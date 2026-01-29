Розовый, мятный, спарклы и нюд: тренды макияжа глаз начала 2026

Пришло время обновить косметичку: если в прошлом сезоне все сходили с ума по сияющим серебристым оттенкам и палитре синего, то начало 2026 года задает другое направление – трендовыми станут сложный розовый, сияющие спарклы, мятные акценты и элегантная натуральная гамма. Рассказываем, как носить главные оттенки сезона так, чтобы это выглядело свежо, а не старомодно.

В розовом цвете

На оттенки розового сделали ставки визажисты Chanel, Dior и других люксовых брендов. Популярны не только нежные переливы пыльной розы, розового кварца, но и сочные краски фуксии. Самая актуальная текстура – сатиновая, с нежным сиянием.

Самый простой способ нанесения розового цвета – моно-мейк. Нанесите один такой оттенок на все подвижное веко, тщательно растушуйте границы, добавьте тушь. Важный нюанс – желательно поддержать розовый оттенок во всем макияже: использовать румяна и помаду в той же гамме.





Не менее популярен вариант розового макияжа глаз со стрелкой: можно выбрать подводку черным или баклажановым оттенком.

Визажист Chanel предлагает яркие стрелки, нарисованные темно-розовыми тенями: такой акцент в макияже точно не останется незамеченным.





Во всем блеске

Тени-глиттеры и спарклы перекочевали из новогодних коллекций в весенние и ничуть не хотят покидать лидирующие позиции в актуальных трендах.

Щедро наносим спарклы не только на веки до бровей, но и на сами брови, а также по нижнему веку. Визажисты советуют добавить блеск вместо хайлайтера на скулы – так, чтобы сияние было видно издалека.





Естественное сияние

Натуральность – это не про бежевую невидимость. Это про сложные оттенки, которые подчеркивают естественную красоту, обыгрывают ее. Сливочный, ванильный, карамельный оттенки отлично справляются с этой задачей.





Создайте мягкую дымку, используя два-три оттенка из одной гаммы. Акцент – на качественную растушевку и идеальную кожу. Такой макияж – самодостаточный, он не требует яркой помады.

Мятный акцент

Сложный оттенок, который, на первый взгляд, идет далеко не всем, будет невероятно популярен в конце зимы и весной 2026. Используем его не в сольном нанесении, а для добавления акцентов – например, для растушевки во внутренних углах глаз, как сделали визажисты для весеннего показа Giorgio Armani.

Тем же трюком воспользовались визажисты Dior: растушевали мятный цвет в акварельную дымку на верхнем веке.

Главный урок сезона – свобода выбора и смелость комбинировать. Вы можете начать утро с теней в натуральной гамме, добавить щепотку розовых спарклов к обеду, к вечеру нарисовать розовые стрелки или добавить мятной дымки в уголки век. Экспериментируйте, наслаивайте текстуры и помните, что лучший тренд – это тот, который отражает ваше настроение.



