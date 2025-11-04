Дуа Липа представила собственный бренд косметики DUA

Британская певица Дуа Липа запустила бренд ухода за кожей под названием DUA – совместно с немецкой косметической компанией Augustinus Bader, известной своими научными подходами в косметологии.

В стартовую линейку вошли три базовых продукта: очищающее средство, тоник с витаминами и увлажняющий крем. По словам представителей бренда, на разработку формул ушло почти три года.



Бренд DUA заявляет, что средства сочетают фирменные клеточные технологии Augustinus Bader с современными биомиметическими ингредиентами – пептидами, антиоксидантами и протеинами, которые защищают кожу от высыпаний и первых признаков старения.



Дуа Липа отметила, что идея создать собственную линию ухода появилась во время активных гастролей. Постоянные перелеты, сцена и плотный график заставили артистку пересмотреть свой подход к уходу за собой. Она искала простую, но эффективную систему, подходящую для занятых людей.

Коллекция состоит из трех продуктов – очищающего крема Balancing Cream Cleanser, сыворотки Supercharged Glow Complex и увлажняющего крема Renewal Cream. Формулы направлены на поддержание барьерных функций кожи и придание ей естественного сияния.



Главным технологическим элементом коллекции стал новый комплекс TFC5 – разработка лаборатории Augustinus Bader. Это усовершенствованная версия фирменного ингредиента бренда TFC8, который отвечает за восстановление и обновление кожи. В отличие от оригинала, TFC5 ориентирован на ежедневный уход и профилактику, что делает линейку DUA менее дорогой и более универсальной.



По словам представителей компании, продукты DUA подходят людям в возрасте от 18 до 35 лет и рассчитаны на тех, кто ищет простой, функциональный уход с клинической эффективностью.

Липа подчеркнула, что цель бренда – сделать уход за кожей легким, доступным и продуманным: "Три шага – это все, что нужно, чтобы кожа оставалась здоровой и ухоженной".