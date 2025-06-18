Бережем микробиом: советы врача-дерматолога для здоровья кожи

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Микробиом каждого человека уникален, как отпечатки пальцев. Нарушить его легко, а как восстановить?

Микробиом кожи – весьма сложная система, состоящая из триллиона микроорганизмов, которые живут в верхних слоях эпидермиса. Они образуют уникальное сообщество, играющее важную роль в поддержании здоровья кожи, и участвуют в синтезе липидов, необходимых для кожного барьера.

Фото: freepik.com

Микробиом зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, пол, использование косметических средств и лекарств, пищевые привычки. О том, как поддерживать его баланс, Клео.ру поговорил с врачом-дерматологом, экспертом Vichy Алтаной Базылевой.

Врач-дерматолог Алтана Базылева. Фото: архивы пресс-службы Vichy.

Держать баланс

Баланс микробиома может нарушаться по разным причинам. Часто (но не всегда) виной тому неправильный уход, а еще – несвоевременное использование солнцезащитных средств.

Основными факторами, из-за которых страдает барьерная функция кожи, можно назвать чрезмерное воздействие ультрафиолета и некорректное использование различных косметических средств, – объясняет Алтана. – Избыточная инсоляция влечет за собой трансэпидермальную потерю влаги, которая приводит к обезвоженности кожи.

Фото: unsplash.com, Fleur Kaan

Никакой связи

Принято считать, что люди с сухим типом кожи чаще сталкиваются с нарушением микробиома, однако это не совсем так. Нет явной связи между типом кожи и дисбиозом: баланс микроорганизмов может нарушиться по разным причинам.

Зачастую обладатели жирной или комбинированной кожи повреждают эпидермальный барьер самостоятельно при помощи механических эксфолиантов: скрабов, гоммажей, очищающих щеточек. Агрессивная эксфолиация может быть и химической: бесконтрольное и некорректное применение различных кислот или ретинола, а также чрезмерное очищение кожи с помощью средств, содержащих в составе жесткие ПАВ.

Фото: архивы пресс-службы Vichy. Очищающая пенка, придающая сияние, Purete Thermale

Люди с проблемой кожей часто страдают от нарушения микробиома еще и потому, что препараты для лечения акне из группы ретиноидов в той или иной степени повреждают эпидермальный барьер.

Некорректное использование наружных ретиноидов приводит к выраженной сухости, раздражению и покраснению кожи. Многие, столкнувшись с такими побочными эффектами, принимают их за аллергию и отменяют использование препарата. Именно поэтому поддерживающая терапия в виде мягкого очищающего средства, восстанавливающего и солнцезащитного кремов является очень важным аспектом в лечении акне.

Фото: архивы пресс-служб. Ампулы с экстрактом зеленой водоросли 3% для поддержания микробиома, BIOBALANCE; Крем-Антистресс с Экстрактом Грибов Cleanformance, Babor

Не переусердствуйте

Гиперочищение, по мнению дерматолога, является серьезной проблемой: все мы умываемся с помощью очищающих средств дважды в день, многие дополнительно используют мицеллярную воду или гидрофильное масло для снятия макияжа во время вечернего ухода.

Частые контакты кожи лица с ПАВ могут приводить к истончению гидролипидной мантии и обезвоживанию, поэтому базовое очищающее средство для ежедневного использования, вне зависимости от типа кожи, не должно содержать в составе жестких поверхностно-активных веществ или кислот. Различные средства для дополнительной, более глубокой эксфолиации (энзимные пудры, гели для умывания с кислотами) можно использовать от одного до нескольких раз в неделю в зависимости от типа и потребностей кожи.

Режим восстановления

По каким признакам можно понять, что микробиом кожи не в порядке? Стандартные черты кожи с дисбиозом – это пересушенность, микрошелушения, отсутствие здорового естественного блеска, стянутость после умывания и повышенная чувствительность кожи.

Тремя "китами", которые помогают восстанавливать и поддерживать сохранность гидролипидной мантии, являются следующие продукты: мягкое очищающее средство, СПФ и базовый увлажняющий липидовосстанавливающий крем. Для того, чтобы крем не просто лежал на поверхности кожи, а восстанавливал ее барьерные функции и препятствовал потере влаги, он должен содержать в составе физиологические липиды (церамиды, фитосфингозиды, сквалан, триглицериды) и компоненты натурального увлажняющего фактора.

Фото: архивы пресс-служб. Бустер-сыворотка для микробиома кожи LYSATE COMPLEX BOOSTER, Booster Bar; Увлажняющий крем для лица с эффектом праймера Суперфуд, Elemis; Крем ночной Успокаивающий, Premium Homework; Увлажняющий крем для лица с пробиотиками Ace of Base, SUPERBANKA

Дерматолог уверена: для восстановления микробиома кожи, помимо базового липидовосстанавливающего крема, следует использовать дополнительный уход– маски, тоники, сыворотки, содержащие в составе пребиотики и постбиотики (инулин, лизаты и другие). Эти компоненты способствуют росту полезных микроорганизмов и стабилизации естественной микрофлоры, что очень важно и для лечения, и для профилактики. 

Фото: архивы пресс-служб. Липидовосполняющий бальзам тройного действия для кожи, склонной к атопическому дерматиту LIPIKAR BAUME AP+M, La Roche-Posay; Крем увлажняющий Microbiome Care, Geltek; Пребиотическая эссенция DETOX для нормализации микрофлоры кожи, Botavikos; Восстанавливающий крем с церамидами CeramaBarrier, Dr. Oracle

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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