого, поднимаем скрученный и зафиксированный жгут наверх и закрепляем его шпилькой;

а оставшуюся часть нашего хвостика фиксируем снизу;

затем проделать тоже самое с оставшимися двумя частями волос, с той разницей, что левую крепим в правую часть головы, а правую налево;

далее, руками дорабатываем прическу и закрепить с помощью лака для волос;

все, ваша изумительная вечерняя прическа готова! По желанию, украсьте либо крупными цветами или же другими украшениями.

Как видите, в домашних условиях сделать быстро и красиво прическу на длинные волосы - не такая уж и непосильная задача.