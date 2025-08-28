Разбираем 10 бьюти-гаджетов: от must-have до пустой траты денег

Вас так и тянет заказать очередной девайс после просмотра бьюти-блогов? Мы провели расследование и выяснили, какие гаджеты правда облегчают жизнь, а какие являются бесполезной тратой денег.

Впереди время теплых пледов, какао и… тотального пересмотра своей бьюти-рутины. Хочется всего самого надежного и эффективного – такого, что позволит пережить сезон дождей и дефицита солнечного света без потерь для красоты волос и кожи. Давайте вместе разберемся, на какие девайсы стоит потратиться, а на чем спокойно можно сэкономить.

Умное зеркало

Это не просто зеркало, это ваш личный косметолог и самый честный друг. Особенно актуален такой девайс в осенне-зимний период, когда световой день короткий, и вы делаете макияж при искусственном освещении.

ПлюсыРегулируемая подсветка показывает ваше лицо при разных типах освещения: это позволит наложить тон и румяна ровнее. Встроенная ультрафиолетовая камера помогает оценить нанесение SPF-крема. Некоторые умные зеркала оснащены системой, которая распознает уровень увлажненности кожи.  
МинусыХорошее зеркало стоит дорого, а дешевый аналог с китайского маркетплейса имеет слишком ограниченный функционал. 
Степень нужности

5 / 10

Микротоковый массажер

Один из любимых девайсов Хейли Бибер – и вполне заслуженно! Такой массажер улучшает микроциркуляцию, помогает кремам и сывороткам работать эффективнее, борется с отеками. Да, это не волшебная палочка, и для видимого результата нужна дисциплина. Но как инструмент для ежедневного ухода и быстрого SPA для уставшей кожи – отличный вариант.

ПлюсыБыстрый лифтинг-эффект, устранение тусклости кожи. Лицо выглядит более подтянутым и свежим, исчезает отечность, добавляется сияние. Кроме того, аппарат улучшает проникновение сывороток и кремов.
МинусыЭффект, увы, накопительный и недолговечный. Перестанете использовать – и все вернется на круги своя.  
Степень нужности

8 / 10
(если обещаете быть дисциплинированной)

Сушилка для кистей

Тот гаджет, о котором вы не думаете, пока он у вас не появится. А потом начинаете везде рассказывать о нем, как о лучшем изобретении человечества, и советовать всем подругам.

ПлюсыКисти сохнут быстро и сохраняют форму засчет того, что сушатся ворсом вниз. Некоторые гаджеты не только сушат, но и очищают аксессуары: это служит профилактикой размножения бактерий и делает макияж безопасным и гигиеничным.
МинусыВажно выбирать качественную модель, ориентируясь на отзывы, иначе ожидания могут не оправдаться. 
Степень нужности

10 / 10
(если пользуетесь кистями и спонжами) 

Гуаша с подогревом

Древний китайский ритуал встретился с современными технологиями. И получилось здорово! Массаж теплым камнем – приятная процедура, особенно в промозглую осеннюю погоду.

ПлюсыТепло усиливает расслабляющий и лимфодренажный эффект массажа, гуаша снимает напряжение с мышц лица и шеи после тяжелого дня. 
МинусыНужно знать технику движений, иначе можно получить синяки или растянуть кожу. Сам подогрев – приятный бонус, а не обязательное условие. Обычная гуаша работает не хуже. 
Степень нужности

7 / 10

Электрические щипцы для завивки ресниц

Этот гаджет манит возможностью мгновенного преображения. Но он требует невероятной точности и спокойствия. Вы готовы рисковать своими ресницами и нежной кожей век ради быстрого результата? Советуем хорошо подумать...

ПлюсыБолее долгий и выраженный эффект, чем от обычного керлера. Некоторые модели дают очень красивый, естественный изгиб. 
МинусыВысокий риск ожога века, если дрогнет рука. Воздействие горячей температуры портит ресницы, провоцирует их выпадение. 
Степень нужности

2 / 10

          Вакуумный очиститель пор

    Устройство обещает очистить поры не хуже косметолога, помогая избавиться от черных точек и жирного блеска. Но достаточно ли одного прибора для идеальной чистоты лица?

    ПлюсыПри правильном использовании может удалить поверхностные загрязнения. Помогает в уходе за жирной и комбинированной кожей с расширенными порами. 
    МинусыБолезненная процедура с высоким риском повредить капилляры и заработать купероз. Девайс не достает до глубоких комедонов.
    Степень нужности

    4 / 10

    Led-маска для лица

    Осенью наша кожа страдает от перепада температур и нехватки солнца, а эта штука, словно личный физиотерапевт, помогает вернуть коже сияющий вид буквально одним нажатием кнопки.

    ПлюсыМожет стимулировать выработку коллагена, ускорить заживление воспалений и уменьшить покраснения. Подходит для профилактики старения кожи. Разные цвета решают разные проблемы: синий борется с воспалениями, красный разглаживает и омолаживает, зеленый успокаивает.
    МинусыНакопительный эффект, led-маска требует регулярного использования. Не подойдет людям с повышенной фоточувствительностью или хроническими заболеваниями кожи. 
    Степень нужности

    8 / 10

    Инфракрасная микротоковая расческа

    Гаджет, который обещает все и сразу: остановить выпадение, ускорить рост, разгладить кутикулу волос. Осуществимо ли это на самом деле?

    ПлюсыДелает волосы гладкими и блестящими после расчесывания, нейтрализует статическое электричество. Приятно массирует кожу головы. 
    МинусыЭффект от микротоков и инфракрасного света в домашних условиях сильно преувеличен. Для реального результата нужны салонные мощности. 
    Степень нужности

    5 / 10

    Очки-массажер для глаз 

    Массирование области вокруг глаз снимает усталость, уменьшает отечность и помогает бороться с первыми признаками старения. Стоит попробовать, если ваша работа связана с длительной работой за компьютером.

    ПлюсыМассажер снимает напряжение и усталость за считанные минуты. Режимы вибрации, нагрева, давления – полный релакс. Что немаловажно, офтальмологи не против такого гаджета: для зрительного аппарата прибор не вреден. 
    МинусыНекоторые модели могут быть тяжеловаты или давить на переносицу. Есть противопоказания (глаукома, катаракта, проблемы с сетчаткой). Хороший девайс не может стоить дешево. 
    Степень нужности

    10 / 10
    (при отсутствии противопоказаний и приобретении качественного гаджета) 

    Электрическая щетка для душа

    Звучит соблазнительно: всего одно устройство заменяет скраб и мочалку! Осенью коже нужен хороший пилинг, чтобы избавиться от омертвевших клеток и лучше впитывать кремы для тела.

    ПлюсыОтлично отшелушивает, делает кожу гладкой, помогает бороться с "гусиной кожей" в проблемных зонах. Благодаря длинной ручке помогает очищать труднодоступные участки (например, спину). 
    МинусыЕще одна вещь в душе, за которой нужно ухаживать (мыть, сушить). Легко перестараться и нарушить микробиом кожи. Как и скрабы, нельзя использовать каждый день. 
    Степень нужности

    5 / 10

    Пусть этой осенью у вас будут только практичные покупки, которые порадуют и сделают домашний уход еще более эффективным. И помните, что лучший гаджет – это тот, который делает вашу жизнь легче и счастливее, а не тот, который пылится на полке.

    Мария Орешкина

    Редактор раздела «Бьюти»

     

