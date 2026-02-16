Демакияж без вреда для кожи: как смыть косметику максимально деликатно

Каждый раз с наступлением вечера вы берете ватный диск, щедро смоченный мицелляркой, и несколько раз энергично протираете лицо, пока диск не станет чистым. Это быстро, просто, привычно. И совершенно неправильно.

Почему нельзя тереть?

Кожа лица – не пол, который нужно отскрести до блеска. Когда вы трете лицо ватным диском с усилием, вы нарушаете липидный барьер, делая кожу уязвимой для бактерий и потери влаги. А еще – растягиваете кожу, особенно в зоне вокруг глаз, где коллагена и эластина мало от природы. Все это провоцирует микровоспаления, которые утром выглядят как покраснения и неровный тон, а еще нарушает тургор.





Особый подход

Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на щеках. Сальных желез там почти нет, поэтому она быстрее теряет влагу и легче травмируется. При этом именно глаза мы обычно оттираем с особым усердием, пытаясь убрать въевшуюся тушь и подводку.





Чтобы не травмировать нежную кожу вокруг глаз, нужно максимально сократить трение. Косметологи советуют следовать правилу двадцати секунд: пропитайте ватный диск – он должен быть влажным, но не мокрым. Прижмите диск к закрытому глазу и замрите на 20–30 секунд. За это время средство растворит тушь и пигмент. Никаких движений, просто подождите. Аккуратно ведите диск вниз, по направлению роста ресниц. Не вверх и не круговыми движениями. Остатки туши между ресницами уберите ватной палочкой, смоченной в том же средстве. Для снятия водостойкой туши лучше использовать двухфазные или гидрофильные средства, для обычной – простую мицеллярную воду.

Двухфазное очищение

Для снятия макияжа со всего лица лучше всего работает концепция двойного очищения. Родившаяся в Азии, она завоевала мир не потому, что стала модной, а потому, что она действительно работает. Первый этап – гидрофильное масло или бальзам, работающие по принципу подобия. Тональный крем, консилер, солнцезащита содержат жирорастворимые компоненты. Вода и мыло с ними не справляются, а гидрофильное масло – растворяет без труда.





Второй этап – мягкая пенка или гель на водной основе. Они удаляют остатки гидрофильного масла, загрязнений и выравнивают pH кожи. Звучит сложно? На деле весь процесс занимает дополнительные две минуты, но разница в состоянии кожи становится заметна через неделю.

Выбор текстуры по типу кожи

Для сухой и чувствительной кожи лучше всего подойдут молочко или сливки. Они не пенятся, не содержат агрессивных ПАВов и оставляют после себя ощущение комфорта. Однако они плохо справляются с плотным тональным кремом и водостойкой косметикой, поэтому если вы пользуетесь такими средствами, перед молочком лучше использовать гидрофильное масло.

Для жирной и комбинированной кожи хороший выбор, как ни странно, гидрофильное масло (да-да, оно подходит всем и даже прекрасно очищает поры!) или мицеллярная вода с последующим умыванием гелем. Мицеллярку обязательно смывать. Оставленная на ночь, она сушит кожу и может вызвать раздражение.

Для нормальной кожи можно выбирать любую текстуру, ориентируясь на свои ощущения – подойдут и бальзамы для очищения, и молочко, и мицеллярка.





Пять ошибок вечернего очищения

✘ Умывание гелем без предварительного растворения макияжа. Гель не растворит тональный крем – вы просто размажете его по лицу.

✘ Слишком горячая вода. Она расширяет сосуды и смывает защитный слой. Умываться нужно теплой или прохладной водой.

✘ Растирание лица полотенцем. Кожу нельзя тереть даже после умывания. Только промокнуть мягким полотенцем, желательно одноразовым или отдельным для лица.

✘ Пропуск очищения, если не носили макияж. За день на коже оседает пыль, выделяется себум. Умываться нужно в любом случае.



