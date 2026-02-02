Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян запустили коллаборацию Lemme x Kylie Cosmetics

В начале февраля Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян-Баркер объявили о совместном запуске Lemme × Kylie Cosmetics, представив две новинки – жевательные витамины Skin Glaze Gummies и бальзам для губ Pomegranate Lip Butter. Для рекламной кампании сестры переосмыслили культовый кадр с Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, добавив в него современный гламур и эстетику wellness.

Видео: соцсети/@kourtneykardash

Главная идея коллаборации – подчеркнуть связь между уходом за собой и внутренним балансом. Новые Skin Glaze Gummies с гранатовым вкусом обогащены спермидином – активным соединением, которое способствует обновлению клеток и поддерживает естественное сияние кожи, прочность ногтей и здоровье волос, говорится в описании продукта.

Бальзам Pomegranate Lip Butter из коллекции Kylie Cosmetics создан на основе масла ши и жожоба. Он деликатно питает губы, придавая им легкий гранатовый оттенок и глянцевое сияние.





"Мы хотели объединить два подхода к уходу – внутренний и внешний. Красота должна начинаться с заботы о себе", – отметила Кортни Кардашьян, представляя линейку.

Продажи коллекции стартовали 1 февраля, и, по данным бренда, спрос на новинки превысил ожидания – как среди поклонников Kylie Cosmetics, так и среди аудитории wellness-проекта Lemme.