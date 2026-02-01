Основательница парфюмерного бренда Empire Zone Тата Кальницкая дала совет по выбору духов

Аромат, как и история из книги, может быть проводником. Но как выбратьдухи, которые расскажут вашу собственную, еще не написанную главу? По мнению Таты Кальницкой, успешный поиск начинается с честного вопроса самой себе: "Какой у вас запрос? И готовы ли вы чувствовать?".

В беседе с Клео.ру Тата призналась, что ее метод создания ароматов далек от маркетинговых расчетов и строится на предельной эмоциональной честности.

"Аромат должен доводить меня до колоссальной эмоции. Слезы, смех, тоска, счастье. Нет эмоции – нет запаха", – объясняет Тата Кальницкая свою главную творческую аксиому в интервью для Клео.ру.

По ее словам, сначала появляется и утверждается сам запах, и лишь спустя время, когда парфюм готов к розливу, она пишет к нему текст. Этот процесс может занять дни: "Пока эти десять строк не вытащат мою душу, я не отдам историю в свет".





Основательница Empire Zone советует выбирать духи не "под себя", а под состояние, в которое хочется прийти. Главное – расширять границы и не бояться пробовать непривычные ольфакторные сочетания. "Это вопрос себе перед зеркалом "что ты чувствуешь сегодня?" и выбор аромата, созвучного этому самоощущению", – добавила Тата Кальницкая.