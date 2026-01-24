Как меняется кожа зимой: реальные причины сухости и процедуры, которые помогут

В холодный сезон кожа буквально живет в режиме выживания. Сухой воздух, перепады температур и снижение выработки кожного сала ослабляют барьерный слой и меняют микроциркуляцию. Эти процессы делают эпидермис более чувствительным и требуют другого подхода к уходу и профессиональным процедурам, чем в теплое время года.

Почему зимой кожа меняется

На внешние и внутренние изменения влияют сразу несколько факторов (они могут возникать одновременно и “усиливать” друг друга). В результате кожа хуже удерживает влагу, даже если вы активно пользуетесь увлажняющими средствами, и быстрее теряет ощущение комфорта.

Снижается влажность воздуха на улице и в помещениях с отоплением – в таких условиях вода испаряется с поверхности кожи значительно быстрее.

Резкие перепады температур , когда вы выходите из тепла на холод – сосуды кожи постоянно сужаются и расширяются, что создает нагрузку на микроциркуляцию.

Холодный ветер , который ускоряет потерю влаги и повреждает поверхностный липидный слой.

Снижается активность сальных желез – вырабатывается меньше кожного сала, защитная пленка истончается.

Горячая вода и агрессивное очищение, которые дополнительно смывают липиды и ослабляют барьер.





Что происходит с кожей зимой

Если коротко, она меняется на физиологическом уровне. Даже если нет активного шелушения, раздражений и других повреждений, кожа может быть обезвоженной. Это состояние часто путают с сухим типом кожи, хотя зимой с ним сталкиваются и обладатели жирной кожи.

Ускоряется потеря влаги через роговой слой.

Кожа становится менее эластичной и хуже сопротивляется механическому воздействию.

Появляется ощущение стянутости, сухости, как будто поверхность стала шероховатой.

Снижается плотность и упругость, кожа выглядит более “тонкой” (и ощущается также).

Повышается чувствительность и может возникнуть реакция на привычный уход.

Усиливается склонность к покраснению и микровоспалению.

Как решить проблему: профессиональные процедуры

Это самый быстрый способ вернуть увлажненность, плотность и восстановить микроциркуляцию. Выбирайте процедуру вместе с врачом – он сможет оценить исходное состояния кожи и ее способности к восстановлению в холодный сезон. Избегайте методов, которые требуют реабилитации – это создаст дополнительную нагрузку.

Биоревитализация – базовая зимняя процедура при выраженной сухости и ощущении стянутости. Помогает восполнить дефицит влаги в дерме и поддержать плотность кожи в период низкой влажности воздуха.

Мезотерапия – применяется, когда помимо сухости есть тусклость и снижение тонуса. Используется для поддержки обменных процессов и микроциркуляции, которые зимой замедляются.

Микротоковая терапия – подходит при сезонной отечности и снижении тонуса. Улучшает лимфодренаж и помогает коже выглядеть более собранной без травматизации.

Неабляционные лазерные методики – используются для поддержки качества дермы и устойчивости кожи к холоду.





Домашний уход: какие компоненты добавить в рутину

Без домашнего ухода кожа не вернется в исходное состояние – рутина помогает поддерживать барьер, укрепляет защитный слой и ускоряет регенерацию. Добавьте в уход компоненты из списка ниже, избегайте активной эксфолиации и отложите тестирование новых средств, чтобы не спровоцировать раздражение и чувствительность.

Для удержания влаги

Наносите средства с глицерином, гиалуроновой кислотой, бетаином, мочевиной в низких концентрациях. Эти вещества притягивают воду и уменьшают ощущение стянутости, которое часто появляется после умывания и к концу дня.

Для восстановления барьера

Церамиды, Омега-3, сквалан восполняют липидный дефицит, усиливающийся зимой из-за холода и отопления, и помогают коже дольше сохранять комфорт.

Для снижения чувствительности и покраснения

Пантенол, аллантоин, центелла азиатская уменьшают реактивность кожи и помогают ей спокойнее реагировать на холод, ветер и перепады температур.

Для бережного очищения

Мягкие ПАВы, аминокислотные очищающие комплексы, средства без выраженного пенообразования удаляют загрязнения, не разрушая защитный слой кожи.