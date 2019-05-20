Когда выходит Айфон 11 и какой он будет

Каким будет долгожданный Айфон 11 многие фанаты Apple уже знают, ведь недавно были слиты фото прототипов моделей. Ну а узнать точную цену и приобрести популярный гаджет можно будет уже этой осенью. Когда же дата выхода новой модели Айфона в 2019 году в России?

Дата выхода Айфона 11

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что выход новой модели традиционно будет включать в себя два этапа. Первый – презентация, посвященная описанию всех особенностей гаджета. Предположительно она состоится в сентябре 2019 года.

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Данный вывод базируется на опыте прошлых лет. Начиная с 2005 года, презентации проходили в конце первой – начале второй недели месяца. Кроме того, почти все даты приходятся на вторник или среду.

2012 год – 12 сентября (ср);

2013 год – 10 сентября (вт);

2014 год – 9 сентября (вт);

2015 год – 9 сентября (ср);

2016 год – 7 сентября (ср);

2017 год – 12 сентября (вт);

2018 год – 12 сентября (ср).

В этом году на вторник и среду выпадают 10 и 11 число. Так как 11 сентября считается днем траура, логично предположить, что презентация пройдет именно 10.

Что же касается старта продаж, то традиционно они начинаются спустя 10 дней после представления новой модели общественности. Таким образом, на мировой рынок iPhone 11 попадет не раньше конца месяца.

Если ситуация предыдущих лет повторится, то вначале на прилавках появится предшественник – десятая модель Айфона. И только после нее в продажу поступит новое поколение смартфонов. Предположительно, возможность предварительного заказа станет доступна в течение недели, скорее всего с 13-14-го числа.

На данный момент это вся информация, касающаяся предполагаемой даты выхода Айфона 11. Далее коснемся цены, слитых фото и некоторых технических особенностей.

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Названия новых моделей

Название модели нового Айфона является такой же загадкой для публики, как и внешний вид устройства. Широкая общественность выбрала в качестве основных вариантов iPhone XI и iPhone 11. В качестве подтверждения первой теории выступает название предыдущей модели. Вместо классической нумерации, Apple перешла на римские цифры. К тому же, продолжение сквозной нумерации практически невозможно, так как модели номер 9 не существует.

Тем не менее, остается вероятность того, что модель будет называться именно iPhone 11.

Есть и третья, не менее популярная версия. Из-за путаницы названий и номеров, компания может кардинально изменить систему обозначений, присвоив смартфону уникальное имя.

Тем не менее, познакомиться с моделью Айфона 11 в России можно будет не раньше конца сентября 2019 года, если предполагаемая дата выхода окажется верной. Информацию касательно присвоенного номера мы также можем узнать в последний момент.

Характеристики iPhone XI и iPhone XI Max

О новом продукте Apple неизвестно практически ничего. Официальные источники молчат, однако сеть регулярно пополняется слитой информацией, которая содержит не только предполагаемую цену и дату, но и фото Айфона 11. На основании этих снимков выдвинуто множество предположений, касательно основных характеристик гаджета.

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Дизайн нового Айфона 2019 года

Сегодня большинство предположений касательно дизайна строятся на нескольких фотографиях прототипов и болванок якобы для изготовления чехлов. Тем не менее, еще в январе этого года было известно, что дизайн еще не утвержден, так что фото могут оказаться уже неактуальными.

Новый Айфон может обзавестись массой изменений, в том числе иметь квадратные грани (как у недавно вышедшего iPad Pro). По другим источникам флагман может обзавестись новейшим гибким дисплеем. На разработку подобной технологии компания, по некоторым данным, совсем недавно потратила очень большие деньги.

Однако, если все просочившиеся в сеть сведения верны, то одиннадцатая модель будет обладать более усовершенстоваванными техническими характеристиками.

У iPhone 11 будет 12-мегапиксельная фронтальная камера

Именно концепт фотокамеры стал для многих фанатов бренда самым спорным моментом. На многих снимках видно, что ее планируют вынести на отдельный выступающий постамент. При этом количество объективов увеличится до трех.

Такой дизайн, в первую очередь позволит захватывать больше света и вести съемку в местах с малой освещенностью. Кроме того, возрастут возможности зума. Открывает такое устройство камеры и возможности для съемки в формате 3D, за счет определения глубины картинки.

Что же касается разрешения, то его могут оставить неизменным, в 12 Мп. Однако некоторые данные говорят об увеличении до 14 Мп, по крайней мере, для двух основных камер. Третья же будет вспомогательной, с разрешением порядка 10 Мп.

Тем не менее, доподлинно неизвестно будет ли такая камера у всех новых Айфонов или ей обзаведется только версия iPhone XI Max.

Не намного больше информации о фронтальной камере. Ее также оставят в центре экрана, однако выделенную под нее «монобровь», по заверениям разработчиков, заметно сузят. Касательно разрешения информаторы расходятся во мнениях. По одним источникам оно будет 10, по другим – 12 Мп.

Снимки макетов iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройными камерами

Слитые снимки макетов нового Айфона 11 практически не вызвали у публики эмоций. Они не дали потенциальным покупателям никакой новой информации. Однако подтвердили некоторые теории. В частности слухи о тройной камере, а также опасения насчет размера «моноброви», которую обещали сделать уже.

Подобное новшество непременно ударит и по цене Айфона 11. Однако воспринимать фото всерьез до релиза в 2019 году не стоит.

Сомнительно и авторство снимков. По некоторым данным они принадлежат одному из сотрудников по производству чехлов и аксессуаров. Тем не менее, подобные болванки мог сделать любой человек на основании фотографий из сети.

Процессор и память iPhone 11

О технических возможностях нового Айфона практически ничего не известно. Скорее всего, в комплектации будет значиться процессор A13 Bionic. Однако о его возможностях и количестве ядер в сети информации нет.

Дисплей

Вероятнее всего последняя модель флагмана Apple обзаведется OLED-дисплеем высокой четкости. Диагональ останется прежней – 5,8 и 6,5 дюймов для iPhone 11 и iPhone 11 Max соответственно. Однако сам экран может стать шире из-за уменьшения рамки. Повысится и частота обновления кадров. Она составит 90 Гц для фонового режима и 120 Гц для приложений и игр.

Что лучше, iPhone XI, iPhone 11 или iPhone Pro?

О том, как лучше назвать новый Айфон споры не утихают до сих пор. Однако по некоторым данным его могут назвать именно iPhone Pro. Приставка Pro в данном случае полностью описывает новейшую технологию, которую предполагается внедрить. Заключается она в новейшем экране типа «ProMotion», который сможет выдавать частоту кадров в 120 Гц.

Цена iPhone 11 в 2019 году

Продажи предыдущего поколения смартфонов оказались рекордно низкими. Это заставило руководство Apple всерьез задуматься о снижении цен на собственную продукцию. Тем не менее, из-за большого количества новейших технологий, которые планируется внедрить, ожидать изменения цены в наиболее бюджетную сторону не стоит.

Ниже приведен примерный разброс цен на Айфон 11 в России, исходя из учета всех технических новшеств, новой фото- и видеокамеры, предполагаемой мощности процессора и комплектации.

iPhone 11 64 ГБ — 80 тыс. рублей;

iPhone 11 256 ГБ — 94 тыс. рублей;

iPhone 11 512 ГБ — 111 тыс. рублей;

iPhone 11 Max 64 ГБ — 89 тыс. рублей;

iPhone 11 Max 256 ГБ — 103 тыс. рублей;

iPhone 11 Max 512 ГБ — 120 тыс. рублей.

Цены приведены в рублях, следовательно, к сентябрю они могут сильно измениться, равно как и курс доллара. Кроме того, данный список не учитывает налогообложение товара и надбавки торговых точек.

В заключении стоит отметить, что представленная информация может оказаться неактуальной после официальной презентации. Большое количество данных, относительно новейших разработок хранится в строжайшем секрете и многие сливы информации могут оказаться намеренными, для того чтобы ввести общественность в заблуждение.

Напомним, что дата выхода Айфона 11 в России запланирована на конец сентября – начало октября 2019 года.