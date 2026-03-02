Лучшую сыворотку для лица до 5000 рублей выберут в голосовании читатели Клео.ру

На Клео.ру запущен новый народный рейтинг. В этот раз читателям предлагается выбрать лучшую сыворотку для сияния кожи лица в ценовом диапазоне до 5000 рублей.

Современные сыворотки занимают важное место в системе домашнего ухода. Такие средства используются для интенсивного увлажнения, питания кожи, выравнивания тона и коррекции мелких несовершенств. Отдельное внимание уделяется продуктам, направленным на борьбу с тусклым цветом лица – одной из самых распространённых эстетических проблем.

В голосовании участвуют девять сывороток, представленных в сопоставимой ценовой категории. В подборку включены продукты, широко представленные на рынке и востребованные у покупателей. Единый ценовой диапазон – до 5000 рублей – позволяет провести корректное сравнение и обеспечить объективность итогового рейтинга.

Принять участие в голосовании можно на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. Допускается выбор одной или нескольких позиций в зависимости от личного опыта использования. Итоговые результаты будут сформированы на основе суммарных данных двух площадок.

Подведение итогов и публикация победителей запланированы на 16 марта.

Народные рейтинги Клео.ру основаны на открытом пользовательском голосовании и отражают реальные предпочтения аудитории. Формат проекта помогает сориентироваться в широком ассортименте средств и выбрать продукты, которые действительно заслужили доверие потребителей.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

