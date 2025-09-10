Дуа Липа стала амбассадором iPhone 17 и сняла ролик на новый гаджет

Едва Apple представила iPhone 17 Pro, как Дуа Липа уже первой показала селфи с новинкой и сняла рилс. В своем блоге певица выложила кадры с закулисья своего тура Radical Optimism. Поп-дива официально стала лицом кампании, которая уже претендует на звание самой обсуждаемой рекламной коллаборации года.

В промо-роликах звезда появляется в ярких образах, которые подчеркивают эстетику нового гаджета. Кампания выходит под слоганом "Музыка будущего в твоих руках", что идеально отражает стиль Дуа Липы: на стыке технологий, моды и музыки.



Ранее артистка работала с модными гигантами – от Versace до Saint Laurent, но контракт с Apple выводит ее на совершенно другой уровень. Инсайдеры уверяют, что скоро певица представит эксклюзивный проект для Apple Music – и это обещает стать настоящим музыкальным экспериментом.



Сам Айфон 17 Pro теперь называют главным гаджетом сезона. Улучшенная камера с AI Vision, процессор A19 Bionic и экологичные материалы в дизайне делают модель не только технологичным, но и трендовым аксессуаром.



Кадры, снятые Дуа Липой, моментально разлетелись по соцсетям: поклонники в восторге от того, как у Apple получилось соединить эстетику хай-тека и гламура.

