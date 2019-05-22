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Красота налицо: секреты здоровой кожи

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По мнению французов, «если некрасива девочка, то в этом виновата природа, если некрасива женщина – в этом виновата она сама». И, правда, ведь никто не мешает нам поддерживать свою природную красоту и совершенствоваться с каждым днем. А стоит начать с главного – с кожи. Красивая и здоровая кожа является отражением состояния всего организма и залогом уверенности в себе. Появление на ней акне, нездорового блеска, тусклого цвета не только портит настроение, но и сигнализирует о том, что в организме происходят сбои.

Кожа является самым многофункциональным и самым большим органом человеческого тела, важным элементом иммунной системы – она постоянно защищает наш организм.

Не секрет, что проживание в неблагоприятных экологических условиях, несбалансированное питание, гиподинамия, стрессы и переутомления негативно сказываются на общем самочувствии и, как следствие, — вызывают проблемы с кожей. К тому же с возрастом в организме человека происходит замедление обмена веществ, в результате чего функции органов снижаются.

Перемен требует…наша кожа!

Состояние нашей кожи является своеобразным «индикатором», который напрямую указывает на имеющиеся проблемы в организме человека.

Нездоровая кожа в первую очередь может быть признаком того, что внутренние органы не справляются в полной мере со своей задачей по выведению токсинов, поэтому их функцию кожа берет на себя.

Стоит также отметить, что многие эндокринные заболевания сопровождаются кожными поражениями. В этом случае первично необходимо получить комплексную консультацию у эндокринолога, гинеколога, дерматолога и установить заболевание, которое характерно гормонально-метаболическому дефекту, наносящему вред коже в том числе.

Теперь давайте посмотрим своему «врагу» прямо в лицо. При самодиагностике самыми распространенными кожными проблемами являются:

  • тусклый цвет лица и нарушение пигментации, неровности тона кожи, изменение ее окраски;
  • сухость, зуд и шелушение;
  • жирный блеск;
  • проявление на коже аллергических реакций и различных высыпаний, акне, розацеа, гиперпигментация;
  • повышенная пористость и шероховатость кожи;
  • появление преждевременных морщин.

Действовать нельзя откладывать

Как в одной известной сказке, так и на пути к здоровой коже, каждый сам для себя должен решить, готов ли он правильно расставить приоритеты и идти к своей цели. Поэтому дальше мы поговорим именно о профилактических мерах по улучшению состояния кожи.  

Уход. Правильно подобранный уход является базисом чистой и здоровой кожи. Важно соблюдать несложные правила:

  • очищать кожу и умываться два раза в день, используя средство, не вызывающее образование комедонов, раздражений и сухости. Вечером возьмите за правило всегда удалять макияж с лица.
  • тонизировать и увлажнять. Первое средство успокоит лицо после умывания, а второе – напитает кожу полезными веществами. Косметику лучше подбирать без содержания спирта в составе – он может сушить и раздражать кожу.
  • если вы заметили угорь или прыщик, ни в коем случае не выдавливайте его. Это может спровоцировать попадание бактерий в рану и образование рубца. SOS-средствами при появлении воспалений могут служить:
  1. спиртовой раствор календулы
  2. цинковая паста
  3. азелаиновая кислота
  4. «Бадяга-Форте» гель
  5. Базирон АС
  • посещать косметолога. Специалист подберет необходимые именно вашей коже процедуры, которые позволят существенно улучшить качество кожи, отталкиваясь от ее потребностей.

Рацион. Важной частью пути к здоровой коже является нормализация своего рациона питания. Вот базовые правила здорового питания:

  • пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день.
  • употреблять в пищу клетчатку, которая обладает свойством связывать токсины и выводить их из организма.
  • минимизировать употребление соли, сахара и молока. Последнее является мощным аллергеном.
  • добавлять в рацион морепродукты, богатые Омега-3 жирными кислотами.
  • принимать сорбенты для очищения организма. Среди них стоит отметить:
  1. Активированный уголь. Самый доступный из имеющихся сорбентов, но уступающий современным аналогам по площади всасывающей поверхности. Выпускается в форме таблеток.
  2. Смектит диоктаэдрический. Является более эффективным препаратом по сравнению с активированным углем, выпускается в форме порошка, который перед употреблением растворяется в воде.
  3. Зостерин-Ультра. Российская разработка, которая производитcя из многолетней морской травы Zostera marina.  Зостерин-Ультра – единственная добавка, обладающая свойствами не только энтеросорбента, но и гемосорбента. После употребления препарат проникает в кровь, обеспечивая ее очищение от токсинов. Выпускается в форме порошка.

Преимущество Зостерин-Ультра перед прочими сорбентами заключается в том, что он выводит исключительно вредные вещества, не затрагивая при этом полезных и необходимых для нормального функционирования организма микроэлементов. В аптеках можно найти Зостерин-Ультра 30 и Зостерин-Ультра 60. Последняя дозировка как раз рекомендуется для выведения токсинов и аллергенов.

Желаем вам красивой и здоровой кожи!

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22.05.2019 На правах рекламы
Теги: красота

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