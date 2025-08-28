Разбираем 10 бьюти-гаджетов: от must-have до пустой траты денег

Вас так и тянет заказать очередной девайс после просмотра бьюти-блогов? Мы провели расследование и выяснили, какие гаджеты правда облегчают жизнь, а какие являются бесполезной тратой денег.

Впереди время теплых пледов, какао и… тотального пересмотра своей бьюти-рутины. Хочется всего самого надежного и эффективного – такого, что позволит пережить сезон дождей и дефицита солнечного света без потерь для красоты волос и кожи. Давайте вместе разберемся, на какие девайсы стоит потратиться, а на чем спокойно можно сэкономить. Умное зеркало Это не просто зеркало, это ваш личный косметолог и самый честный друг. Особенно актуален такой девайс в осенне-зимний период, когда световой день короткий, и вы делаете макияж при искусственном освещении.

Плюсы Регулируемая подсветка показывает ваше лицо при разных типах освещения: это позволит наложить тон и румяна ровнее. Встроенная ультрафиолетовая камера помогает оценить нанесение SPF-крема. Некоторые умные зеркала оснащены системой, которая распознает уровень увлажненности кожи. Минусы Хорошее зеркало стоит дорого, а дешевый аналог с китайского маркетплейса имеет слишком ограниченный функционал. Степень нужности 5 / 10

Микротоковый массажер Один из любимых девайсов Хейли Бибер – и вполне заслуженно! Такой массажер улучшает микроциркуляцию, помогает кремам и сывороткам работать эффективнее, борется с отеками. Да, это не волшебная палочка, и для видимого результата нужна дисциплина. Но как инструмент для ежедневного ухода и быстрого SPA для уставшей кожи – отличный вариант.



Плюсы Быстрый лифтинг-эффект, устранение тусклости кожи. Лицо выглядит более подтянутым и свежим, исчезает отечность, добавляется сияние. Кроме того, аппарат улучшает проникновение сывороток и кремов. Минусы Эффект, увы, накопительный и недолговечный. Перестанете использовать – и все вернется на круги своя. Степень нужности 8 / 10

(если обещаете быть дисциплинированной)



Сушилка для кистей Тот гаджет, о котором вы не думаете, пока он у вас не появится. А потом начинаете везде рассказывать о нем, как о лучшем изобретении человечества, и советовать всем подругам.

Плюсы Кисти сохнут быстро и сохраняют форму засчет того, что сушатся ворсом вниз. Некоторые гаджеты не только сушат, но и очищают аксессуары: это служит профилактикой размножения бактерий и делает макияж безопасным и гигиеничным. Минусы Важно выбирать качественную модель, ориентируясь на отзывы, иначе ожидания могут не оправдаться. Степень нужности 10 / 10

(если пользуетесь кистями и спонжами)

Гуаша с подогревом Древний китайский ритуал встретился с современными технологиями. И получилось здорово! Массаж теплым камнем – приятная процедура, особенно в промозглую осеннюю погоду.

Плюсы Тепло усиливает расслабляющий и лимфодренажный эффект массажа, гуаша снимает напряжение с мышц лица и шеи после тяжелого дня. Минусы Нужно знать технику движений, иначе можно получить синяки или растянуть кожу. Сам подогрев – приятный бонус, а не обязательное условие. Обычная гуаша работает не хуже. Степень нужности 7 / 10

Электрические щипцы для завивки ресниц Этот гаджет манит возможностью мгновенного преображения. Но он требует невероятной точности и спокойствия. Вы готовы рисковать своими ресницами и нежной кожей век ради быстрого результата? Советуем хорошо подумать...

Плюсы Более долгий и выраженный эффект, чем от обычного керлера. Некоторые модели дают очень красивый, естественный изгиб. Минусы Высокий риск ожога века, если дрогнет рука. Воздействие горячей температуры портит ресницы, провоцирует их выпадение. Степень нужности 2 / 10

Вакуумный очиститель пор Устройство обещает очистить поры не хуже косметолога, помогая избавиться от черных точек и жирного блеска. Но достаточно ли одного прибора для идеальной чистоты лица?

Плюсы При правильном использовании может удалить поверхностные загрязнения. Помогает в уходе за жирной и комбинированной кожей с расширенными порами. Минусы Болезненная процедура с высоким риском повредить капилляры и заработать купероз. Девайс не достает до глубоких комедонов. Степень нужности 4 / 10

Led-маска для лица Осенью наша кожа страдает от перепада температур и нехватки солнца, а эта штука, словно личный физиотерапевт, помогает вернуть коже сияющий вид буквально одним нажатием кнопки.

Плюсы Может стимулировать выработку коллагена, ускорить заживление воспалений и уменьшить покраснения. Подходит для профилактики старения кожи. Разные цвета решают разные проблемы: синий борется с воспалениями, красный разглаживает и омолаживает, зеленый успокаивает. Минусы Накопительный эффект, led-маска требует регулярного использования. Не подойдет людям с повышенной фоточувствительностью или хроническими заболеваниями кожи. Степень нужности 8 / 10

Инфракрасная микротоковая расческа Гаджет, который обещает все и сразу: остановить выпадение, ускорить рост, разгладить кутикулу волос. Осуществимо ли это на самом деле?

Плюсы Делает волосы гладкими и блестящими после расчесывания, нейтрализует статическое электричество. Приятно массирует кожу головы. Минусы Эффект от микротоков и инфракрасного света в домашних условиях сильно преувеличен. Для реального результата нужны салонные мощности. Степень нужности 5 / 10

Очки-массажер для глаз Массирование области вокруг глаз снимает усталость, уменьшает отечность и помогает бороться с первыми признаками старения. Стоит попробовать, если ваша работа связана с длительной работой за компьютером.



Плюсы Массажер снимает напряжение и усталость за считанные минуты. Режимы вибрации, нагрева, давления – полный релакс. Что немаловажно, офтальмологи не против такого гаджета: для зрительного аппарата прибор не вреден. Минусы Некоторые модели могут быть тяжеловаты или давить на переносицу. Есть противопоказания (глаукома, катаракта, проблемы с сетчаткой). Хороший девайс не может стоить дешево. Степень нужности 10 / 10

(при отсутствии противопоказаний и приобретении качественного гаджета)

Электрическая щетка для душа Звучит соблазнительно: всего одно устройство заменяет скраб и мочалку! Осенью коже нужен хороший пилинг, чтобы избавиться от омертвевших клеток и лучше впитывать кремы для тела.

Плюсы Отлично отшелушивает, делает кожу гладкой, помогает бороться с "гусиной кожей" в проблемных зонах. Благодаря длинной ручке помогает очищать труднодоступные участки (например, спину). Минусы Еще одна вещь в душе, за которой нужно ухаживать (мыть, сушить). Легко перестараться и нарушить микробиом кожи. Как и скрабы, нельзя использовать каждый день. Степень нужности 5 / 10

Пусть этой осенью у вас будут только практичные покупки, которые порадуют и сделают домашний уход еще более эффективным. И помните, что лучший гаджет – это тот, который делает вашу жизнь легче и счастливее, а не тот, который пылится на полке.