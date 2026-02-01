Мраморный маникюр: какой дизайн выбрать в феврале?

Растущая популярность мраморного маникюра в конце зимы вполне оправдана: такой дизайн удивительно тонко передает настроение февраля – загадочное, немного сумрачное, но наполненное приятным ожиданием наступления весны.

Светлый мрамор

Белый, кремовый и бежевый – идеальная троица для нежного маникюра, который подойдет и на каждый день, и на мероприятие, и на работу с дресс-кодом. Дымчатый нюд – это что-то новенькое!

К полупрозрачному молочному оттенку можно добавить другие разбавленные цвета – например, нежно-голубой и коричневый. Мраморные разводы создаются при помощи специальной кисточки, палитры или метода с водой, когда лаки капают в стакан с жидкостью, смешивают и наносят на ноготь.

Классический френч с добавлением мраморных разводов и золотой растушевки – нарядный дизайн, который применим не только на свадьбу, но вполне уместен и без всякого повода.





Коричневый мрамор

Маникюр, напоминающий кофе, в которое только-только добавили сливки, – приятный и универсальный дизайн, который долго не надоест.

Хочется больше цвета и яркости? Попробуйте добавить к коричневому черный. Если покрыть мраморные разводы молочным топом, получится стеклянный эффект, который приковывает внимание.





Винный мрамор

Бордовый и винный цвета – одни из самых любимых в зимней палитре. Кто бы мог подумать, что им очень идут мраморные разводы!

Если времени на маникюр в обрез, можно не рисовать мраморные узоры на всех ногтях и украсить так только один. Остальные – накрасить одним тоном или добавить цветной френч.

Интересная идея – сделать мраморные прожилки более явными и яркими, нарисовав их на темном фоне – черном, бордовом, шоколадном.

Чистый малахит

В феврале нам уже не хватает зелени, хочется ярких красок. Мраморный маникюр в зеленом цвете легко компенсирует эту "недостачу".

Хвойный маникюр, украшенный мраморными разводами и золотой поталью, – яркое решение, которое поднимет настроение даже в самый пасмурный день.

Неожиданные сочетания, встречающиеся в природе, красиво и необычно смотрятся в дизайне маникюра. Бирюзовый, оранжевый, молочный, карамельный – в умелых руках нейл-мастера они способны превратиться в настоящее искусство.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи мраморного маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!