Интервью с основательницей парфюмерного бренда Empire Zone Татой Кальницкой: "Аромат должен доводить до слез"

Тата Кальницкая известна аудитории как проницательный блогер и редактор, собирающий и осмысляющий человеческие судьбы. Свой талант она воплотила в книге-бестселлере "Без фильтров" – сборнике терапевтических историй о поворотных моментах в жизни разных людей.

Умение слышать и расшифровывать глубинные человеческие эмоции Тата применила не только в литературном жанре, но и в мире ароматов, основав компанию Empire Zone. Свой проект она называет не бизнесом, а миссией, позволяющей "менять мир от обладания прекрасным".

– Тата, как опыт осмысления чужих жизненных историй (как в книге "Без фильтров") повлиял на ваше понимание того, каким должен быть "личный путеводитель" в мире ароматов?

– Мы состоим из историй, я в этом твердо убеждена, – рассказов нашей семьи, друзей... Даже эффект "случайного попутчика", который лишь однажды может соприкоснуться с нами, зачастую оказывает огромное влияние. Чем больше я слушаю истории и узнаю людей, тем чаще ловлю себя на мысли, что, несмотря на уникальность каждой личности, есть состояния и чувства, которые испытывают многие. Через эту эмпатию и через ощущение того, что нужно в моменте, и создаются мои ароматы.





– Как давно вы увлекаетесь парфюмерией?

– Наверное, назову это немного иначе. Ароматами увлекаюсь давно. Изначально это были эфирные масла, благовония... И чем глубже я изучала ольфакторный мир, тем больше вопросов у меня вызывали духи. Если масла могут менять состояние человека, то почему духи, которые с нами часами, не делают этого? Или делают, а мы не видим? Или не умеем этим пользоваться? Где есть вопрос для любопытного ума, там он найдет или создаст ответ.

– Вы часто говорите о связи аромата и идентичности. Можно ли сказать, что Empire Zone – это не просто парфюмерный бренд, а инструмент для самоисследования? Как человеку начать этот диалог с собой через запахи?

– Прежде всего – иметь смелость. Мы привыкли к удобству. Всё должно "подходить". Но если мы приходим и хотим чего-то достичь – любви, карьеры или открыть таланты, – то часто не знаем, что именно ищем. Оно может быть нам не знакомо, и поэтому запах может не нравиться. Но тот, кто пойдет в неизвестность, будет работать с непривычным или странным, сможет через аромат и новое ощущение себя начать новый этап.

Первое, что спросим мы, когда вы попадете к нам в магазин: "Какой у вас запрос? Готовы ли вы чувствовать себя?"





– В современном бьюти-предпринимательстве, особенно у женщин-основателей, часто есть миссия. В чем она заключается для вас?

– Предприниматели 19 века – моя великая историческая любовь. Изучая их по всему миру, я прихожу к мнению о том, что не важно, мужчина ты или женщина, ребенок или взрослый: если в твоем деле нет идеи – считай, у тебя нет дела, и только время отделяет тебя от краха.

"Менять мир от обладания прекрасным" – вот девиз моей компании. Человек забывает, что сила внутри, и он может больше, чем думает. Важно заботиться о себе и своих мечтах: мне ближе не посыл "будь сильным", а концепция "просто будь".





– Ваш метод поиска "того самого" аромата – это скорее аналитический процесс или интуитивное путешествие?

– Сначала я понимаю состояние, куда аромат должен переносить. Затем то, что должно быть в композиции аромата, исходя из принципов ароматерапии. Далее парфюмер собирает вариации, и мы начинаем процесс. Но финальный результат – это точно интуитивное ощущение. Я никогда не опираюсь на то, насколько этот аромат "коммерческий".

– То есть понимание пирамиды аромата при выборе не так важно, как эмоция от парфюма?

– Пирамида – лишь этап маркетинга. В аромате еще десятки компонентов, и даже прочитав пирамиду, не факт, что то, что вы услышите, – это то, как вы себе это представите.

Если персональный жизненный опыт мы воспринимаем не как ошибку, а как приключение, то почему не даем возможность аромату, а затем и нашему мозгу нас удивить? Кого мы так боимся и контролируем?





– Где вы черпаете идеи для новых ароматов? Как отличить вдохновение, достойное воплощения в коллекции, от мимолетного настроения?

– В женщинах и мужчинах. Я действительно люблю быть в моем магазине, говорить с людьми, слушать их истории и узнавать, как меняется жизнь. Помню тех, кто был и год, и пять лет назад. Поэтому у нас нет коллекций, нет летних и зимних ароматов, нет скидок и акций. В моем деле есть я и человек напротив, и остальное не имеет значения. Плюс долгая работа научила, что вдохновение или его отсутствие не имеет значения, потому что трудолюбие и ежедневный монотонный труд решает намного больше, чем гениальная идея.

Многие продукты в моей компании находятся в постоянной доработке, улучшении – это и есть жизнь. Постоянный путь, а не точечная победа.

– Как появляются идеи для новых парфюмов: придумываете ли вы сначала "историю" аромата (как главу для новой книги), а потом ищете его звучание, или наоборот?

– Сначала появляется запах. Он должен доводить меня до колоссальной эмоции. Слезы, смех, тоска, счастье. Нет эмоции – нет запаха. И лишь спустя время после утверждения, когда он уже находится на заводском этапе розлива, я пишу его историю. Всегда одна, на заводе. Критерий один – слезы. Чувствовать. Нет чувств – текст удаляется и пишется заново. Так могут пройти дни, но пока эти десять строк не вытащат мою душу, я не выпущу текст в свет.





– Как редактору, вам наверняка знакомо чувство "чистого листа". Бывает ли "обонятельный чистый лист" – состояние, когда все ароматы кажутся чужими, и как вы из него выходите?

– Когда создаются новые духи, некоторое время я стараюсь не душиться совсем. Голое тело всегда лучше передает и показывает, но чтобы стать чистым листом, достаточно выйти на природу. Лес чистит не только нос, но и голову.





– Есть ли "ароматный портрет" самой Таты Кальницкой? Как он менялся в течение жизни и отражает ли это вашу внутреннюю трансформацию?

– Думаю, он есть, но его знаю не я, а тот, кто чувствует и обнимает меня. Есть ощущение, что современный человек более гибкий, более думающий. Поэтому один аромат – уже не про нас. Меняемся мы, меняются наши запахи, поэтому единственный штрих, который останется в моем ароматном портрете навсегда, – это вопрос себе перед зеркалом "что ты чувствуешь сегодня?" и выбор аромата, созвучного этому самоощущению.