Бережем микробиом: советы врача-дерматолога для здоровья кожи

Микробиом кожи – весьма сложная система, состоящая из триллиона микроорганизмов, которые живут в верхних слоях эпидермиса. Они образуют уникальное сообщество, играющее важную роль в поддержании здоровья кожи, и участвуют в синтезе липидов, необходимых для кожного барьера.





Микробиом зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, пол, использование косметических средств и лекарств, пищевые привычки. О том, как поддерживать его баланс, Клео.ру поговорил с врачом-дерматологом, экспертом Vichy Алтаной Базылевой.





Держать баланс

Баланс микробиома может нарушаться по разным причинам. Часто (но не всегда) виной тому неправильный уход, а еще – несвоевременное использование солнцезащитных средств.

Основными факторами, из-за которых страдает барьерная функция кожи, можно назвать чрезмерное воздействие ультрафиолета и некорректное использование различных косметических средств, – объясняет Алтана. – Избыточная инсоляция влечет за собой трансэпидермальную потерю влаги, которая приводит к обезвоженности кожи.





Никакой связи

Принято считать, что люди с сухим типом кожи чаще сталкиваются с нарушением микробиома, однако это не совсем так. Нет явной связи между типом кожи и дисбиозом: баланс микроорганизмов может нарушиться по разным причинам.

Зачастую обладатели жирной или комбинированной кожи повреждают эпидермальный барьер самостоятельно при помощи механических эксфолиантов: скрабов, гоммажей, очищающих щеточек. Агрессивная эксфолиация может быть и химической: бесконтрольное и некорректное применение различных кислот или ретинола, а также чрезмерное очищение кожи с помощью средств, содержащих в составе жесткие ПАВ.





Люди с проблемой кожей часто страдают от нарушения микробиома еще и потому, что препараты для лечения акне из группы ретиноидов в той или иной степени повреждают эпидермальный барьер.

Некорректное использование наружных ретиноидов приводит к выраженной сухости, раздражению и покраснению кожи. Многие, столкнувшись с такими побочными эффектами, принимают их за аллергию и отменяют использование препарата. Именно поэтому поддерживающая терапия в виде мягкого очищающего средства, восстанавливающего и солнцезащитного кремов является очень важным аспектом в лечении акне.