Бережем микробиом: советы врача-дерматолога для здоровья кожи

Микробиом каждого человека уникален, как отпечатки пальцев. Нарушить его легко, а как восстановить?
Микробиом кожи – весьма сложная система, состоящая из триллиона микроорганизмов, которые живут в верхних слоях эпидермиса. Они образуют уникальное сообщество, играющее важную роль в поддержании здоровья кожи, и участвуют в синтезе липидов, необходимых для кожного барьера.
Микробиом зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, пол, использование косметических средств и лекарств, пищевые привычки. О том, как поддерживать его баланс, Клео.ру поговорил с врачом-дерматологом, экспертом Vichy Алтаной Базылевой.
Держать баланс
Баланс микробиома может нарушаться по разным причинам. Часто (но не всегда) виной тому неправильный уход, а еще – несвоевременное использование солнцезащитных средств.
Основными факторами, из-за которых страдает барьерная функция кожи, можно назвать чрезмерное воздействие ультрафиолета и некорректное использование различных косметических средств, – объясняет Алтана. – Избыточная инсоляция влечет за собой трансэпидермальную потерю влаги, которая приводит к обезвоженности кожи.
Никакой связи
Принято считать, что люди с сухим типом кожи чаще сталкиваются с нарушением микробиома, однако это не совсем так. Нет явной связи между типом кожи и дисбиозом: баланс микроорганизмов может нарушиться по разным причинам.
Зачастую обладатели жирной или комбинированной кожи повреждают эпидермальный барьер самостоятельно при помощи механических эксфолиантов: скрабов, гоммажей, очищающих щеточек. Агрессивная эксфолиация может быть и химической: бесконтрольное и некорректное применение различных кислот или ретинола, а также чрезмерное очищение кожи с помощью средств, содержащих в составе жесткие ПАВ.
Люди с проблемой кожей часто страдают от нарушения микробиома еще и потому, что препараты для лечения акне из группы ретиноидов в той или иной степени повреждают эпидермальный барьер.
Некорректное использование наружных ретиноидов приводит к выраженной сухости, раздражению и покраснению кожи. Многие, столкнувшись с такими побочными эффектами, принимают их за аллергию и отменяют использование препарата. Именно поэтому поддерживающая терапия в виде мягкого очищающего средства, восстанавливающего и солнцезащитного кремов является очень важным аспектом в лечении акне.
Не переусердствуйте
Гиперочищение, по мнению дерматолога, является серьезной проблемой: все мы умываемся с помощью очищающих средств дважды в день, многие дополнительно используют мицеллярную воду или гидрофильное масло для снятия макияжа во время вечернего ухода.
Частые контакты кожи лица с ПАВ могут приводить к истончению гидролипидной мантии и обезвоживанию, поэтому базовое очищающее средство для ежедневного использования, вне зависимости от типа кожи, не должно содержать в составе жестких поверхностно-активных веществ или кислот. Различные средства для дополнительной, более глубокой эксфолиации (энзимные пудры, гели для умывания с кислотами) можно использовать от одного до нескольких раз в неделю в зависимости от типа и потребностей кожи.
Режим восстановления
По каким признакам можно понять, что микробиом кожи не в порядке? Стандартные черты кожи с дисбиозом – это пересушенность, микрошелушения, отсутствие здорового естественного блеска, стянутость после умывания и повышенная чувствительность кожи.
Тремя "китами", которые помогают восстанавливать и поддерживать сохранность гидролипидной мантии, являются следующие продукты: мягкое очищающее средство, СПФ и базовый увлажняющий липидовосстанавливающий крем. Для того, чтобы крем не просто лежал на поверхности кожи, а восстанавливал ее барьерные функции и препятствовал потере влаги, он должен содержать в составе физиологические липиды (церамиды, фитосфингозиды, сквалан, триглицериды) и компоненты натурального увлажняющего фактора.
Дерматолог уверена: для восстановления микробиома кожи, помимо базового липидовосстанавливающего крема, следует использовать дополнительный уход– маски, тоники, сыворотки, содержащие в составе пребиотики и постбиотики (инулин, лизаты и другие). Эти компоненты способствуют росту полезных микроорганизмов и стабилизации естественной микрофлоры, что очень важно и для лечения, и для профилактики.