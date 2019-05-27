Инесса Шевчук до и после пластики

Ушедшая быстро из проекта «Дом 2» Инесса Шевчук не перестает регулярно размещать для своих подписчиков посты на своей странице в инстаграм. Недавно она выложила новые свои фотографии до пластики и после. Эти фото привлекли внимание ее подписчиков.

Участие в телепроекте «Дом 2»

Известность Инессе Шевчук еще до пластики принесло участие в скандальном проекте «Дом 2». И после того, как она выложила фото своих новых зубов в инстаграме, бывшая участница телестройки снова стала невероятно популярной.

На телепроект она пришла в сентябре 2014 года в возрасте 22 лет.

В Москву девушка приехала с Дальнего Востока. Она родилась в Комсомольске-на-Амуре. Потом ее семья переехала в Хабаровск, где девушка закончила среднюю школу. У нее к моменту переезда в Москву был уже большой опыт работы на региональном телевидение и в модельном бизнесе. К моменту прихода на «Дом 2» Инесса смогла получить высшее образование и выучить китайский язык.

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Меж тем на самом проекте Инесса Шевчук не выделялась особыми внешними данными до пластики, но девушка смогла привлечь к себе внимание зрителей, которое не уменьшилось даже после того, как она оказалась за периметром передачи.

Инессе это удалось и после ухода с проекта. На фото в «Дом 2» она выглядела не так эффектно, как сейчас после пластики.

Во время участия в реалити-шоу она начала строить отношения с Сергеем Катасоновым. Молодых людей объединил интерес к рисованию. При этом отношения пары в течение всего времени были неровными. Инесса все время ревновала своего избранника к его прежней семье. В течение нескольких месяцев, что девушка участвовала в «Доме 2», она привлекала к себе внимание зрителей непростыми отношениями со своим избранником.

Зрители постоянно обсуждали взаимоотношения пары в сети, что сделало Шевчук популярной в этом реалити-шоу, даже, несмотря на короткий срок участия в проекте. Девушка покинула проект по результатам зрительского голосования в марте 2015 года.

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Инесса Шевчук до и после пластики

После того, как девушка покинула проект в 2015 году, она стала усиленно заниматься своей внешностью. Уже в марте 2015 года она продемонстрировала свои фотографии на своей странице в инстаграм после пластики.

Девушка стала вести блог, посвященного различным пластическим операциям, которые Инесса испытывала на себе. Она выкладывала фотографии до посещения пластического хирурга и после, а также делилась своими впечатлениями.

При этом Инесса Шевчук обращалась в самые дорогостоящие клиники Санкт-Петербурга. Сначала она увеличила грудь, выложив фотографии до пластики и после в бандаже. Потом появилось фото, на котором был подкорректированный нос. Кроме увеличения груди и ринопластики девушка изменила:

зубы;

губы;

волосы.

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Подписчики отмечают, что грудь после коррекции выглядит естественно. Ее немного курносый настоящий нос стал после ринопластики более тонким. Губы, увеличенные гиалуроновой кислотой, стали более чувственными. Кардинально изменились зубы Шевчук. Она поставила идеальные виниры, которые превратили ее улыбку в голливудскую.

Подписчики признают, что внешний облик девушки существенно улучшился. При этом стоимость всех проведенных процедур получается очень высокой. Некоторые считают, что девушка могла получить существенную скидку на все манипуляции пластических хирургов и стоматологов, так как ее страничка с результатами пластических и стоматологических процедур похожа на рекламное реалити-шоу, которое собирает большую аудиторию потенциальных клиентов.

Также подписчики замечают, что пропорции тела девушки обрабатываются на фотографиях в специальном редакторе, благодаря чему они становятся идеальными.

Карьера модели и эксперта

Инесса Шевчук со знанием дела подошла к изменению своей внешности. Она не просто ее улучшает, но и активно пиарит. Это позволило ей делать успешную карьеру модели и участницы телевизионных проектов.

Добиться большого количества предложений от представителей модельного бизнеса ей позволяет активный самопиар. Девушка выкладывает многочисленные селфи, к которым она тщательно готовится. Она всегда на фотографиях снимается только в тщательно нанесенном сложном макияже.

Шевчук отмечает, что девушке, которой приходится часто работать на камеру, нужно следить за своей внешностью.

Из своей частной жизни девушка сделала настоящее фэшн-шоу, постоянно выкладывая в сеть огромное количество своих фотографий. Это привлекает внимание огромного количества пользователей инстаграма к ее страничке, среди которых не только девушки, старающиеся получить уроки красоты, но и мужчины, которым нравится любоваться красотой Инессы.

Инесса Шевчук ведет активный образ жизни. Она продолжает появляться в «Доме 2», но уже не в качестве участницы реалити-шоу, а авторитетного эксперта. А ее фотографии до и после пластики не перестают удивлять...