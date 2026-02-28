Ногти-конфетти: новый весенний тренд маникюра

Когда хочется яркости, на помощь приходит один из главных трендов весны 2026 – маникюр в стиле конфетти. Никакой геометрии, никаких правил – только настроение и легкость. Кто-то наносит разноцветные крапинки на прозрачную базу (узор полька-дот уже год не покидает тренды), кто-то смешивает оттенки в одном покрытии, а кто-то добавляет объемные точки для эффекта 3D. Вариантов много, и все они объединены одной идеей: маникюр может быть веселым, но при этом не вызывающим.

Конфетти из глиттера

Глиттерное конфетти – пожалуй, самый нарядный вариант этого тренда. Мелкие блестящие частицы рассыпаются по ногтю хаотично, сгущаются к кутикуле или к свободному краю.





Особенно хорошо такие дизайны смотрятся на прозрачной или нюдовой базе: конфетти не перегружает, а лишь добавляет маникюру объема и движения.





Можно не стремиться уложить глиттер ровно и симметрично: небольшой хаос даже приветствуется.

Хорошая идея для любителей упорядоченных форм – выложить глиттер по внешним границам ногтей, словно обводя их по контуру.

Всем салют

Ногти, сплошь усыпанные конфетти, – тренд для смелых. Можно адаптировать его под себя, украсив так один или два ногтя, а можно – разгуляться на все десять. Главное – не забывать, что яркий маникюр особенно требователен к состоянию ногтей и кожи рук – и почаще увлажнять кутикулу специальным маслом.

Круглые, овальные, квадратные... Форма "конфетти" может быть любой. Главное – радостное настроение, которое создает такой фейерверк на ногтях, заставляя забыть о сером межсезонье.

Ручная работа

Более повседневный вариант конфетти-тренда – цветная россыпь, нарисованная доттером при помощи ярких или пастельных лаков.

Нежный вариант для минималистов, способный сделать более позитивным привычный нюд, – нарисованные пару цветных точек у линии кутикулы.





В конфетти-маникюре вовсе не обязательно использовать сразу все цвета радуги. Можно ограничиться двумя-тремя: например, нарисовать доттером желтые и зеленые точки или синие и красные. Выбор оттенков – исключительно дело вашей фантазии.





Вариации на тему

Что, если весеннее настроение уже захлестнуло с головой, и хочется совместить идею с конфетти с флористическими мотивами? Цветы разных оттенков, хаотично нарисованные на ногтях, смотрятся невероятно эстетично и повышают настроение не только в преддверии 8 Марта, но и в течение всего весенне-летнего сезона.





Вместо цветов могут быть разноцветные сердечки, бантики, ленты – в целом, любые узоры, которые можно расположить яркой россыпью наподобие конфетти.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра в стиле конфетти, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!