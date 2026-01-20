Обветрилась кожа на морозе: 3 шага для быстрого восстановления в домашних условиях

Вернулись с долгой зимней прогулки, а щеки горят огнем, кожа на лице стянута и напоминает наждачную бумагу, а губы шелушатся так, что ни помаду не нанести, ни улыбнуться без боли? Увы, это означает, что вы столкнулись с негативными последствиями встречи с морозом и ветром – и получили обветренную кожу. Это не просто дискомфорт, это настоящий стресс и повреждение защитного барьера. Но не стоит паниковать и пытаться скорее замаскировать проблему тональным кремом. Рассказываем, как правильно оказать коже первую помощь и быстро вернуть комфорт и здоровый вид.





Что происходит с кожей на морозе?

Холод и порывистый ветер – это агрессивный дуэт, который быстро повреждает незащищенную кожу. От воздействия низкой температуры сужаются сосуды, чтобы сохранить тепло, а затем при заходе в помещение сосуды резко расширяются, вызывая покраснение и чувство жжения. На холоде и ветру быстро испаряется влага с поверхности кожи. Нарушается липидный барьер, а когда он поврежден, влага уходит еще быстрее, открывая путь внешним раздражителям.

Наша задача в таком случае – успокоить, восстановить и запечатать влагу внутри эпидермиса.

План спасения: что делать сразу по возвращении домой

Шаг 1: мягкое очищение

Забудьте об агрессивных пенках и скрабах! Ваш лучший друг сейчас – мицеллярная вода, гидрофильное масло или мягкое очищающее молочко. Задача – деликатно снять возможные загрязнения и остатки ухода, не растирая и не травмируя кожу. Умывайтесь чуть теплой, почти прохладной водой. Горячая усугубит красноту и сухость.

Шаг 2. Интенсивное увлажнение и восстановление

Промокните кожу полотенцем и нанесите успокаивающую сыворотку. Важно, чтобы в составе были гиалуроновая кислота, пантенол, аллантоин, бисаболол, экстракт центеллы или ромашки. Эти компоненты моментально успокаивают, снимают покраснение и начинают работу по восстановлению барьера.

"Лучшие дуэты – гиалуроновая кислота и д-пантенол. Для более глубокого увлажнения и восстановления можно комбинировать ниацинамид и витамин Е. Эмоленты и защитные формулы с алоэ вера и витамином Е помогут при чувствительности", – объясняет врач-дерматолог Даниил Янкелевич.

Шаг 3. Питание и "запечатывание" влаги

Увлажняющую сыворотку необходимо дополнить липидным слоем, чтобы влага не испарилась. Нанесите питательный крем с церамидами, скваланом, маслами (ши, жожоба, карите) или классический барьерный крем (в том числе из аптечных линий для очень сухой и атопичной кожи). Текстура должна быть плотной, а действие – направленным на восстановление. На ночь можно смело использовать чуть больше крема, чем обычно, или нанести его поверх тонкого слоя увлажняющей сыворотки.