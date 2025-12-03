Каллум Тернер может стать новым Джеймсом Бондом

Пока продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде хранят молчание о том, кто станет исполнителем главной роли, британский актер Каллум Тернер стремительно поднимается в списках фаворитов, а букмекерские конторы фиксируют резкий рост ставок в его пользу. На фоне затянувшегося поиска преемника Дэниела Крейга именно звезда франшизы "Фантастические твари" стала самым упоминаемым претендентом последних недель.

Голливудские инсайдеры сообщают, что режиссер грядущей 26-й части франшизы, Дени Вильнев видит в Тернере подходящего актера для перезапуска истории агента 007. Эту позицию косвенно подтверждают и ставки британских букмекеров: за последние сутки их количество выросло настолько, что актер обошел многолетних лидеров списков – Аарона Тейлора-Джонсона и Генри Кавилла. Согласно данным Coral, шансы Тернера оцениваются как 7 к 4 – лучший показатель на сегодняшний день.

Сам Каллум Тернер долгое время оставался в тени более громких имен, но его фильмография постепенно формировала репутацию надежного актера с универсальным диапазоном. Он известен зрителю по сериалу "Властелины воздуха", исторической драме "Королева и страна" и ряду других проектов, где критики отмечали его стиль и пластичность. Внимание публики привлекла его поездка на курорт GoldenEye на Ямайке – бывшее поместье Яна Флеминга, где писались романы о Бонде.

Пока Amazon MGM Studios сохраняет паузу, известно лишь одно: студия действительно ищет актера, который сможет стать новым лицом Бондианы на ближайшие годы. Не исключено, что создатели ориентируются на свежее имя в возрасте 20–30 лет, что, кстати, ставит Каллума Тернера в сложное положение – в 2026 году актеру исполнится 36. Однако источники подчеркивают, что Вильнев может настаивать на собственном выборе, особенно если видит в актере необходимую харизму и драматическую глубину для перезапуска франшизы.

Работа над новой частью "Агента 007" начнется не скоро. Производство планируют запустить в 2027 году, а премьера пока запланирована на ноябрь 2028-го.