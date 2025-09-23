Ретинол vs кислоты: разговор с дерматологом про выбор осеннего ухода

Осень – идеальное время для интенсивного ухода и борьбы с последствиями летнего солнца. Что эффективнее справится с пигментацией, неровным тоном и морщинами: ретинол или кислоты? Игорь Патрин, врач-дерматолог и эксперт NAOS, подробно объясняет механизмы их работы, плюсы и минусы, чтобы вы могли сделать осознанный выбор для своей кожи.





– Ретинол и кислоты – это вообще конкуренты или они играют за одну команду? В чем принципиальная разница в механизме их работы на глубоком, клеточном уровне?

– Они точно не враги, у них общая цель: помочь коже выглядеть лучше. Оба ускоряют обновление кожи и уменьшают толщину рогового слоя, но на этом, пожалуй, все общее и заканчивается.

Это разные классы веществ с разными механизмами действия. Кислоты в основном разрушают межклеточные связи – за счет этого и происходит отшелушивание. Ретинол действует иначе: он взаимодействует со специфическими клеточными рецепторами и регулирует клеточные процессы – дифференцировку, пролиферацию, синтез коллагена.





– Осень – время восстановления после солнца. Кто из героев лучше справляется с постотпускным синдромом: последствиями фотостарения и неровным тоном?

– Классический борец с фотоповреждениями – ретинол. Его применяют не только для уменьшения выраженности пигментации, но и длительными курсами при так называемом эластозе – состоянии, когда из-за разрушения солнцем коллагеновых и эластиновых волокон кожа теряет тонус и покрывается сетью глубоких морщин.

– Что предпочтительней для жирной кожи, а что для сухой?

– Важнее понять цель коррекции и доступные текстуры средств. Ретинол удобно формулировать в маслах и питательных кремах – это комфортно для сухой кожи. Для жирной кожи кислоты часто выпускают в виде сывороток и концентратов. И ретинол, и кислоты могут подходить любому типу кожи, но при наличии нарушенного кожного барьера или склонности к раздражению нужно внимательнее подбирать концентрацию, базу продукта и сопутствующий уход (например, увлажнение). Тип кожи особенно важен при выборе базового ухода; кислоты и ретинол – это активный уход, который подбирают по проблеме. Если задача увлажнить кожу, то можно добавить к уходу гиалуроновую кислоту, а вот от жирности лучше поможет, например, цинк.





– Какие кислоты вы посоветуете для осеннего периода? Молочная, миндальная, а может, гликолевая? Почему?

– Одной из важных характеристик кислот является размер их молекул. Почему это важно? Крупные молекулы (как, например, у миндальной кислоты) остаются на поверхности, не раздражают кожу и работают с проблемами рогового слоя.

Для людей с жирной кожей важен критерий жирорастворимости: кислоты должны попадать внутрь пор и растворять там пробки. К таким молекулам, например, относится салициловая кислота. Молочная кислота лучше справляется с пигментными пятнами, а ещё способна увлажнять кожу. Поэтому её часто выбирают люди с пигментацией. А вот гликолевая кислота обладает чрезвычайно малым размером молекулы, поэтому ее выбирают для более глубокого воздействия на кожу, например, при наличии глубоких морщин.





– В каких случаях мы сначала запускаем кислоты, а потом подключаем ретинол, а в каких – действуем наоборот?

– Нет строгих правил. Но обычно ретинол – это более капризный компонент, к которому мы в течение нескольких недель приучаем кожу. Поэтому логичнее начинать именно с него. Когда мы используем эти компоненты в комбинации? Например, когда нам хочется усилить отшелушивающее действие ретинола, мы используем кислоты.





– Как вы относитесь к формуле "кислоты утром, ретинол вечером"? Это допустимо для подготовленной кожи осенью? Стоит ли комбинировать эти активы?

– Лично я отношусь плохо – моя кожа такого точно не выдержит. Но для счастливчиков с "бронированной" кожей – нормально, если понятно, для чего. Более классическим вариантом является циклическое применение: несколько дней наносим ретинол, потом используем кислоты и берем день-два на восстановление. Затем цикл повторяем.

– Если бы вам пришлось выбрать один актив на всю осень для себя лично, что бы это было и почему?

– Я бы выбрал ретинол в концентрации не более 0,3%. В такой концентрации ретинол без особых раздражений помогает поддерживать текстуру и цвет кожи, а ещё является настоящей профилактикой преждевременного старения.



