Как защитить волосы при горячей укладке?

Воздушный поток

Любая укладка волос начинается с использования фена, поэтому так важно соблюдать несколько правил при сушке локонов. После мытья головы как минимум в течение пяти минут просушите пряди полотенцем, обмотав его наподобие тюрбана. Лишняя влага впитается в ткань, это сократит время последующей сушки и минимизирует ее вред.

Даже если вы спешите, не начинайте сушить волосы сразу с максимально мощного режима. От контрастов температур волосы становятся хрупкими, образуются микротрещины на их кутикуле. Наращивайте температуру постепенно: сначала теплый воздух, потом средний режим, затем более мощный. Впрочем, последний рекомендуется использовать, только если у вас густые и плотные волосы. Если же у вас короткая стрижка или длинные, но тонкие волосы, лучше не выставлять на фене самую высокую температуру, чтобы не подвергать их лишнему стрессу.

Старайтесь направлять поток воздуха не на кожу головы, а на волосы, чтобы не пересушить эпидермис.

Под защитой

После того, как полотенце впитало лишнюю влагу, нанесите на пряди термозащитное несмываемое средство. Распределите его по длине волос, не нанося на корни: полезные ингредиенты увлажнят волосы, облегчат расчесывание и создадут невидимую пленку, которая убережет локоны от вредного воздействия высокой температуры.

Термозащитные средства выпускаются в виде спреев, лосьонов, в форме молочка и крема. Некоторые из них обладают дополнительными свойствами, помимо функции защиты от высоких температур: например, сокращают время сушки волос, лечат и "запаивают" секущиеся кончики, добавляют блеск. Если ваши волосы быстро пачкаются, лучше выбирать термозащиту в виде спрея: он точно не утяжелит волосы. Если же у вас сухие поврежденные локоны, нуждающиеся в дополнительном увлажнении, обратите внимание на средства в форме крема и молочка.

Пройдет гладко

Термозащиты, нанесенной на влажные волосы перед сушкой, хватит и для последующего использования утюжка или плойки. Стилисты рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы процесс укладки не повреждал волосы. Важное значение имеет материал пластин стайлера: наиболее щадящими считаются керамическое и турмалиновое покрытия. Они облегчают скольжение прибора по волосам, устраняют статическое электричество.

Несмотря на эти свойства, любые стайлеры могут повреждать локоны, поэтому нужно проводить утюжком достаточно быстро, не задерживаясь подолгу на каждой пряди. И выбирать температурный режим, исходя из типа волос, – желательно, не превышающий 180 градусов.

Дополнительный уход

Тем, кто выбирает горячую укладку и делает ее не менее двух раз в неделю, важно правильно ухаживать за волосами. Раз в семь-десять дней используйте восстанавливающую маску для волос вместо привычного кондиционера. Это обеспечит дополнительное питание для ваших локонов и послужит профилактикой их повреждения и ломкости.