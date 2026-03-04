Церамиды VS коллаген: кто за что в ответе?

Когда церамидов достаточно, кожа выглядит спокойной, гладкой и напитанной. Когда их не хватает – начинаются проблемы. Церамиды достаточно легко разрушаются под воздействием внешней среды, а с возрастом организм начинает вырабатывать их меньше.

Церамиды (их еще называют керамидами) – это липиды, то есть жиры. Если совсем по-простому: это молекулы, которые скрепляют между собой клетки кожи. Они находятся в самом верхнем слое кожи, эпидермисе, и их главная задача – не пускать в кожу ничего лишнего (бактерии, аллергены, химию) и не выпускать из нее драгоценную влагу.

В баночках с уходом вечно тесно: пептиды, гиалуронка , коллаген, церамиды, аминокислоты, витамины. Кажется, что нужно все, но что первостепенно в составе? Легко запутаться и сделать неверный выбор! На самом деле все проще, чем кажется. Особенно если один раз разобраться, за что отвечает каждый из этих компонентов. Сегодня говорим о двух главных героях: церамидах и коллагене. Они работают в связке, но задачи у них разные.

✘ Агрессивное очищение. Сульфаты, спиртовые тоники, щетки для умывания легко смывают липидный слой и нарушают микробиом.

✘ Ультрафиолет. Солнце повреждает защитный барьер, и кожа теряет способность удерживать влагу.

✘ Холод и сухой воздух снижают выработку естественных липидов, в то время как в холодное время года необходимость в церамидах только возрастает.

✘ Ретинол и кислоты. Они отлично обновляют кожу, но вместе с этим могут временно ослаблять барьер.

Когда церамидов не хватает, в защитном слое появляются бреши. Влага испаряется, бактерии проникают внутрь, кожа становится сухой, шелушится, краснеет и реагирует на все подряд. Пытаться увлажнять такую кожу без восстановления барьера – работа бесполезная.

Строительный белок

Коллаген – это белок, самый распространенный в нашем организме. Если церамиды живут на поверхности, то коллаген – в глубоких слоях кожи. Он образует каркас, который держит форму лица, отвечает за упругость и эластичность. В паре с эластином и гиалуроновой кислотой коллаген создает ту самую структуру, благодаря которой кожа не обвисает и не покрывается морщинами.

С возрастом коллагена, как и церамидов, становится меньше: в этом они похожи. Процесс ускоряется из-за солнца и воздействия различных стрессовых факторов.





Так в чем разница?

Церамиды и коллаген – не конкуренты, а коллеги, просто работают в разных отделах.

Церамиды отвечают за защиту и удержание влаги. Они действуют на поверхности, запечатывают барьер, не дают коже пересыхать и реагировать на раздражители. Если церамидов мало, кожа становится чувствительной, шелушится и выглядит уставшей. Коллаген отвечает за структуру и упругость. Он работает в глубине, создает каркас, поддерживает овал лица, борется с морщинами и провисанием.

Кому что нужно?

Церамиды – первая помощь для тех, у кого сохнет и шелушится кожа, появляются покраснения воздействия внешних факторов. Также они необходимы для восстановления эпидермиса после агрессивных процедур, кислот или ретинола.

Коллаген важнее для тех, кто замечает, что овал лица поплыл, появились морщины, кожа потеряла упругость, а также для профилактики возрастных изменений.





Можно ли их совмещать?

Не только можно, но и нужно. Это идеальный тандем: церамиды восстанавливают барьер и запирают влагу внутри, а коллаген разглаживает и повышает упругость. Если барьер разрушен, никакой коллаген не поможет: влага все равно будет испаряться. А если коллагена мало, даже самая плотная защита не вернет лицу четкий овал.

В грамотном уходе должны быть и коллаген, и церамиды. Просто в разное время суток и в разных форматах. Например, утром – сыворотка с витамином С и коллаген в креме, вечером - пептиды или ретинол плюс поддержка барьера кремом с церамидами.