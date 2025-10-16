Ночная маска может навредить коже? Интервью с доктором биологических наук Николаем Ковалевым

Ночные маски – это не просто очередной тренд в мире ухода за кожей. Это интеллектуальные формулы, созданные для работы в период, когда кожа настроена на восстановление. Но есть ли разница между масками и ночными кремами, и всем ли нужно включать такой тип средств в бьюти-рутину? Разобраться в этих нюансах нам помогает Николай Ковалев, доктор биологических наук, эксперт бренда натуральной косметики HydroBionique и биокомплексов "Доктор Море".





– Ночные маски подходят всем – или это чистой воды маркетинг?

– Одно из ключевых преимуществ ночных масок – это универсальность. Несмотря на то, что они подходят практически для всех типов кожи, крайне важно грамотно подбирать состав с учетом индивидуальных особенностей.

Увлажняющие маски, содержащие влагоудерживающие компоненты, прекрасно подходят не только для сухой и нормальной кожи, но также эффективны для комбинированной и жирной. Отшелушивающие маски с кислотами при правильном применении безопасны для любого типа кожи. Питательные маски, традиционно ассоциирующиеся с уходом за сухой кожей, благодаря современным формулам не забивают поры и подходят даже обладательницам жирной кожи. Восстанавливающие маски помогают коже любого типа восстановиться после негативного воздействия внешних факторов (ветер, мороз, солнце).





– Может ли ночная маска навредить?

– Ночная маска может навредить при наличии ряда противопоказаний и рисков. К ним относятся индивидуальная непереносимость компонентов состава, чрезмерное использование, которое может привести к перенасыщению кожи, а также неправильное время нанесения. Опасность представляют также игнорирование реакции кожи, такой как покраснение, зуд или раздражение, и несоответствие типа маски вашему типу кожи.

Признаками того, что маска вам не подходит, могут быть покраснение и раздражение, повышенная жирность или сухость кожи, зуд и дискомфорт, появление высыпаний, а также нарушение естественного баланса кожи. При появлении любых негативных реакций рекомендуется немедленно прекратить использование маски и проконсультироваться с дерматологом.





– Какие компоненты важны в ночных масках, а каких стоит избегать?

– В составе качественных ночных масок должны присутствовать гиалуроновая кислота, обеспечивающая глубокое увлажнение, церамиды, укрепляющие защитный барьер кожи, растительные экстракты, успокаивающие и питающие, витамины (особенно Е и С), защищающие и восстанавливающие, Д-пантенол, способствующий заживлению, ниацинамид, улучшающий состояние проблемной кожи, и коэнзим Q10, борющийся с признаками старения.





В то же время следует избегать потенциально опасных компонентов, таких как кислоты в высоких концентрациях, которые способны вызвать раздражение, спирты, пересушивающие кожу, отдушки и ароматизаторы, которые часто провоцируют аллергические реакции, синтетические красители, также способные вызывать раздражение, минеральные масла, забивающие поры.

– Как правильно использовать ночные маски?

– Стандартная частота применения ночной маски составляет 2–3 раза в неделю, но при необходимости интенсивного восстановления кожи ее можно использовать ежедневно курсом.

Правильная последовательность этапов вечернего ухода начинается с очищения кожи, включающего снятие макияжа и умывание с подходящим средством. Затем следует тонизация путем нанесения тоника или тонера. После тонизации, по желанию, можно использовать сыворотку для усиления эффекта, что особенно актуально для сухой и проблемной кожи. Завершающим этапом является нанесение ночной маски тонким слоем, избегая области вокруг глаз и распределяя ее по массажным линиям.

– Время нанесения имеет значение? Можно ли наносить маску сразу перед сном или лучше делать это заранее?

– Лучше делать это за 1-2 часа до сна, оптимально – между 20:00 и 22:00. Для лица достаточно 3-4 мл продукта, который также можно наносить на шею и зону декольте. После нанесения следует подождать 10-20 минут, а при наличии излишков промокнуть их салфеткой, поскольку маска заменяет ночной крем.





Кстати, ночной крем также можно использовать вместо маски перед сном. Для этого можно усилить его формулу, добавив 2-3 капли бустера, и изменить технику нанесения – нанесите более толстым слоем, чем обычно, массирующими движениями, вбивая крем подушечками пальцев.