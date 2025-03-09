Как избавиться от синяков под глазами? Самые эффективные способы

Причина появления

Прежде, чем приступать к борьбе с темными кругами, важно понять причину их появления. К наиболее распространенным факторам относятся:

1. Генетика. Если у ваших родителей есть склонность к изменению цвета кожи вокруг глаз, то и вы можете столкнуться с такой проблемой. Полностью победить такие синяки очень сложно, однако ситуацию возможно улучшить при помощи ухода и косметологических процедур.

2. Хронический недосып. Недостаточный отдых приводит к истощению организма, что отражается на коже, в том числе и на появлении темных кругов.





3. Анемия. Низкий уровень железа в крови может привести к бледности кожи и усилению темных кругов. Но нельзя пить препараты железа, не убедившись в том, что его действительно не хватает: обязательно проверять дефициты при помощи анализов.

4. Возрастные изменения. С возрастом кожа теряет эластичность, что делает синяки более заметными.

5. Неправильный уход. Игнорирование правил ухода за тонкой кожей вокруг глаз может также приводить к усугублению проблемы темных кругов.





Как убрать синяки?

Увлажнение

Наполненная влагой кожа – более плотная, сквозь нее меньше просвечиваются сосудики. Поэтому увлажнение – важнейший шаг в борьбе с темными кругами, независимо от причины их появления. Выбирайте крем специально для области вокруг глаз, разработанный с учетом потребностей кожи в этой нежной зоне. Идеально, если в составе средства есть липиды, аминокислоты, экстракт женьшеня, кофеин, гиалуроновая кислота.

Можно использовать разные средства для утренней и вечерней бьюти-рутины: с утра тонизирующий гель или крем с кофеином или женьшенем, вечером – насыщенный питательный с гиалуроновой кислотой и пептидами.

Нежный массаж

Косметологи рекомендуют совмещать нанесение увлажняющего крема и легкий массаж области вокруг глаз. Подушечками среднего и указательного пальцев делайте легкие круговые поглаживания от внутреннего уголка к внешнему. Это положительно влияет на кровообращение и способствует более глубокому проникновению активных ингредиентов. Далее переходите к нежным похлопывающим движениям и делайте их, пока не почувствуете, что крем полностью впитался.





Интенсивный уход

Если крем для глаз обязательно использовать дважды в день – утром и вечером, то патчи и маски достаточно наносить пару раз в неделю. Это обеспечит дополнительное питание и сияние кожи. Главное – не держать патчи слишком долго: при высыхании они забирают влагу назад. Достаточно наносить их на 15 минут и снимать, не дожидаясь их полной просушки.

Эффект будет лучше, если использовать средство из холодильника.

Микротоки

Аппаратная методика, которая легко может выполняться в домашних условиях, – микротоковый массаж. Он улучшает микроциркуляцию и ускоряет лимфодренаж, способствует тонизации кожи и выведению токсинов, уменьшает темные круги и пигментацию.

Косметологические процедуры

Клиники красоты предлагают различные пути решения проблемы синяков под глазами. Например, биоревитализацию и мезотерапию, во время которых под кожу вводятся специальные препараты, улучшающие тонус и помогающие устранить темные круги. Разница между процедурами – в глубине ввода препаратов и в их составе. Что лучше делать, решает врач-косметолог, в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

Кроме того, вам могут порекомендовать лазерную терапию, которая активизирует регенерацию клеток, улучшает цвет кожи и уменьшает выраженность темных кругов.



